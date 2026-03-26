Власти Севастополя объяснили ограничение ночной продажи алкоголя

Развожаев: Решение ограничить ночную продажу алкоголя связано с наливайками

Ранее Развожаев объявил о запрете продажи алкоголя с 22.00 до 10.00 в барах и кафе с 30 марта, расположенных в жилых домах. Решение было поддержано законодательным собранием города, передает РИА «Новости».

Глава региона пояснил, что причиной стало большое количество жалоб жителей на круглосуточные «наливайки», размещенные на первых этажах бывших квартир и нежилых помещений.

«Ночью скапливались любители прибухнуть во дворе, непотребство все это... Эти так называемые наливайки водочные, винные и пивные – с ними надо порядок наводить. На это, прежде всего, закон направлен», – сказал он.

Ограничения не коснутся официальных ресторанов, кафе и магазинов, которые смогут продавать алкоголь в соответствии с региональным законодательством.

Введены и дополнительные требования к заведениям: наличие лицензии, площадь зала не менее 50 кв. м, как минимум 30 посадочных мест, брендированная форма персонала, отдельный вход и меры безопасности.

Контроль также усилят за размещением точек продажи алкоголя рядом со школами, больницами и спортивными объектами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году была зафиксирована в Москве, за которой следовали Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань и Подмосковье.

