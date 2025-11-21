Tекст: Елизавета Шишкова

Песков заявил, что, как передает ТАСС, президент РФ Владимир Путин дал определение киевскому режиму, назвав политическое руководство Украины преступной группировкой. По словам пресс-секретаря Кремля, президент таким образом квалифицировал действия киевских властей.

Песков отметил, что указание Путина прозвучало в контексте обсуждения ситуации с отсутствием команд на сдачу в плен украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, на что ранее обратил внимание начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Президент России в своем выступлении дал оценку действиям киевского руководства после слов Герасимова о происходящем в зоне боевых действий.

Напомним, Путин заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку и не заботится о гражданах страны.

Президент провел совещание с военными на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации на разных участках фронта, включая район Купянска.

Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг».