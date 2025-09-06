Трамп объявил о саммите G20 в Майами в 2026 году и назвал желанных гостей

Tекст: Ирма Каплан

«США удостоены чести провести саммит G20 здесь, в США, впервые за последние почти 20 лет. <…> Мы проведем его в одном из самых замечательных городов нашей страны, в чудесном Майами штата Флорида», – сказал он в ходе серии анонсов в Белом доме.

На вопрос о намерении приглашать на саммит G20 лидеров России и Китая Трамп ответил, что пока не думал об этом, но обязательно поразмышляет.

«Интересный вопрос. Я бы рад был их видеть тоже, если они этого захотят», – ответил Трамп.

Президент США уточнил, что встреча на высшем уровне в декабре 2026 года состоится на территории его гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в Дорале около Майами.

«Да, это будет в Дорале. <…> Рядом с аэропортом, отличное место, очень красиво. <…> Мы ничего не заработаем на этом, я лишь хочу, чтобы все прошло хорошо», – добавил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что окончательное решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в ЮАР в ноябре 2025 года пока не озвучено, однако Россия гарантирует свое активное присутствие.

В сентябре Польша официально обратилась к США с просьбой пригласить ее на саммит G20 в 2026 году, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский во время визита в Майами.