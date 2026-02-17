Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов

Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов и функционеров

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что решение принято на основании постановления Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В список попали борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, лучница Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, фехтовальщица Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова и дзюдоистка Мадина Таймазова.

Санкции подразумевают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и культурных обменов, а также лишение украинских государственных наград. Офис Зеленского подчеркнул, что данный указ вступает в силу с момента публикации.

Ранее власти Киева не раз вводили аналогичные меры против граждан России, однако, эти решения не оказывали реального влияния.

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига назвал Инфантино дегенератом в ответ на этот призыв.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде. Ранее глава киевского режима назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.