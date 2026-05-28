Проект нового НЦ «Россия» представили на выставке «АРХ Москва»
Проект будущего здания Национального центра «Россия» впервые продемонстрировали на XXXI Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна «АРХ Москва», которая проходит в Гостином Дворе с 27 по 30 мая.
Концепцию представили на стенде архитектурного бюро ATRIUM, разработавшего здание, строительство которого президент России Владимир Путин официально запустил 26 марта 2026 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Новое пространство Национального центра «Россия» станет архитектурным событием мирового масштаба», – заявила заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации Национального центра «Россия» Ксения Майер. Она отметила, что работы идут в сложных инженерно-геологических условиях: глубина котлована достигает 15 метров, а площадка расположена над шестью действующими тоннелями трех линий метро. К созданию крыши, накрывающей самый большой в мире видовой амфитеатр, привлекли несколько проектных институтов и специализированных организаций.
По словам Майер, все пространства центра спроектированы трансформируемыми, что позволит одновременно проводить более пяти мероприятий. Партер конгрессно-концертного зала можно превратить в плоское пространство за 15 минут. В комплекс будет внедрена система цифрового паспорта посетителя, которая даст возможность следить за афишей, загруженностью зон, строить тематические маршруты и слушать международных спикеров с онлайн-переводчиком.
Сооснователь и главный архитектор мастерской ATRIUM Антон Надточий подчеркнул, что перед командой стояла задача создать не просто здание, а новую точку притяжения, где технологии работают на комфорт человека и качество городской среды. По проекту в новом центре разместятся 50 тыс. кв. м временных и 10 тыс. кв. м постоянных экспозиций, киноконцертный зал, большая входная зона и сопутствующие помещения.
Архитектор рассказал, что образ летящего покрова, положенный в основу концепции, призван олицетворять многообразие и устремленность страны в будущее, оставаясь универсальным символом для всей России. Обращение к бионическому стилю помогло вписать масштабный общественный комплекс в городской контекст, избежать излишней монументальности и сформировать узнаваемый силуэт, читаемый с разных точек города.
Эксперты подчеркивают масштаб и функциональное наполнение проекта: Национальный центр «Россия» займет более 205 тыс. кв. м и сможет одновременно принимать до 19–20 тыс. гостей. В многоуровневом общественном пространстве будут гармонично сочетаться деловая, культурная, образовательная и досуговая функции. В дни работы «АРХ Москва» на стенде ATRIUM проходят кураторские экскурсии, где подробно рассказывают об архитектуре и технологиях будущего комплекса.