Цивилев открыл Российский культурный центр в Тегеране

Tекст: Валерия Городецкая

На церемонии также присутствовали посол России в Иране Алексей Дедов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

Цивилев подчеркнул, что основная задача центра – развитие связей между людьми и содействие обмену в сфере образования, культуры и науки.

«Главная задача этого центра – не только обеспечение взаимодействия между органами власти и компаниями, но прежде всего налаживание связей между людьми. Центр будет способствовать нашему взаимодействию в культуре, образовании и науке. Иран является для России ключевым партнером на Ближнем Востоке. Наши страны объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество и дружеские отношения. Уверен, что в этих стенах наши граждане будут встречаться, обмениваться знаниями, а также проводить прекрасные культурные вечера», – заявил Цивилев, выразив благодарность иранской стороне за поддержку.

В ходе мероприятия министр пообщался с иранскими студентами, отметил их интерес к культурному обмену и пригласил молодежь посетить Россию. Также он предложил разработать программу стажировок на российских энергетических предприятиях для иранских студентов.

Цивилев выступил с инициативой проведения в Иране конкурса творческих работ, посвященного 65-летию первого полета человека в космос. Среди номинаций министр предложил создание скульптуры Юрия Гагарина, а также поэзию и прозу на тему космоса. По словам Цивилева, победители смогут поехать в Россию, а лучшую скульптуру установят на одной из улиц Тегерана.