  Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»
    Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе
    Заслуженный учитель России оценил идею вернуть в школах уборку классов учениками
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии
    Песков заявил о готовности России к диалогу с Венгрией
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    Британия не поддержала американскую блокаду Ормузского пролива
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    13 апреля 2026, 18:30 • Новости дня

    Трамп пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива, введенной Вашингтоном.

    «Предупреждение: Если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море. Это быстро и жестоко», – написал он в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах США блокировать Ормузский пролив.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что страна не будет поддерживать блокаду пролива.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что многие детали по теме блокировки остаются неясными, но это может существенно повлиять на мировые рынки.

    13 апреля 2026, 00:28 • Новости дня
    США назвали время начала блокады иранских портов

    CENTCOM: Блокада иранских портов силами США начнется 13 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник начнется блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов», сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    В заявлении командования отмечается, что ограничения будут введены 13 апреля в 10.00 по восточному времени (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что блокада будет касаться всех судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их, вне зависимости от страны флага. Применение блокирующих мер будет распространяться на все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

    В то же время, как указано в заявлении, «силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    13 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    Tекст: Мария Иванова

    Понтифик Лев XIV подчеркнул свое нежелание вступать в дискуссии с американским президентом, пообещав продолжить выступать против войны.

    Глава Католической церкви прокомментировал выпады президента США, касающиеся американо-израильского конфликта в Иране, передает AP.

    В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Алжир понтифик отметил, что не боится американской администрации.

    «Ставить мое послание на один уровень с тем, что пытался сделать здесь президент, я думаю, значит не понимать, в чем заключается послание Евангелия», – заявил Лев XIV. Он добавил, что продолжит выполнять миссию Церкви, призывая к миру и осуждая «иллюзию всемогущества», разжигающую войны.

    Ранее глава Белого дома обрушился на первого в истории США папу американского происхождения с резкой критикой.

    В соцсетях президент США назвал понтифика «очень либеральным человеком», который слабо борется с преступностью и ужасен во внешней политике. Он также заявил, что не хочет видеть папу, одобряющего наличие ядерного оружия у Ирана, и посоветовал ему перестать потакать радикальным левым.

    Конфликт обострился после субботней молитвы в соборе Святого Петра, совпавшей с началом американо-иранских переговоров в Пакистане. Хотя Лев XIV не называл имен, его слова о недопустимости массовых ударов явно адресовались руководству США.

    Архиепископ Пол Кокли, возглавляющий Конференцию католических епископов США, выразил разочарование словами Трампа, напомнив, что папа не является политиком.

    Напомним, 11 апреля понтифик произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра, призвав прекратить поклоняться себе и деньгам, а также остановить войну. Глава Католической церкви возглавил молебен об установлении мира в базилике Святого Петра. В ходе утренней мессы Лев XIV осудил использование христианства для оправдания бомбардировок Ирана.

    Ранее в понедельник американский президент опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика в соцсети Truth Social.

    13 апреля 2026, 04:08 • Новости дня
    Страны Персидского залива начали искать замену поставкам вооружений из США

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Персидского залива ускоряют поиск альтернативных поставщиков вооружений из-за дефицита американских производственных мощностей, что угрожает позиции США на рынке, пишет Wall Street Journal.

    После заключения перемирия между США и Ираном союзники США в регионе инициировали срочное перевооружение и настаивают на максимально быстрой поставке техники, передает РЕН ТВ со ссылкой на Wall Street Journal.

    Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, начали активно искать новых поставщиков вооружений, помимо США. Причиной стали ограничения мощностей американской оборонной промышленности, которые не позволяют своевременно удовлетворять запросы клиентов. В числе потенциальных партнеров рассматриваются Южная Корея, Украина и Британия.

    Государства региона выразили готовность заключать контракты с любыми странами, способными быстро исполнить заказы. По данным издания, это создает существенные риски для американской оборонной отрасли, поскольку США могут лишиться значительной доли контрактов с богатыми монархиями региона, которые традиционно были крупными покупателями американского оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist указывал, что американские военные потратили в Иране значительную часть арсенала, это лишило США возможности поддерживать присутствие в ряде регионов в ближайшие годы. Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.

    13 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Трамп обрушился с критикой на папу римского
    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выразил резкое недовольство действиями первого родившегося в США понтифика, упрекнув его в излишнем либерализме и провальной внешней политике.

    Дональд Трамп опубликовал гневное сообщение в социальной сети Truth Social, передает Axios. «Он слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике», – заявил политик, добавив обвинения в потакании левым силам.

    Конфликт обострился после выступления понтифика на молитвенном бдении, где уроженец Чикаго осудил иллюзию всемогущества на фоне вооруженных столкновений.

    Американский деятель также выразил недовольство позицией католической церкви в период пандемии коронавируса и реакцией Ватикана на американскую операцию в Венесуэле. Папа римский Лев XIV выступил за сохранение суверенитета Венесуэлы.

    При этом брат священнослужителя Луи вызывает у республиканца гораздо больше симпатий из-за поддержки консервативного политического курса.

    Позднее в интернете появилось сгенерированное нейросетью изображение, на котором деятель предстал в образе исцеляющего людей мессии на фоне летящего орла и военных самолетов.

    До этого американский лидер опубликовал в социальной сети свое изображение в образе понтифика.

    12 апреля 2026, 23:59 • Новости дня
    Лукьянов: Поддержка Трампа не помогла Орбану

    Tекст: Антон Антонов

    Результаты выборов в Венгрии демонстрируют, что попытка команды президента США Дональда Трампа поддержать премьер-министра Виктора Орбана не сработала, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «В очередной раз не сработала и попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана», – заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.

    Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс специально приехал в страну за несколько дней до голосования, чтобы усилить поддержку, но «ничего не вышло». «Навязчивые советы со стороны никому не нравятся», – отметил Лукьянов.

    По его словам, в Центральной Европе складывается новая политическая ситуация. Словацкий лидер Роберт Фицо остается практически в одиночестве как принципиальный противник поддержки Украины. Чешский премьер Андрей Бабиш также демонстрирует схожую позицию, но, вероятно, не готов пойти на вето по украинскому вопросу, как и сам Фицо.

    Лукьянов указывает, что ключевые геополитические проблемы Венгрии не исчезнут с уходом Орбана. Новому правительству, возглавленному командой Петера Мадьяра, еще только предстоит узнать, с какими вызовами им придется столкнуться. Кроме того, сейчас эта команда мало кому известна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживал Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра.

    Накануне парламентских выборов в Венгрии Трамп вновь выразил поддержку Орбану, указав, что отношения между США и Венгрией «достигли новых высот». Вэнс за несколько дней до выборов совершил визит в Будапешт, где публично поддержал Орбана. Это происходило на фоне конфликта между США и Ираном, в котором Вашингтон не смог одержать верх в результате месяца воздушных атаки и возобновил переговоры с Тегераном.

    13 апреля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил поражение Орбана ставкой на США во время войны с Ираном

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По электоральным позициям Виктора Орбана ударили сближение с главой Белого дома Дональдом Трампом на фоне критики из-за иранской кампании, а также визит в Будапешт вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах в Венгрии.

    «Ставка Орбана на демонстративное сближение с США во время активной фазы конфликта с Ираном была ошибочной. Доверие к администрации Трампа обвалилось. Агрессия против другого государства, смерти мирных жителей и детей вызвали отторжение европейцев. Венгерский премьер этого, судя по всему, не учел», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом контексте необходимо упомянуть также и визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт. На якорный электорат Орбана он никак не повлиял, но отвернул от «Фидес» так называемую серую зону избирателей – около 15-20%. Для них у вице-президента США не было никакого послания. Он приехал без повестки, хоть как-то учитывающей фактор Европы», – детализировал эксперт.

    Впрочем, напомнил аналитик, против «Фидес» сыграли также внутрипартийные скандалы и высокая инфляция в Венгрии в последние два года. «Кроме того, в стране есть запрос на смену поколений. С точки зрения молодежи, Орбан задержался у власти. Это также пошатнуло электоральные позиции премьера», – отметил собеседник.

    Напомним, в воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Явка составила 79,51% – рекордный показатель в истории страны. В голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,94% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство.

    Правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия получает 55 мандатов (38,43% голосов), а «Наша страна» – шесть (5,83%). Виктор Орбан, который занимал пост премьера с 2010 года, должен будет оставить должность. В ближайшие 30 дней пройдет заседание Национального собрания Венгрии, на котором изберут нового главу правительства.

    Орбан уже признал поражение. «Результат, хотя он еще не окончательный, уже понятен и болезнен. Ответственность управлять страной доверили не нам … Мы никогда, никогда, никогда, никогда не сдадимся. Эти дни, которые нас ждут, пока еще будут посвящены залечиванию ран, но потом работа начнется снова», – сказал политик во время выступления перед сторонниками в штабе «Фидеса».

    Он сообщил, что поздравил с победой лидера «Тисы» Петера Мадьяра. Последний на митинге после выборов заявил, что его партия смогла «сменить режим» Орбана. Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет «снова быть европейской страной», и анонсировал, что восстановит полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО.

    Лидер «Тисы» также выступил за переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мадьяра, он не собирается контактировать с Москвой в дружеском ключе, но и не желает представлять интересы Киева в этом диалоге. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Все хотят провенгерского», – добавил политик.

    Говоря о первых шагах после победы «Тисы» на выборах, Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия). Он сообщил, что его первой поездкой в качестве премьер-министра страны станет визит в Польшу. В Варшаве, как и в ряде других европейских стран, результаты выборов восприняли с радостью. «Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе!» – написал польский премьер-министр Дональд Туск.

    С победой партию «Тиса» поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. «Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее», – заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Сын Джорджа Сороса Александр написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что народ Венгрии «вернул себе свою страну». «Решительное неприятие укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства», – прокомментировал он предварительные итоги выборов. «Организация Сороса захватила власть в Венгрии», – ответил на его публикацию американский предприниматель Илон Маск.

    Отметим, администрация Дональда Трампа на выборах в венгерский парламент поддержала Орбана. «Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и он получил мое полное и полное одобрение на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    За пять дней до выборов Будапешт посетил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. «Я хочу оказать премьер-министру максимально возможную помощь в преддверии выборов… Я хотел послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе, которые сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на защиту венгерского народа», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС.

    13 апреля 2026, 09:49 • Новости дня
    Пушков заявил о распаде Запада на две части после выборов в Венгрии
    Tекст: Дарья Григоренко

    Результаты выборов в Венгрии обострили разногласия между США и Евросоюзом, подчеркнув нарастающий разрыв в политических взглядах и стратегиях Запада, считает сенатор Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал итоги выборов в Венгрии. По его словам, поражение Виктора Орбана и партии «Фидес» стало результатом вмешательства Евросоюза, в то время как попытки президента США Дональда Трампа повлиять на ситуацию успехом не увенчались.

    «Пока Трамп неуспешно менял режим в Иране, ЕС успешно сменил режим в Венгрии», – написал Пушков, отметив, что приезд вице-президента Вэнса не помог Орбану и, возможно, даже усугубил положение из-за непопулярности Трампа в Европе.

    Пушков подчеркнул, что победа проевропейских сил в Венгрии усилила раскол между Европой и США. По его мнению, теперь Запад разделен на две части – США и Евросоюз, и политического единства уже не существует. Он отметил, что глубокие разногласия проявляются во взглядах на базовые ценности, поддержку Украины, взаимодействие с Россией, вопросах по Гренландии и отношении к правым партиям в Европе.

    Сенатор добавил, что все эти противоречия разрушили прежнее единство Запада, которое сохранялось почти 80 лет после окончания Второй мировой войны. По мнению Пушкова, сейчас наблюдается «конец истории Запада как единого геополитического феномена», несмотря на прежние прогнозы Фрэнсиса Фукуямы о завершении исторического развития.

    Ранее президент США заявил о готовности инвестировать в процветание Венгрии с Орбаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживал Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра.

    13 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на 8%

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти Brent и WTI растет на 7-8% после сообщений о возможной блокаде Ормузского пролива со стороны США, следует из данных торгов.

    Цена июньских фьючерсов на Brent увеличилась на 7,76% и достигла 102,59 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI подорожали на 8,2%, их стоимость составила 104,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил, что американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что в понедельник начнется блокада иранских портов.

    13 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    Tекст: Антон Антонов

    Война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который посетил израильские военные позиции на юге Ливана.

    В поездке его сопровождали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир и командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило, передает ТАСС.

    По итогам визита Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать кампанию против военного крыла шиитской организации «Хезболла». «Война продолжается, в том числе внутри зоны безопасности в Ливане, где я был некоторое время назад», – сказал глава правительства.

    Он также заявил, что удары Израиля по «Хезболле» якобы позволили предотвратить вторжение из Ливана. По словам Нетаньяху, армия устраняет угрозу противотанкового огня и борется с ракетами, однако еще многое предстоит сделать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что конфликт с Ираном продолжается. Израильская армия начала подготовку к новому конфликту с Ираном. ХАМАС в Газе и «Хезболла» в Ливане остаются целями для израильских военных.

    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    13 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров

    Tекст: Антон Антонов

    США не извлекли уроков и продолжают настаивать на максималистских требованиях, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что несмотря на честный подход Ирана к переговорам с США, которые прошли на самом высоком уровне за последние 47 лет, Вашингтон попытался «изменить правила игры» и заблокировал достижение соглашения.

    «Никаких уроков не извлечено», – заявил он, отметив, что стороны были в нескольких шагах от соглашения. Аракчи отметил: «Добрая воля порождает добрую волю. Вражда порождает вражду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    13 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе резко подскочила

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и срыв американо-иранских переговоров привели к заметному подорожанию голубого топлива на европейских торговых площадках.

    Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE приблизилась к 576 долларам, передает РИА «Новости». Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись уверенным ростом.

    Резкий скачок котировок произошел после неудачных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде. В ответ Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Американский флот намерен перехватывать суда в Ормузском проливе.

    Средние биржевые цены на топливо в Европе стабильно растут с начала ударов Израиля и США по иранской территории. В марте показатель увеличился на 59% по сравнению с февралем. Максимальное значение зафиксировали 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале блокады иранских портов.

    Стоимость газа на европейских площадках ранее зафиксировалась около отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    13 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    Bloomberg: Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Париж и Лондон намерены провести встречу с участием стран, готовых поддержать мирную миссию по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

    План организации международной конференции подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Bloomberg.

    Французский лидер заявил, что инициатива предусматривает создание «мирной, многонациональной миссии» для обеспечения свободного транзита через Ормузский пролив.

    По словам Макрона, миссия будет носить исключительно оборонительный характер и не будет связана с воюющими сторонами. Он отметил, что развертывание операции произойдет, как только это позволит обстановка.

    Макрон особо подчеркнул, что «никакие усилия не должны быть пожалены» для скорейшего дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила, что готова поддержать восстановление судоходства в Ормузском проливе только после завершения военных действий на Ближнем Востоке и поиска дипломатического решения.

    США планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    КСИР пообещал жестко пресекать любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу.

    13 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Трамп опубликовал собственный портрет в образе целителя
    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе целителя.

    На картинке, сгенерированной искусственным интеллектом, президент США изображен в светлой одежде и красной накидке; он возлагает руку на мужчину, лежащего на больничной койке. Вокруг Трампа – стоящие рядом женщина в молитвенной позе, военный и медицинский работник, передает РИА «Новости».

    Фон композиции насыщен патриотической символикой: на изображении присутствуют американский флаг, статуя Свободы, Капитолий, а также военные самолеты и орлы. Художественная стилистика публикации совмещает религиозные и патриотические мотивы, подчеркивая образ Трампа как национального лидера и «целителя».

    Примечательно, что сам глава Белого дома не сопроводил публикацию какими-либо комментариями или объяснениями. Позже он разместил еще одно изображение, где на поверхности, напоминающей лунную, возвышается башня с его именем. Эти публикации стали поводом для активного обсуждения в американских СМИ и социальных сетях.

    Ранее президент США заявил, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, «не набравшимся смелости» сделать это самим.

    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    Финляндия подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов
    УФСИН опровергло информацию об ослепшем члене банды Цапков в колонии
    Украинским ватерполистам присудили поражение за отказ играть с россиянами
    Суд вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Венгры предпочли Орбану «мягкого националиста»

    Выборы в Венгрии ознаменовали конец 20-летнего правления партии «Фидес», из которых 16 лет страной руководил Виктор Орбан. По предварительным итогам, оппозиционная партия «Тиса» получит 138 мест в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр займет пост премьер-министра. Почему Виктор Орбан, который заручился поддержкой США, потерпел поражение и как новая власть Венгрии будет строить отношения с Россией? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

