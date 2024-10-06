Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Токаев выступил за строительство АЭС в Казахстане международным консорциумом
Президент Казахстана Токаев предложил строить АЭС в стране силами международного консорциума
В случае одобрения на референдуме строительства атомной электростанции в Казахстане проект должен реализовываться международным консорциумом, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Токаев отметил, что вопрос о строительстве требует глубокого анализа и проведения соответствующих переговоров. «Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет», – приводит его слова ТАСС.
Голосование на республиканском референдуме о возможности строительства первой атомной электростанции в Казахстане началось в воскресенье. Вопрос, который предстоит решить участникам, звучит так: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Жители страны должны ответить «да, согласен» или «нет, не согласен». Избирательные участки будут открыты с 07.00 (05.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявляла о готовности построить АЭС для Казахстана.