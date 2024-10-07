Эксперт оценил значимость строительства АЭС в Казахстане

Эксперт Анпилогов: Первая АЭС в Казахстане свяжет два энергетических кластера страны

Tекст: Евгений Поздняков

«Казахстан – бурно развивающаяся страна с неуклонно растущей численностью населения. Кроме того, в экономике государства заметен важный процесс: стремительная урбанизация. Это ведет к большим запросам в сфере промышленности, обеспечить которые без должного состояния энергетики практически невозможно», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Астана уже сталкивается с трудностями из-за нехватки мощностей. Инфраструктура, созданная в Советском Союзе, не была рассчитана на такие запросы. Закрывать увеличившиеся потребности углем – тоже не выход, поскольку это может навредить экологии государства», – отмечает он.

«Между тем атомная энергия в разы чище. Кроме того, энергетическая система Казахстана традиционно разделена на два кластера. Северный тяготеет к Российской Федерации, а южный расположен вблизи Алма-Аты и питает наиболее густонаселенный район государства. Однако в пространстве между ними, растянувшемся примерно на 500 км, значительных мощностей попросту нет», – указывает эксперт.

«Это вынуждает правительство Казахстана перебрасывать энергию с севера и юга в средние широты страны, что приводит к удорожанию электричества. Строительство АЭС в районе озера Балхаш свяжет оба кластера в единое целое. То есть страна делает значительный вклад в собственное будущее. Учитывая, что здесь же имеются одни из крупнейших в мире залежей урана, обеспечение станции ресурсами не должно составить проблем», – говорит он.

По мнению аналитика, к строительству объекта может быть привлечен российский Росатом. «Возможно, сотрудничество станет двусторонним: обязанности по воздвижению и обслуживанию проекта в равной мере лягут на плечи Москвы и Астаны. Однако нельзя отрицать и потенциального привлечения других государств, например, Китая и Турции», – рассуждает собеседник.

«В этом случае встанет вопрос о более тонкой координации совместных усилий. Но так или иначе обозначаемые сроки, до 2035 года, вполне реализуемы. Кроме того, Росатом в настоящий момент работает даже в более быстром темпе. Напомню, что реакторы Белорусской АЭС были сданы за семь-восемь лет», – заключил Анпилогов.

Ранее в Казахстане завершился референдум о возможности строительства в стране первой АЭС. Экзитпол, проведенный институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», показал поддержку инициативы со стороны 69,8% жителей. По данным института общественной политики крупнейшей в республике политической партии «Аманат», этот показатель равен 72,3%.

Еще до начала голосования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступал в поддержку строительства станции. По его словам, к проекту должен быть привлечен «международный консорциум», в состав которого войдут «мировые компании, обладающие самыми передовыми технологиями».

Сам референдум состоялся в воскресенье. Гражданам страны предлагалось ответить лишь на один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Избирательные участки работали с 07.00 (05.00 мск) до 20.00 (18.00 мск). Международные наблюдатели в ходе электоральной кампании нарушений не выявили.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Москва уже заявила о готовности построить АЭС для Казахстана.