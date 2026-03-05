Индонезия заявила о возможном выходе из Совета мира после ударов по Ирану

О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Руководство Индонезии обсуждает прекращение участия в Совете мира после недавних военных ударов США и Израиля по территории Ирана.
О планах рассмотреть выход Индонезии из Совета мира сообщил председатель Народного консультативного конгресса страны Ахмад Музани, передает ТАСС.
Парламентарий напомнил, что Джакарта присоединилась к организации, надеясь ускорить процесс достижения независимости Палестины.
По словам спикера, вопрос о выходе обсуждается на самом высоком уровне, и президент Индонезии Прабово Субианто уже не раз говорил о такой возможности. Музани отметил: «Для Индонезии участие в Совете мира и выход из него – это возможный вариант, о котором президент уже неоднократно говорил. Мы можем выйти из объединения в любой момент, но, повторюсь, это должно происходить на основе взаимного согласия».
Он подчеркнул, что недавние удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану стали причиной, по которой индонезийское руководство решило пересмотреть роль страны в Совете мира. Парламентарий добавил, что атаки ясно дали понять, что решение о дальнейшем участии Индонезии может быть пересмотрено в ближайшее время.
Ранее британский премьер Стармер также заявил о намерении отказаться от участия в «Совете мира», инициированном Дональдом Трампом. А госслужащие Нидерландов провели в Гааге акцию протеста против израильской политики в секторе Газа в первый день заседания Совета мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 февраля в столице США прошло первое заседание «Совета мира», собравшее мировых лидеров для обсуждения урегулирования конфликта в секторе Газа. Во время выступления одного из делегатов президент США Дональд Трамп уснул.