Крупные ретейлеры предложили ввести ограничения для маркетплейсов

Tекст: Вера Басилая

Письмо с инициативами направили премьеру Михаилу Мишустину топ-менеджеры «Детского мира», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, Hoff, «Всеинструменты.ру», Inventive Retail Group и других крупных сетей. В документе предлагается ввести ограничения для онлайн-платформ: запретить субсидирование промоакций для покупателей, а также иметь собственные финансовые структуры. Ретейлеры заявили, что маркетплейсы искусственно снижают цены, перекладывая издержки на продавцов за счет увеличения комиссий и штрафов, пишет «Коммерсантъ».

В письме отмечено, что «скидки должны оставаться нормальным коммерческим инструментом, а не механизмом вытеснения конкурентов за счет кросс-субсидирования», – подчеркнул генеральный директор ПАО «М.Видео» Феликс Либ. Традиционные ретейлеры требуют установить предельный объем средств, которые площадки могут тратить на снижение цен.

Среди дополнительных предложений – ускорить принятие ставки налога на добавленную стоимость при ввозе товаров из-за рубежа физлицами, а также урегулировать доступ иностранных продавцов, зачастую из Китая, которые работают на маркетплейсах по более выгодным условиям. Владельцы сетей указывают на угрозу банкротства для местных продавцов и дополнительное давление на российских производителей.

В маркетплейсах парируют, что модель работы с площадкой выбирает сам продавец, а рост комиссий вызывается возросшими затратами на логистику и сервис. По словам представителей Ozon, только незначительная часть продавцов отказалась от платформенных скидок. Wildberries и участники интернет-торговых ассоциаций считают, что регулирование скидок и финансовых сервисов должно происходить без прямого вмешательства государства, а многие проблемы будут урегулированы новым законом о платформенной экономике.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять скидки на маркетплейсах держателям карт российских банков.

Главы шести бизнес-объединений направили письмо председателю Банка России с просьбой не запрещать совместные программы скидок на цифровых платформах.

Ozon раскритиковал инициативу банков по ограничению скидок на маркетплейсах. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

