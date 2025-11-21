Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.2 комментария
Песков заявил о квалификации киевского режима как преступной группировки
Президент России Владимир Путин накануне в ходе выступления охарактеризовал руководство Украины как преступную группировку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что, как передает ТАСС, президент РФ Владимир Путин дал определение киевскому режиму, назвав политическое руководство Украины преступной группировкой. По словам пресс-секретаря Кремля, президент таким образом квалифицировал действия киевских властей.
Песков отметил, что указание Путина прозвучало в контексте обсуждения ситуации с отсутствием команд на сдачу в плен украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, на что ранее обратил внимание начальник Генштаба России Валерий Герасимов.
Президент России в своем выступлении дал оценку действиям киевского руководства после слов Герасимова о происходящем в зоне боевых действий.
Напомним, Путин заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку и не заботится о гражданах страны.
Президент провел совещание с военными на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации на разных участках фронта, включая район Купянска.
Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг».