Посол России в Гаване назвал обвинения США против Кастро попыткой давления
Действия американского правительства в отношении одного из лидеров Кубинской революции являются частью целенаправленной политики Вашингтона по усилению давления на Гавану, сообщил российский посол в Гаване Виктор Коронелли.
По мнению российского дипломата, Вашингтон намеренно ищет поводы для ухудшения отношений.
«Выдвинутые сегодня в США обвинения против генерала армии Рауля Кастро являются частью политики Вашингтона по усилению давления на Кубу», – приводит ТАСС слова дипломата в соцсети Х.
Посол Коронелли добавил, что подобное решение демонстрирует стремление найти предлоги для эскалации напряженности вокруг острова.