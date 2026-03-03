NYT: Арсеналы ракет Ирана оказались неуязвимы для ударов США и Израиля

Tекст: Алексей Дегтярёв

Президент США Дональд Трамп назвал ликвидацию ракетного потенциала Тегерана одной из главных целей атак, пишет New York Times.

Однако обнаружение и уничтожение всего арсенала, а также производственных площадок, представляет серьезную проблему для военных США и Израиля.

Иран научился быстро восстанавливать производственные линии, размещая их в укрепленных подземных бункерах. Кроме того, ракеты могут разбираться на части для скрытной транспортировки и последующей сборки, что значительно затрудняет их отслеживание с воздуха.

«Военные делают все возможное, чтобы поразить эти объекты», – заявил директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

Ранее Центральное командование США сообщило об использовании стелс-бомбардировщиков B-2 с боеприпасами весом более 900 килограммов для ударов по укрепленным позициям.

Тегеран обладает самым большим арсеналом на Ближнем Востоке, включая ракеты средней дальности, способные поражать цели на расстоянии около 1,9 тыс. километров.

Разведка отмечает, что стремление Ирана к развитию ракетной программы обусловлено отсутствием у страны современных военно-воздушных сил.

Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников. В ходе атак также погибли около 170 учащихся и учителей.