Белый дом запросил разработку банкноты в 250 долларов с изображением Трампа
Американская администрация активно продвигает идею создания новой денежной купюры номиналом 250 долларов, на которой будет размещен портрет действующего главы государства Дональда Трампа.
Команда президента США добивается выпуска уникальной банкноты с лицом американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post. Инициатива приурочена к грядущему 250-летию независимости страны, которое будет отмечаться 4 июля.
«Представители администрации Трампа обратились к ведомству, ответственному за печать национальной валюты, с ходатайством разработать дизайн банкноты номиналом 250 долларов с изображением президента», – отмечается в публикации.
С 2025 года высокопоставленные чиновники казначейства неоднократно требовали от Бюро гравировки и печати подготовить прототипы дизайна и даже направляли собственные наброски. В минувшем году в Конгресс внесли соответствующий законопроект, однако его рассмотрение сильно затянулось.
В министерстве финансов подчеркнули, что приступят к созданию купюры сразу после одобрения инициативы законодателями. Если проект будет реализован, это станет первым за 150 лет случаем появления на долларах портрета ныне живущего человека.
Как сообщалось ранее, Трамп разместил в соцсети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе целителя. На картинке, сгенерированной искусственным интеллектом, президент США изображен в светлой одежде и красной накидке; он возлагает руку на мужчину, лежащего на больничной койке.