Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.11956 комментариев
На Украине жители начали поджигать машины военкомов ТЦК
Жители Украины выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили территориальных центров комплектования, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.
Как передает РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о продолжающихся поджогах автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.
По его словам, занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое «очень обозлено на ТЦК». Лебедев отметил, что противодействие центрам комплектования объединяет граждан с различными политическими взглядами.
Он добавил, что даже те украинцы, которые были за или против России, едины в своем неприятии политики ТЦК и желании прекращения военных действий.
По словам координатора подполья, поджоги автомобилей организованы в знак протеста против мобилизации и работы ТЦК, которых на Украине называют «людоловами».
Лебедев также предоставил видео от подполья, где зафиксированы ночные поджоги автомобилей защитного цвета, принадлежащих сотрудникам центров комплектования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова убил ножом остановившего его на улице сотрудника военкомата.
Украинские власти предприняли попытку пополнить ВСУ за счет молодежи по программе «Контракт 18-24», но эти меры закончились провалом. Молодые украинцы разочаровались в правительстве и не верят в политические цели конфликта.
Рамзан Кадыров призвал украинцев объединиться против боевых действий с Россией.