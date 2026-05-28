Шойгу назвал стратегическое партнерство Армении и США предвыборной акцией
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на пресс-конференции на Первом Международном форуме по безопасности заявил, что подписание договора о стратегическом партнерстве между Арменией и США выглядит предвыборным шагом.
Он подчеркнул, что не видит у соглашения необходимой глубины и конкретики, передает ТАСС. По словам секретаря Совбеза, стратегическое партнерство предполагает проработку отдельных направлений, но в данном случае такие направления и их детальная проработка, по его оценке, отсутствуют.
«Что касается договора о стратегическом партнерстве. Давайте представим себе: человек прилетает на один час. В этот час успевает подписать договор о стратегическом партнерстве. Это скорее похоже на предвыборную кампанию или помощь в предвыборной кампании. Погружаться в более серьезные детали сложно, потому что, во-первых, этих деталей нет, во-вторых, сам по себе договор о стратегическом партнерстве должен предусматривать отдельные направления и каждое из них должно быть достаточно глубоко проработано. Мы этого пока не увидели», – сказал Шойгу.
Ранее США и Армения запустили глобальный транспортный проект.
Президент США поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране.