Путин пообещал дальнейшее снижение административных барьеров для бизнеса

Путин: Власти продолжат снижать административные барьеры для бизнеса
Власти России продолжат работу по снижению административных барьеров для бизнеса, в том числе с помощью цифровых сервисов, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Для наращивания инвестиций, для расширения пространства деловой инициативы мы продолжим снижать издержки предприятий и организаций, снимать административные барьеры, о чем мы постоянно говорим, в том числе имея в виду и использование электронных сервисов», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.
Он отметил, что только за последние пять лет удалось оптимизировать и перевести в цифровой формат более 400 лицензий и разрешений. По словам Путина, эти меры уже сделали государственные процедуры получения разрешений заметно проще и удобнее для бизнеса.
Ранее Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках.
Российский лидер указывал на нарастание бюрократических барьеров для бизнеса.