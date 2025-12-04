Tекст: Ольга Иванова

Россия не согласилась с отдельными пунктами американского мирного плана по Украине, сообщает ТАСС.

Путин заявил в интервью India Today, что работа над этим документом оказалась сложной, поэтому обсуждение с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжалось более пяти часов. Он отметил: «Поэтому нам пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени. Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная».

По словам российского президента, до встречи в Москве не было новых инициатив от Вашингтона, и их пришлось тщательно анализировать. Путин подчеркнул, что не по всем вопросам удалось достичь согласия, и дискуссии касались только тех пунктов, с которыми Россия смогла согласиться далее обсуждать. По другим Россия заявила о невозможности компромисса.

Президент также отметил, что 28 пунктов предложенного США мирного плана по Украине по-прежнему находятся в повестке. Сейчас, как отметил российский лидер, американская сторона предложила разбить их на четыре отдельных «пакета» и обсуждать поэтапно. Однако, по сути, речь идет о тех же тезисах, которые были предложены ранее.

Вместе с тем, по словам Путина, Дональд Трамп действительно стремится найти консенсусное решение украинской проблемы, однако подчеркнул, что это крайне сложная задача. Российский лидер уверен, что президент США искренне заинтересован в достижении компромисса между противоборствующими сторонами, несмотря на все трудности переговоров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.