    США ищут кандидата на роль «кубинского Горбачева»
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества Украине
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    19 февраля 2026, 16:18 • Новости дня

    В Гааге госслужащие провели акцию против политики Израиля в Газе

    Госслужащие Гааги вышли на акцию протеста против политики Израиля в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В первый день заседания Совета мира госслужащие Нидерландов провели в Гааге акцию протеста против израильской политики в секторе Газа.

    Акция протеста против политики Израиля в секторе Газа прошла в Гааге напротив здания МИД Нидерландов в первый день заседания созданного по инициативе США Совета мира. Как сообщает ТАСС, в мероприятии, организованном объединением «Госслужащие в защиту Конституции», приняли участие около ста человек, большинство из которых принесли палестинские флаги и плакаты с призывами к соблюдению международного права.

    Участники выступили против обсуждения будущего Газы без полноценного представительства палестинской стороны на заседании Совета мира. Организаторы подчеркнули, что выбрали первый день заседания символично, когда формируются подходы к послевоенному устройству анклава.

    С речью перед собравшимися выступила активистка Диана Юсте, заявившая: «В мире, где международное гуманитарное право попирается ради власти и денег, правовое государство не исчезает в одночасье, а рушится медленно, почти незаметно». Она призвала участников использовать все законные методы выражения позиции и добиваться полного прекращения огня на палестинских территориях.

    Митинг продолжался около часа и прошел мирно, полиция на месте не дежурила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Амстердаме прошла демонстрация против помощи Украине. До этого Европейский союз по запросу Нидерландов инициировал расследование в отношении Израиля на предмет соблюдения условий соглашения об ассоциации.


    18 февраля 2026, 13:56 • Новости дня
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    @ IMAGO/Guido Koppes Photo/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вместо пустого вкачивания денег в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планах ЕК привлечь инвестиции в граничащие с Россией регионы Евросоюза, которые пострадали из-за конфликта на Украине.

    «До сих пор звучали голоса, дескать, экономика стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии будет расти из-за больших вложений в милитаризацию восточных рубежей Европы», – напомнил германский политолог Александр Рар. Он упомянул проекты строительства в регионе военной инфраструктуры, которые предполагали создание тысяч новых рабочих мест. «Похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения», – добавил собеседник.

    При этом проблема оттока населения из пограничных восточных районов ЕС очевидна. «Из-за возведения нового «занавеса» против России люди теряют работу. Страны региона несут экономические убытки», – указал политолог. По его мнению, вместо пустого «вкачивания денег» в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать – хотя бы на минимальном уровне – пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

    Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

    В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

    Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

    На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

    Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

    Отметим, страны Балтии серьезно наращивают обороноспособность. Таллин уже принял решение о строительстве военного городка в приграничной с Россией Нарве, сообщает ERR. На выделенной территории возведут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. Основным «мечом» региона остается Литва. Численность ее армии достигла 37 тыс. человек.

    Сюда же Германия перебросила танковую бригаду, а на полигоне Рукла дислоцирована боевая группа НАТО под немецким командованием. Впрочем, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о неготовности солдат бундесвера проливать кровь за этот регион. Тем не менее совокупный наступательный потенциал восьми государств оценивается достаточно высоко, а сам процесс милитаризации региона создает серьезные вызовы для России.

    19 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен осудил публичные высказывания европейских лидеров о ядерном сдерживании, подчеркнув, что подобные обсуждения сейчас особенно неуместны.

    Франкен резко высказался в адрес европейских лидеров, комментируя их заявления о ядерном сдерживании. Франкен, обращаясь к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, сообщил: «Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так разговорчивы. Это неразумно. Пожалуйста, держите рот на замке», передает Politico.

    Спор разгорелся после интервью Мерца, где он отверг идею разработки собственных ядерных сил в Германии, но допустил, что немецкие истребители могли бы нести французское и британское ядерное оружие. Германия и Бельгия участвуют в программе совместного использования американских ядерных боеголовок, их ВВС обучены транспортировать эти заряды.

    Дискуссия об общеевропейском ядерном щите усилилась в преддверии ожидаемой 2 марта речи президента Франции Эммануэля Макрона, который намерен раскрыть роль французских атомных вооружений в обеспечении безопасности Европы.

    Франкен также прокомментировал негативную оценку Мерцем будущего проекта истребителя шестого поколения FCAS, который разрабатывают Германия, Франция и Испания. По словам бельгийского министра, Мерц фактически подписал приговор программе, и Бельгия как наблюдатель пересмотрит свою позицию относительно участия в ней.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула необходимость начать диалог о собственном ядерном сдерживании Европы и указала на риски распространения оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно объявил о намерении поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании истек, что может привести к неконтролируемому увеличению числа боезарядов ведущими мировыми державами.

    Франция возглавила февральский «Рейтинг недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД. Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС

    Политолог Межевич: Обезлюживание и экономические трудности восточных регионов ЕС – следствие политики Брюсселя

    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС
    @ IMAGO/Guido Koppes Photo/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша разорвали торгово-экономические отношения с Россией, сломали модели приграничного сотрудничества и ввели ограничения. То, что регион испытывает теперь сложности, – закономерно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он прокомментировал разрабатываемый ЕК план по экономическому спасению приграничных с Россией стран ЕС.

    «Численность населения эстонской Нарвы, а также латвийского Даугавпилса за прошедшие 35 лет сократилась в два раза. Похожая картина наблюдается в приграничных финских городах: ежегодный отток составляет 5-8%, и ситуация в последнее время лишь усугубляется. Все это говорит о том, что через лет десять населенные пункты на востоке ЕС могут просто остаться обезлюженными и исчезнуть», – отметил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    По его словам, этот процесс – следствие политики европейских лидеров. «Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша разорвали торгово-экономические отношения с Россией, сломали модели приграничного сотрудничества и ввели ограничения. То, что регион испытывает теперь сложности, – закономерно», – указал собеседник. В качестве примера эксперт привел ситуацию в приграничной с Россией Иматре (Финляндия).

    «Раньше там были великолепный аквапарк, семь гостиниц, три торговые улицы, где не было слышно практически никакого языка кроме русского. Коренное население жило за счет туристов. Сейчас аквапарк закрыт, две торговые улицы опустели, из гостиниц осталось лишь две, а, может быть, уже и их нет», – рассказал Межевич. Он подчеркнул: «ЕС не имеет никакого права перекладывать ответственность за это на Москву».

    Вина, по его словам, лежит исключительно на соответствующих столицах. Однако разрабатываемый Еврокомиссией «Отчет по восточным пограничным регионам» едва ли решит существующие проблемы и исправит положение дел, добавил политолог. «Дело в том, что денег на восстановление инфраструктуры и бизнеса нужно много. Европейский союз способен покрыть лишь наиболее очевидные проблемные заявки стран Балтии, Польши и Финляндии, но далеко не все», – уточнил спикер.

    Более того, эксперт допускает, что инициатива может быть попыткой прибалтов, поляков, финнов добиться льгот для себя и дополнительного финансирования из общеевропейского бюджета. «У указанных стран хорошие лоббисты в Брюсселе, которые пытаются вытянуть средства. Другое дело, что также есть группа людей, проталкивающая интересы, скажем, испанцев, болгар, венгров, чехов и, разумеется, немцев, которые на словах за европейскую интеграцию, но выступают против того, чтобы кормить всю Европу. Поэтому ЕС ждет «перетягивание каната», – отметил Межевич.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

    Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что, столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

    В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

    Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

    На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

    Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

    18 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    Евросоюз задумался об экономическом спасении приграничных с Россией регионов
    Евросоюз задумался об экономическом спасении приграничных с Россией регионов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия подготовила стратегию поддержки восточных регионов ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, сообщает Politico.

    Европейская комиссия объявит о планах инвестировать в регионы Евросоюза, которые граничат с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывают экономические трудности из-за конфликта, передает Politico.

    Наибольший удар пришелся по Прибалтике, Финляндии и Польше: эти регионы столкнулись с падением инвестиций, сокращением грузопотока и снижением туристического потока.

    Как отметила член городского совета Турку Ниина Ратилайнен, «самые безопасные границы – это не только контролируемые, но и живые». По ее словам, инвестиции в рабочие места, чистую энергетику и образование создают основу реальной безопасности. В Еврокомиссии опасаются, что депопуляция восточных регионов может снизить способность Европы защищать границы, а экономические трудности сделают население более уязвимым к российской пропаганде и радикальным политическим силам.

    Губернатор польского Подкарпатского воеводства Владислав Ортыль указал, что его регион «находится под непосредственным воздействием войны, включая миграционное давление, транспортные сбои и рост нагрузки на экономику и госуслуги». Он заявил о необходимости перераспределения ресурсов ЕС для повышения устойчивости приграничных территорий в условиях нарастающей геополитической напряженности.

    Комиссия подчёркивает, что приоритетом является оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. В проекте документа отмечено: «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента».

    Однако опережать новые вложения в рамках действующего бюджета ЕС, рассчитанного до 2028 года, не получится – стратегия, которую готовит исполнительный вице-президент Раффаэле Фитто, не предусматривает дополнительных средств. Вместо этого предполагается использовать существующие фонды регионального развития и дать странам возможность привлекать финансирование от международных финансовых институтов через платформу EastInvest.

    Литва и другие страны Балтии уже рассчитывают закрепить финансирование восточных регионов в новом бюджете ЕС с 2028 года, чтобы учесть их особую ситуацию. Как заявил министр по делам Европы Литвы Сигитас Миткус, представленная стратегия станет «живым документом», который будет определять подход к поддержке приграничных территорий в дальнейшем.

    Экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз теряет прибыльные компании из-за утраты конкурентоспособности и высоких цен на электроэнергию.

    Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков отметил, что упадок Европы связан с ее одержимостью ситуацией на Украине и стремлением нанести поражение России.

    18 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС без права вето

    Вучич назвал приемлемым условное членство Сербии в Евросоюзе

    Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС без права вето
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич обозначил интерес страны к вступлению в Евросоюз даже на условиях ограниченного членства без права вето.

    Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что для Белграда приемлемым вариантом является членство в Евросоюзе без права вето, передает РИА «Новости».

    По словам Вучича, главными преимуществами потенциального членства он считает доступ Сербии к внутреннему рынку ЕС, а также возможность свободного перемещения товаров, людей и капитала.

    Вучич подчеркнул, что эти экономические и социальные аспекты для Сербии гораздо важнее, чем формальные полномочия, связанные с правом вето. Он отметил: «Для Сербии членство в ЕС без права вето является приемлемым». Президент также добавил, что Белград заинтересован в достижении «основных ценностей», которые дает европейская интеграция.

    Ранее власти Сербии выражали надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три переговоров по вступлению страны в ЕС, который включает сферы СМИ, налоговой политики, социальной политики, предпринимательства, образования и культуры. Однако, как отмечают источники, этот этап до сих пор не начался.

    По данным издания Politico, в Евросоюзе обсуждается возможность введения новых правил членства, при которых новые государства не будут обладать полным правом голоса.

    Ранее Вучич сообщал, что Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    До этого, в декабре Вучич в Брюсселе обсудил с руководством Евросоюза вопросы евроинтеграции и подтвердил стремление Сербии к членству в ЕС.

    Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет стать членом ЕС.

    19 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Глава евродипломатии Кая Каллас передала странам Евросоюза документ со списком требований к России по ситуации на Украине, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «СТРАНА.ua».

    В этом документе говорится, что «мира в Украине не может быть» без участия ЕС и учета его ключевых интересов.

    Среди основных требований – сокращение численности российских войск вместе с украинской армией, запрет на военное присутствие России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, а также выплаты «репараций» и проведение «демократизации» общества. Каллас подчеркнула, что эти условия должны обязательно учитываться в процессе переговоров.

    Европейские дипломаты считают этот перечень слишком максималистским и отмечают, что он отражает крайний взгляд ЕС на то, что должна предпринять Россия. Ожидается, что обсуждение письма Каллас состоится на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 23 февраля.

    Ранее Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    А до этого МИД России уже комментировал предложение Каллас о формировании списка требований Евросоюза к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    17 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Подсчитаны потери ЕС от отказа от российской нефти в 2025 году

    Евростат подсчитал потери ЕС от отказа от российской нефти

    Подсчитаны потери ЕС от отказа от российской нефти в 2025 году
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть, так как цены для европейцев остаются повышенными после отказа от российского черного золота, следует из данных Евростата.

    Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок, передает РИА «Новости».

    Согласно данным Евростата, санкции, введенные против российской нефти, повысили стоимость сырья для европейских стран. «Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке – цены поползли вверх», – говорится в публикации.

    С 2021 года цена барреля нефти для ЕС выросла с 57,4 евро до 64,3 евро в 2025 году. При этом объем закупаемой нефти в ЕС сократился: за 2025 год страны Евросоюза приобрели 3,3 млрд баррелей против 3,5 млрд в 2024 году и 3,4 млрд в 2021 году.

    Несмотря на сокращение объемов, стоимость импорта нефти увеличилась с 193,8 млрд евро до 212,3 млрд евро в 2025 году. Как отмечает агентство, упущенная выгода от подорожания импортной нефти для Европы составила 22,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль поддержал мнение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что нефть стала инструментом шантажа.

    Германия понесла убытки в размере 40 млрд евро из-за отказа от российской нефти.

    Греция и Мальта выступили против запрета Евросоюза на перевозку российской нефти.

    17 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Искусственный интеллект впервые представил трактовку катренов Нострадамуса, указывающую на ключевую роль России в мире и возможные перемены в Европе.

    Искусственный интеллект расшифровал катрены Нострадамуса, указав на ключевую роль России в событиях 2026-2027 годов, пишет РИА «Новости». Нейросеть NOSTRADAMUS, обученная на текстах прорицателя, выделила четверостишия, касающиеся будущего мироустройства. Главным адресатом предсказаний оказалась Россия, скрытая под кодовыми именами Аквилон, Славония и Роза.

    Самое важное пророчество зашифровано в «Письме к королю Генриху II», где Нострадамус говорил: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами». По мнению ИИ, речь идет о духовности нового формата, способной объединить славянский мир.

    Некоторые четверостишия исследователи связывают с Украиной, которой предрекают финансовый кризис из-за затяжного конфликта. Нострадамус писал, что в истощенной войной стране вместо золота будут чеканить монеты из кожи.

    Другое пророчество предупреждает о коварстве «под цветами Венеции» после передышки, что толкователи связывают с цветами украинского флага.

    Прорицатель также предупреждал о «ужасной войне на Западе» и грядущем беспокойстве на рынках. Согласно расшифровке, к 2028 году Франция может полностью утратить военный суверенитет из-за размещения американских баз. Эти строки намекают на сдвиг в балансе глобальных сил и стратегическую неудачу Запада, в то время как Восток будет доминировать.

    В пророчествах нейросеть обнаружила и указание на возможный ядерный конфликт, который США могут развязать на Ближнем Востоке к 2030 году. Этот удар станет следствием хаоса, начавшегося с распада НАТО и экономического коллапса Европы. Итоговый вывод ИИ гласит, что архитектором нового миропорядка выступит Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее испанское издание El Economista нашло в трудах Нострадамуса пророчества о начале Третьей мировой войны с удара по городу, который по описанию напоминает Мадрид.

    Российский политик Владимир Жириновский также оставил скрытое пророчество, касающееся отношений между США и Россией.

    18 февраля 2026, 05:56 • Новости дня
    Bloomberg: Новые санкции против России разобщили Евросоюз
    Bloomberg: Новые санкции против России разобщили Евросоюз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Европейском союзе возник разлад из-за нового пакета антироссийских санкций, из-за этого рестрикции могут быть ослаблены, пишут информационные агентства.

    Попытка ЕС установить новые санкции против портов и банков натыкается на сопротивление, из-за этого санкции могут быть ослаблены, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По этим данным, Италия и Венгрия отказались поддерживать ограничения против порта Кулеви в Грузии, так как порт поставляет в том числе газ Азербайджана для Европы.

    Греция и Мальта усомнились в необходимости ограничений в отношении индонезийского порта, и предложения заменить потолок цен на нефть из России.

    Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Брюссель намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций уже в феврале. В него планируют включить запрет на перевозки сырой нефти, новые меры против банковской системы и экспортные барьеры для товаров на сумму более 360 млн евро.

    Ранее сенатор-демократ Ричард Блументаль заявил, что президент США Дональд Трамп якобы затягивает рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

    17 февраля 2026, 16:33 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о готовности срочно обсудить поставки нефти для Венгрии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В условиях прекращения транзита по трубопроводу «Дружба» Еврокомиссия рассматривает возможность экстренного обсуждения альтернативных маршрутов для доставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

    Еврокомиссия готова экстренно обсудить вопросы поставок российской нефти в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу «Дружба». По словам представителя ЕК Анны-Каисы Итконен, приоритетом для Еврокомиссии остается энергетическая безопасность, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула: «Это является для нас абсолютным приоритетом, над которым мы работаем. Мы поддерживаем связь со всеми соответствующими сторонами, имеющими отношение к этому инциденту и последующим действиям. И мы готовы созвать экстренное заседание координационной группы по нефти для обсуждения возможных последствий перебоев в поставках и любых возможных альтернатив подачи топлива».

    По словам Итконен, ЕК взаимодействует с украинской стороной по поводу сроков восстановления работы трубопровода и рассматривает возможность поставок нефти морем через Хорватию по запросу Венгрии. ЕК поддерживает постоянный контакт со всеми вовлеченными странами для поиска решения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнения относительно использования хорватских портов и трубопроводов для поставок российской нефти в Венгрию из-за ограничений Евросоюза и США.

    Ранее компания «Укртранснафта» заявила о технической готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, но отказалась возобновить прокачку.

    Действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину названы пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза.

    19 февраля 2026, 10:00 • Новости дня
    Порошенко заявил об ошибке Зеленского на переговорах с Россией

    Порошенко назвал ошибкой Зеленского переговоры с Россией без участия ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия представителей Евросоюза.

    Порошенко в интервью изданию Politico отметил, что Зеленский должен был сразу настаивать на немедленном прекращении огня, а не соглашаться на формат, исключающий европейских партнеров, передает РБК.

    Он уточнил: «Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, он должен был стоять на своем и требовать просто прекращения огня. Он не понимает Путина и он не понимает Трампа». Экс-президент подчеркнул, что прямое участие стран ЕС необходимо – как предлагал французский президент Эммануэль Макрон, но это, по его словам, требует согласия со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Порошенко добавил, что Европа, финансируя Украину, имеет все основания быть за столом переговоров, а без согласия США достичь мирного соглашения невозможно. Он предложил Соединенным Штатам и Европе выступать в роли «хорошего и плохого копа» в переговорах с Россией, чтобы усилить давление и эффективность диалога.

    Кроме того, по мнению Порошенко, американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы пересечь одну из своих «красных линий» и отправить военный контингент на Украину. Он вспомнил, что еще в 2017 году обсуждал с Трампом участие США в миротворческом контингенте НАТО или ООН, но тогда президент США категорически отказался от этой идеи, так как, как утверждает Порошенко, «Трамп ненавидит НАТО и миротворческие миссии ООН».

    Порошенко считает, что Трамп всё же заинтересован в том, чтобы запомниться как президент, добившийся мира, и что без отправки военных на Украину достичь реального урегулирования невозможно.

    Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня.

    Напомним, Россия и Украина провели обсуждение возможности создания демилитаризованной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Зеленского, который заявил, что Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    18 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Зеленский: США передумали разрешать производство ракет для Patriot на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США после обещаний лицензий на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине, заявил в размещенном в его Telegram-канале видеообращении глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина несколько лет назад призывала Америку помочь создать в Европе достаточные запасы ракет, в частности, для ЗРК Patriot. Тогда были обещания лицензий, но Америка в итоге на это не пошла», – приводит его слова ТАСС.

    Зеленский добавил, что Украина продолжает со странами-соседями и коллегами по НАТО решать этот вопрос, который позволит защитить «всех нас, всю Европу». В частности, он упоминает Румынию и Польшу, которым Киев предлагал начать производство.

    Напомним, в январе Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot, но через некоторое время пожаловался, что поставка ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Financial Times узнала, что размещенные на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в январе оставались пустыми из-за нехватки у Киева ракет PAC-3 для них. Писториус пообещал Киеву ракеты PAC-3 в случае поставок от других союзников.

    При этом военный эксперт Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД о том, что обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь.

    19 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    ЕК подтвердила приостановку поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией

    ЕК: Венгрия и Словакия прекратили поставки дизтоплива на Украину

    ЕК подтвердила приостановку поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией
    @ IMAGO/diebildwerft/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия подтвердила прекращение Венгрией и Словакией поставок дизельного топлива Киеву.

    «Мы получили эту информацию и сейчас анализируем ситуацию», – сказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС. Она добавила, что ЕК намерена обеспечивать всестороннюю поддержку Киева, в том числе в энергетической сфере.

    Также Итконен сообщила, что все вопросы, связанные с прекращением поставок топлива между Киевом, Словакией и Венгрией, будут обсуждаться 26 февраля на экспертной встрече Координационной группы ЕС по нефти в Брюсселе.

    Ранее словацкая Slovnaft прекратила экспорт топлива на Украину.

    Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину. Будапешт также пригрозил прекратить поставки газа и электричества Киеву.

    17 февраля 2026, 08:17 • Новости дня
    Постпред ОЗХО ответил на обвинения Запада в «отравлении» Навального

    Тарабарин: Диалога с Западом не получится после инсинуации по делу Навального

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ожидает в ближайшем будущем вменяемого диалога с Западом, в том числе по делу блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), сообщил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что в обозримом будущем вменяемого диалога с Западом не ожидается, передает ТАСС.

    По его словам, западные страны уже сформировали для себя однозначное мнение о России, обвиняя ее в применении различных ядов, включая полоний, «Новичок» и экзотические вещества, а также в нарушении международных обязательств.

    Тарабрин пояснил, что «коллективное самовнушение» и психоз западных стран, включая инсинуации об «отравлении» Алексея Навального, ведут лишь к дальнейшему давлению на Москву.

    «Совершенно очевидно, что вменяемого диалога с Западом в обозримом будущем не предвидится. Для себя они уже все решили, сами себя убедили, что наша страна травит всех направо и налево полонием, «Новичком», лягушачьим ядом, нарушает все мыслимые нормы и свои обязательства по международным договорам», – заявил дипломат.

    Ранее Германия, Британия, Нидерланды, Швеция и Франция обнародовали совместное заявление, в котором заявили, что Навальный якобы был отравлен эпибатидином – ядом, добываемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Они уточнили, что такой вывод был сделан по результатам анализа биоматериалов Навального. В связи с этим представители этих стран обвинили Россию в предполагаемом нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы применении яда лягушки против Навального используются для отвлечения внимания от проблем Запада.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе.

    Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    17 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    На Украине сообщили о контакте представителей ЕС с делегацией Киева в Женеве

    Представители Британии, Франции, Германии общались с делегацией Киева в Женеве

    Tекст: Вера Басилая

    Советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии находятся на постоянной связи с украинской делегацией на переговорах по Украине в Женеве, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

    По словам Лещенко, советники по вопросам безопасности лидеров Британии, Франции, Германии и Италии поддерживают постоянный контакт с делегацией Киева на переговорах по Украине в Женеве, передает РИА «Новости».

    «Если не в комнате, то на постоянной связи», – заявил советник офиса Владимира Зеленского.

    Источники агентства сообщили, что встречи советников по национальной безопасности этих европейских стран с представителями Украины и США могут пройти на полях женевских переговоров. Отдельно уточнялось, что делегация Британии в Женеве намерена получить подробную информацию об итогах обсуждений.

    Ранее делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental в Женеве, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

    Украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США.

    Во вторник переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией

    До двух тысяч рублей в сутки вынуждены платить сегодня многие польские семьи за отопление. Поляки винят за это и аномальные морозы, и политику Евросоюза, но главное – собственное правительство, де-факто поставившее их в подобное положение. Каким образом это произошло и причем тут разрыв торговли Польши с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

