    Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии
    Археолог Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО
    Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Пезешкиан на русском поблагодарил Путина и россиян за поддержку
    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 22:31 • Новости дня

    Власти Севастополя объяснили ограничение ночной продажи алкоголя

    Развожаев: Решение ограничить ночную продажу алкоголя связано с наливайками

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе введут ограничения на продажу алкоголя ночью из-за работы наливаек и «любителей прибухнуть во дворе», заявил губернатор города Михаил Развожаев.

    Ранее Развожаев объявил о запрете продажи алкоголя с 22.00 до 10.00 в барах и кафе с 30 марта, расположенных в жилых домах. Решение было поддержано законодательным собранием города, передает РИА «Новости».

    Глава региона пояснил, что причиной стало большое количество жалоб жителей на круглосуточные «наливайки», размещенные на первых этажах бывших квартир и нежилых помещений.

    «Ночью скапливались любители прибухнуть во дворе, непотребство все это... Эти так называемые наливайки водочные, винные и пивные – с ними надо порядок наводить. На это, прежде всего, закон направлен», – сказал он.

    Ограничения не коснутся официальных ресторанов, кафе и магазинов, которые смогут продавать алкоголь в соответствии с региональным законодательством.

    Введены и дополнительные требования к заведениям: наличие лицензии, площадь зала не менее 50 кв. м, как минимум 30 посадочных мест, брендированная форма персонала, отдельный вход и меры безопасности.

    Контроль также усилят за размещением точек продажи алкоголя рядом со школами, больницами и спортивными объектами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году была зафиксирована в Москве, за которой следовали Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань и Подмосковье.

    24 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей

    @ Сергей Павлив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России дополнил уголовное дело о взрыве дома в Севастополе статьей о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

    Дело расследуется по статьям 109 и 222.1 УК РФ – причинение смерти по неосторожности и незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие уже провело более 20 допросов потерпевших и свидетелей, а также организовало несколько обысков. Назначено 15 экспертиз, активно осматриваются соседние строения для сбора доказательств. Жители разрушенных квартир официально признаны потерпевшими.

    Напомним, в жилом доме в Севастополе произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла многодетная мать и певчая храма.

    Очевидцы описали мощный взрыв в жилом доме Севастополя.

    24 марта 2026, 01:46 • Новости дня
    В результате взрыва в Севастополе погибли два человека и повреждены два дома
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в Севастополе были повреждены два дома, два человека погибли, четверо пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «На Корчагина 14 в жилом доме произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20. Причины и обстоятельства будут устанавливаться», – сообщил Развожаев в Max.

    По предварительной оценке, взрыв вызвал частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, пожар удалось локализовать, продолжается проливка конструкций.

    Из двух домов эвакуировали людей, для временного размещения развернут пункт в ближайшей школе. Пострадавших, чьи квартиры непригодны для проживания, разместят в пансионате.

    На данный момент обнаружены двое погибших, еще четыре человека получили травмы и находятся под наблюдением в больнице.

    На месте происшествия работают 89 человек, 23 единицы техники, в том числе 51 специалист и десять автомобилей от МЧС. По поручению губернатора координацию действий осуществляет директор департамента общественной безопасности, а штаб по ликвидации последствий возглавил лично Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в жилом доме в Севастополе произошел взрыв. После взрыва вспыхнул пожар.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    24 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Власти сообщили о повреждении 40 квартир при взрыве в Севастополе
    @ Сергей Павлив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва в многоквартирном доме в Севастополе серьезно повреждены не менее 40 квартир, сообщила глава Гагаринского муниципального округа города Екатерина Фалина.

    «Минимум 40 квартир получили серьезные повреждения», – отметила она, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в жилом доме в Севастополе произошел взрыв. После взрыва вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла многодетная мать и певчая храма.

    Очевидцы описали мощный взрыв в жилом доме Севастополя.

    24 марта 2026, 00:48 • Новости дня
    Взрыв произошел в жилом доме в Севастополе

    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В жилом доме в Севастополе произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В одном из жилых домов на Корчагина произошел взрыв, причины выясняются», – сообщил Развожаев в Max.

    Развожаев отметил, что жертв «пока не обнаружено». Экстренные службы города прибыли на мест взрыва. Развожаев подчеркнул, что специалисты продолжают устанавливать причины случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 марта мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь, еще два человека пострадали.

    20 марта при хлопке газа в доме во Владимирской области пострадали шесть человек. Днем ранее мужчина пострадал при взрыве баллона с газом в Туапсе.

    24 марта 2026, 03:43 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе сбили воздушную цель над морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над морем уничтожена воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны», – говорится в сообщении губернатора в Max.

    Развожаев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и находиться в укрытиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. При этом в городе экстренные службы проводят работы в связи с взрывом в многоквартирном доме, причины которого устанавливаются.

    25 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины назвал случившееся шоком

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сын погибшей при взрыве в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе Иван Родиков назвал произошедшее шоком.

    «Я понятия не имею, что там случилось. Идет следствие. Для меня самого это стало шоком», – заявил он. Сам Иван проживает с семьей по другому адресу, а его брат до сих пор числится пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

    Прощание с Ольгой Родиковой состоится в пятницу. Об этом сообщил ее сын Иван Родиков, добавив, что все родственники переживают трагедию очень тяжело.

    В результате взрыва, прогремевшего на первом этаже дома № 14, погибла 50-летняя хозяйка квартиры Ольга Родикова. Ее четыре дочери в возрасте от 12 до 23 лет получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся в больницах. Один из сыновей семьи, которому 20 лет, пока не найден.

    Ранее глава Гагаринского муниципального округа Екатерина Фалина сообщила, что взрывная волна в Севастополе затронула не менее семи жилых зданий и повредила около 15 припаркованных автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Михаил Развожаев ввел региональный режим ЧС в отношении трех жилых домов. В результате взрыва погибли два человека. Следственный комитет дополнил уголовное дело статьей о незаконном хранении взрывчатки.

    24 марта 2026, 01:32 • Новости дня
    Пожар начался после взрыва в жилом доме в Севастополе
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    В жилом доме в Севастополе после взрыва вспыхнул пожар в нескольких квартирах, сообщила пресс-служба МЧС России.

    Пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание и проводят работы по разбору завалов. Спасатели также продолжают поиски пострадавших, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в жилом доме в Севастополе произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Специалисты выясняют причины случившегося.

    24 марта 2026, 21:53 • Новости дня
    Власти Севастополя объявили режим ЧС регионального характера

    Губернатор Развожаев ввел региональный режим ЧС после взрыва в Севастополе

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе три жилых дома на улице Павла Корчагина официально признаны зоной чрезвычайной ситуации регионального характера, следует из указа губернатора Михаила Развожаева.

    В Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера после взрыва в жилом доме, передает РИА «Новости».

    Соответствующий указ подписал губернатор города Михаил Развожаев. В документе говорится: «Признать обстановку, сложившуюся по адресам: город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 14; город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 16; город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 20, чрезвычайной ситуацией регионального характера».

    Режим ЧС введен с 24 марта и будет действовать до особого распоряжения городских властей. В зону чрезвычайной ситуации включены три жилых дома, наиболее пострадавших в результате взрыва. Местные власти координируют работы по устранению последствий происшествия и оказанию помощи жителям.

    Ранее Михаил Развожаев сообщил о гибели двух человек в результате взрыва. После инцидента в жилом доме вспыхнул пожар.

    Следственный комитет дополнил уголовное дело о взрыве в Севастополе статьей о незаконном хранении взрывчатки.

    В результате взрыва в многоквартирном доме в Севастополе серьезно повреждены не менее 40 квартир.

    25 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Губернатор Севастополя пообещал компенсации семье погибших при взрыве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семья погибших и пострадавшие при взрыве в Севастополе получат полагающиеся выплаты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Все в рамках законодательства будет полностью выплачено: ущерб здоровью и так далее», – заявил он, передает ТАСС.

    По словам главы города, необходимые документы уже находятся в стадии подготовки. Он отметил, что вопрос выделения компенсаций будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства региона.

    Ранее сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины назвал случившееся шоком.

    Сообщалось, что в результате взрыва взрывная волна затронула не менее семи жилых зданий и повредила около 15 припаркованных автомобилей.

    25 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Дети из двух семей пострадали при взрыве в доме в Севастополе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате взрыва в жилом доме в Севастополе госпитализированы дети из двух разных семей, одна из девочек перенесла операцию и находится в реанимации, сообщают местные власти

    В результате взрыва в жилом доме в Севастополе пострадали дети сразу из двух разных семей. Согласно сообщениям губернатора Михаила Развожаева, один из пострадавших – мальчик по имени Илья, который вместе с матерью был госпитализирован с ушибами и порезами. Мама Ильи отметила, что помощь им оказали на месте происшествия, а транспортировка в больницу прошла оперативно.

    Ранее сообщалось, что в эпицентре взрыва погибла женщина, ее сын пока числится пропавшим без вести, а четверо других детей из этой семьи находятся под наблюдением врачей. По уточненным данным, в больнице на данный момент остаются трое несовершеннолетних.

    Одну из пострадавших девочек врачи уже прооперировали. Сейчас она находится в реанимации в стабильном состоянии, нуждается в дальнейшей реабилитации после переломов, однако врачи прогнозируют полное восстановление.

    Губернатор Севастополя заявил, что власти региона окажут всю необходимую поддержку пострадавшим семьям, особенно многодетной семье, которая понесла наибольшие потери.

    Ранее в среду сообщалось, что после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе на стационарном лечении находятся десять человек.

    Также в среду стало известно, что в результате взрыва взрывная волна затронула не менее семи жилых зданий и повредила около 15 припаркованных автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при взрыве в доме на улице Павла Корчагина погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери получили травмы и находятся в больнице, а 20-летний сын числится пропавшим без вести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и исключил версию взрыва бытового газа.

    24 марта 2026, 03:34 • Новости дня
    МЧС сообщило о ликвидации пожара после взрыва в жилом доме в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в многоквартирном жилом доме в Севастополе полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.

    В соседнем доме, также получившем повреждения, спасатели продолжают разбирать конструкции, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва в Севастополе были повреждены два дома, два человека погибли, четверо пострадали. Причины взрыва устанавливаются.

    24 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Пострадавшей при взрыве в Севастополе девочке потребовалась операция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Девочка, получившая тяжелые травмы в результате взрыва в жилом доме в Севастополе, нуждается в срочной операции, сообщил представитель городского здравоохранения.

    Он отметил, что у ребенка диагностированы сложные повреждения внутренних органов, передает ТАСС.

    «Девочка очень тяжелая, там ее, скорее всего, будут оперировать, там сложные повреждения внутренних органов», – сообщил представитель ведомства.

    Напомним, в жилом доме в Севастополе произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла многодетная мать и певчая храма, повреждены не менее 40 квартир.

    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе статьей о незаконном хранении взрывчатки.

    25 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    Развожаев: В Севастополе после взрыва в доме в больницах остаются десять человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    После взрыва в многоквартирном доме в Севастополе на стационарном лечении остаются десять человек, среди которых трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

    Развожаев в своем Telegram-канале уточнил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

    В пунктах временного размещения остаются шесть человек, включая одного ребенка. Еще 214 жителей пострадавшего дома, среди которых 73 ребенка, решили временно переехать к родственникам.

    Муниципальные комиссии осмотрели уже 80 квартир, пострадавших в результате взрыва. Специалисты проводят видеофиксацию и составляют опись поврежденного имущества, чтобы в дальнейшем организовать ремонт.

    Для ликвидации последствий происшествия задействованы 209 человек и 60 единиц техники. Власти Севастополя продолжают работу по восстановлению зданий и оказанию помощи пострадавшим.

    Ранее сын погибшей при взрыве в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе Иван Родиков назвал произошедшее шоком.

    Напомним, глава Гагаринского муниципального округа Екатерина Фалина сообщила, что взрывная волна в Севастополе затронула не менее семи жилых зданий и повредила около 15 припаркованных автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Михаил Развожаев ввел региональный режим ЧС в отношении трех жилых домов. В результате взрыва погибли два человека. Следственный комитет дополнил уголовное дело статьей о незаконном хранении взрывчатки.

    24 марта 2026, 03:15 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушная тревога действует в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев опубликовал соответствующее сообщение в Max.

    Напомним, тревога действует на фоне спасательных работ, которые ведутся в связи с взрывом в доме в Севастополе. Жертвами взрыва стали два человека, пострадали восемь человек.

    24 марта 2026, 05:52 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе сняли режим воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Отбой воздушной тревоги!» – сказано в сообщении губернатора в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в Севастополе сбили воздушную цель над морем.

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

