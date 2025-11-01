В Сербии прошел митинг памяти жертв трагедии на вокзале Нови-Сада

Эксперты поспорили о целях провальной операции ГУР в Красноармейске

Военный эксперт Кнутов: ГУР пытались эвакуировать офицеров НАТО из Красноармейска

Tекст: Олег Исайченко

«Проведенная ГУР МО Украины высадка десанта к северо-западу от Красноармейска (Покровска) преследовала, на мой взгляд, одну цель – эвакуировать высокопоставленных офицеров стран НАТО. Их гибель приведет к осложнению отношений между Киевом и Западом, а попадание в плен станет очередным наглядным доказательством участия Европы в конфликте», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

«Выбор вертолета в качестве средства доставки сил понятен: они могли пройти на предельно малых высотах. Радиолокационные станции там не используются, потому что в ходе активных боевые действия ее тут же уничтожат. Но ВС РФ отлично отработали встречу противника. Расслабляться, однако, рано. Украина будет пытаться вывезти специалистов НАТО и дальше», – подчеркнул эксперт.

Впрочем, есть и другие версии того, какие цели и задачи преследовал противник. Так, авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» полагают, что высадка десанта – это медийная операция. Эксперты отмечают, что Украина даже на четвертый год боевых действий не потеряла любовь к таким авантюрам. «Каждая заканчивалась примерно одинаково – большие потери при отсутствии результата», – напомнили аналитики.

«Однако высадка под Покровск стала, пожалуй, квинтэссенцией таких действий. Вертолетный десант даже не в тыл, а прямо на передний край. В чистое поле. В условиях высокой активности БЛА. На самом «горячем» участке фронта. Все же интересно, на какой же исход при таких обстоятельствах рассчитывали в ГУР?», – риторически спросил «Рыбарь».

«Проведенная ГУР Украины высадка десанта лишний раз доказывает, что если идиотские решения есть, то Киев использует их все без остатка», – соглашаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Если судить по опубликованным кадрам, спецназ высаживался в посадках к северу от города без какой-то четкой боевой задачи. После высадки бойцы метались, занимали то одно здание, то другое, явно демонстрируя отсутствие контроля над ситуацией», – описали они.

«Это похоже не на военную операцию, а, скорее, на демонстрацию. Вероятно, Зеленский хотел показать, что его войска все еще могут двигаться по Покровску, пусть и с риском. И такой «пиар-десант» закончился бойней, поскольку закончиться ничем другим не мог», – акцентировали эксперты.

«Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете», – иронизирует военкор Александр Коц. Он констатирует: «операция «никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска» не задалась».

«Спор о Покровске – в окружении там ВСУ или нет – Зеленский попытался разрешить привычным для себя способом. Он направил туда вертолеты со спецназом, чтобы отснять героическую картинку и убедить украинцев в том, что горстка спецназа в силах переломить дьявольскую технологичность нынешней войны. Но война, которая идет сейчас – это не голливудский фильм», – вторит член СПЧ Марина Ахмедова.

«Конечно, Зеленский предполагал финал этого «кино» – украинский спецназ будет сожжен нашими дронами. Но в том-то и дело, что финал он и не собирался показывать украинцам. … То есть Зеленский по-прежнему воюет своими привычными профессиональными приемами актера. Это объясняет и его жестокость к украинцам. Элитный спецназ ВСУ сожгли. Ради чего? Ради сиюминутной картинки, о которой уже вечером никто не вспомнит?», – заключила Ахмедова.

Ранее Вооруженные силы России пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР Украины в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. По данным Минобороны, украинский десант высадился в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта. «Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», – сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать окруженные подразделения ВСУ в районе железнодорожного вокзала Красноармейска. Кроме того, завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог.

Российские бойцы сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ со стороны населенного пункта Гришино ДНР, говорится в сводке Минобороны.

Украинские СМИ сообщают, что операцией по высадке десанта руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk. Как отмечают эксперты, заброска группы по воздуху свидетельствует, что Красноармейск практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен.