Россия и Казахстан начали инженерные изыскания для будущей АЭС

В поселке Улькен Алматинской области Казахстана начались инженерные изыскания для выбора площадки будущей казахстанской АЭС, сообщил «Росатом».
Россия и Казахстан приступили к инженерным изысканиям на месте будущей атомной электростанции большой мощности в поселке Улькен Алматинской области, передает РИА «Новости». Работы стартовали 8 августа 2025 года и направлены на выбор оптимальной площадки и подготовку проектной документации для строительства АЭС.
На церемонии старта изысканий присутствовали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев. Специалисты инжинирингового дивизиона «Росатома» уже начали бурение первой разведочной скважины и отбор проб грунта для определения сейсмических, гидрогеологических и других важных параметров местности. Всего будет пробурено не менее 50 скважин глубиной от 30 до 120 метров.
По итогам проведенных исследований будет принято решение о точном расположении будущей станции. «Начало инженерных изысканий – это фундаментальный этап, от которого зависят безопасность, надежность и экономическая эффективность проекта АЭС», – подчеркнули в «Росатоме». Здесь отметили, что такие работы обеспечивают соответствие международным и национальным стандартам, а также минимизируют экологические и техногенные риски.
Для казахстанской АЭС планируется использовать новейшие российские реакторы ВВЭР-1200 поколения III+, соответствующие строгим международным требованиям безопасности. Подобные технологии уже применяются на объектах в России, Белоруссии, Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Срок службы одного такого реактора рассчитан на 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
