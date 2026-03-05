Индонезия заявила о возможном выходе из Совета мира после ударов по Ирану

Индонезия заявила о рассмотрении выхода из Совета мира после ударов по Ирану

Tекст: Тимур Шайдуллин

О планах рассмотреть выход Индонезии из Совета мира сообщил председатель Народного консультативного конгресса страны Ахмад Музани, передает ТАСС.

Парламентарий напомнил, что Джакарта присоединилась к организации, надеясь ускорить процесс достижения независимости Палестины.

По словам спикера, вопрос о выходе обсуждается на самом высоком уровне, и президент Индонезии Прабово Субианто уже не раз говорил о такой возможности. Музани отметил: «Для Индонезии участие в Совете мира и выход из него – это возможный вариант, о котором президент уже неоднократно говорил. Мы можем выйти из объединения в любой момент, но, повторюсь, это должно происходить на основе взаимного согласия».

Он подчеркнул, что недавние удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану стали причиной, по которой индонезийское руководство решило пересмотреть роль страны в Совете мира. Парламентарий добавил, что атаки ясно дали понять, что решение о дальнейшем участии Индонезии может быть пересмотрено в ближайшее время.

Ранее британский премьер Стармер также заявил о намерении отказаться от участия в «Совете мира», инициированном Дональдом Трампом. А госслужащие Нидерландов провели в Гааге акцию протеста против израильской политики в секторе Газа в первый день заседания Совета мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 февраля в столице США прошло первое заседание «Совета мира», собравшее мировых лидеров для обсуждения урегулирования конфликта в секторе Газа. Во время выступления одного из делегатов президент США Дональд Трамп уснул.