Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.0 комментариев
Лукашенко пригласил Мадуро в Белоруссию
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в свою страну президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против которого США ввели санкции.
Лукашенко заявил, что для Мадуро двери Белоруссии всегда открыты
«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь – двери для него здесь открыты», – заявил белорусский президент, передает ТАСС.
При этом он подчеркнул, что с самим Мадуро о такой аозможности не говорил и сомневается, что тот покинет Венесуэлу.
«Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек», – подчеркнул Лукашенко.
Он также назвал Мадуро «крепким мужиком» и «чавистом» с отсылкой к бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу.
«Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», – сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США в попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов Карибского бассейна.
Минисфин США ввело санкции в отношении трех племянников супруги Мадуро, панамского бизнесмена и шести судоходных компаний нефтяной отрасли.