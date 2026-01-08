Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.15 комментариев
Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро остаться в Венесуэле
Лукашенко сообщил, что Флорес отказалась покидать Мадуро ради безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что супруга Николаса Мадуро Силия Флорес предпочла быть с мужем, несмотря на возможность остаться в Венесуэле и угрозы со стороны США.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что супруге президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться в Венесуэле без последствий, передает РИА «Новости». По словам Лукашенко, Флорес ответила отказом и заявила: «Я со своим возлюбленным».
Она проявила мужество, решив быть вместе с мужем, несмотря на опасность, подчеркнул белорусский лидер и отметил, что после захвата Мадуро ее вывезли в Америку, где против нее выдвинули обвинения в наркобизнесе.
Глава государства добавил, что в ситуации с похищением Мадуро имели место сговор и предательство, пишет БелТА. Лукашенко заявил: «Там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство».
Президент Белоруссии также связал действия США в Венесуэле с попыткой Дональда Трампа продемонстрировать силу после вывода войск из Афганистана. Лукашенко подчеркнул, что американская операция была уступкой военным и назвал позором бегство из Афганистана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лукашенко осудил вооруженные действия США против Венесуэлы, назвав их угрозой международной безопасности и сравнив возможные последствия с событиями во Вьетнаме.
Еще в декабре Лукашенко пригласил в гости президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против которого США ввели санкции. В ноябре Лукашенко также приглашал Мадуро в Минск на фоне напряженности в отношениях Венесуэлы с США.