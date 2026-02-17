В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.14 комментариев
Цивилев открыл Российский культурный центр в Тегеране
Открытие Российского культурного центра в Тегеране прошло в присутствии министра энергетики России Сергея Цивилева.
На церемонии также присутствовали посол России в Иране Алексей Дедов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, сообщается в Telegram-канале Минэнерго.
Цивилев подчеркнул, что основная задача центра – развитие связей между людьми и содействие обмену в сфере образования, культуры и науки.
«Главная задача этого центра – не только обеспечение взаимодействия между органами власти и компаниями, но прежде всего налаживание связей между людьми. Центр будет способствовать нашему взаимодействию в культуре, образовании и науке. Иран является для России ключевым партнером на Ближнем Востоке. Наши страны объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество и дружеские отношения. Уверен, что в этих стенах наши граждане будут встречаться, обмениваться знаниями, а также проводить прекрасные культурные вечера», – заявил Цивилев, выразив благодарность иранской стороне за поддержку.
В ходе мероприятия министр пообщался с иранскими студентами, отметил их интерес к культурному обмену и пригласил молодежь посетить Россию. Также он предложил разработать программу стажировок на российских энергетических предприятиях для иранских студентов.
Цивилев выступил с инициативой проведения в Иране конкурса творческих работ, посвященного 65-летию первого полета человека в космос. Среди номинаций министр предложил создание скульптуры Юрия Гагарина, а также поэзию и прозу на тему космоса. По словам Цивилева, победители смогут поехать в Россию, а лучшую скульптуру установят на одной из улиц Тегерана.