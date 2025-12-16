  • Новость часаМинобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки
    Мнения
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    3 комментария
    16 декабря 2025, 01:27 • Новости дня

    Лукашенко пригласил Мадуро в Белоруссию

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в свою страну президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против которого США ввели санкции.

    Лукашенко заявил, что для Мадуро двери Белоруссии всегда открыты

    «Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь – двери для него здесь открыты», – заявил белорусский президент, передает ТАСС.

    При этом он подчеркнул, что с самим Мадуро о такой аозможности не говорил и сомневается, что тот покинет Венесуэлу.

    «Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек», – подчеркнул Лукашенко.

    Он также назвал Мадуро «крепким мужиком» и «чавистом» с отсылкой к бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу.

    «Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», – сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

    Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США в попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов Карибского бассейна.

    Минисфин США ввело санкции в отношении трех племянников супруги Мадуро, панамского бизнесмена и шести судоходных компаний нефтяной отрасли.

    13 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    Лукашенко помиловал 123 граждан разных государств, приурочив это к договоренностям с Президентом США Дональдом Трампом и его личной просьбе, пишет БелТА.

    Акт связан с отменой незаконных санкций США против калийной отрасли Белоруссии, которые были введены предыдущей президентской администрацией в США. Также подчеркивается переход к практическим шагам по отмене других санкций в отношении страны.

    Помилованных ранее осудили за преступления разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

    Отмечается, что этот шаг предпринят в ответ на просьбы других мировых лидеров, а также основывается на гуманитарных и семейных соображениях, чтобы усилить положительную динамику партнерских отношений и повысить стабильность в европейском регионе.

    Уточняется, что в общей сложности помилование с учетом ноябрьских решений Александра Лукашенко затронуло 156 человек. В число освобожденных входят граждане Британии, США, Литвы, Латвии, Украины, Австралии и Японии.

    Ранее Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

    Комментарии (21)
    13 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    США решили снять санкции с белорусского калия

    Коул: США снимают санкции с белорусского калия по указу Трампа

    США решили снять санкции с белорусского калия
    @ Егор Еремов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа снимаются санкции с белорусского калия, заявил спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул.

    США приняли решение снять санкции с белорусского калия, сообщил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул на брифинге в Минске, передает БелТА. «Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», – отметил Коул.

    Коул уточнил, что обсуждение санкций будет продолжено, и подчеркнул, что нынешнее решение – только первый шаг. Он выразил надежду, что по мере нормализации отношений между Минском и Вашингтоном количество санкций будет сокращаться.

    Американский дипломат высказал пожелание, чтобы в будущем стороны пришли к полному снятию всех взаимных ограничений.

    Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании «Беларуськалий» в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.

    Ранее управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) исключило из санкционного списка, связанного с Белоруссией, несколько компаний.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны, вводя санкции против России и Белоруссии, фактически «стреляют себе в ногу».

    Комментарии (5)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 21:02 • Новости дня
    WSJ: США готовят наземные удары по Венесуэле
    WSJ: США готовят наземные удары по Венесуэле
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По информации WSJ, Вооруженные силы США перебрасывают в Карибский регион дополнительные вооружения и войска, передает РИА «Новости». Это дает президенту США Дональду Трампу новые мощные рычаги для усиления давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и, возможно, для его смещения, говорится в материале.

    По данным издания, в Пуэрто-Рико развертывают истребители пятого поколения F-35A, самолеты радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W и самолеты Lockheed HC-130J, предназначенные для спасательных операций. Кроме того, недавно в Доминиканскую Республику перебросили американские самолеты-заправщики для дозаправки истребителей и бомбардировщиков в воздухе.

    Военные аналитики, опрошенные WSJ, считают, что передислокация техники указывает на намерение Вашингтона начать боевые действия. Если Штаты пойдут на обострение, самый вероятный сценарий – точечные авиаудары по наземным целям. Эскалация может начаться с операций в киберпространстве и отключения спутниковой связи. Цель – лишить венесуэльские Вооруженные силы возможности использовать системы ПВО. В статье подчеркивается, что такие действия могут проводиться уже сейчас, чтобы подготовить почву для боя.

    Сотрудники венесуэльских портов рассказали изданию, что местные власти предупредили их о высокой вероятности американских ударов. Работник аэропорта в Валенсии сообщил, что рядом со взлетно-посадочной полосой и складами установили зенитные орудия. Он также добавил, что за последние две недели отменили более 80% рейсов.

    Ранее мировые цены на нефть выросли из-за роста напряженности между США и Венесуэлой.

    Комментарии (6)
    13 декабря 2025, 16:06 • Новости дня
    В Белоруссии вооруженная агрессия против ОДКБ признана военной угрозой стране

    Лукашенко приравнял агрессию против ОДКБ к военным угрозам Белоруссии

    В Белоруссии вооруженная агрессия против ОДКБ признана военной угрозой стране
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в акты, регулирующие военную безопасность и оборону, приравняв нападение на страны ОДКБ к агрессии против Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в акты, регулирующие военную безопасность и оборону, передает «Интерфакс».

    Согласно документу, к военным угрозам теперь отнесен акт вооруженной агрессии против Союзного государства или одного из членов Организации Договора о коллективной безопасности.

    Документ также устанавливает, что белорусская армия обязана быть в постоянной готовности к применению сил ради устранения кризисных ситуаций, способных привести к вооруженным конфликтам на территории республики или союзников. Среди целей армии отмечено дальнейшее совершенствование ПВО как части общей оборонительной системы Союзного государства.

    В новом законе закреплено, что Белоруссия может осуществлять вооруженную защиту как самостоятельно, так и совместно с союзниками. Помимо этого, уточнены полномочия президента, Минобороны и Генштаба в области обороны. Закон вступает в силу после его официальной публикации.

    Ранее государства-участники ОДКБ приняли документы для укрепления силового потенциала организации.

    Президент России Владимир Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием.

    Путин также заявил о готовности ОДКБ отражать угрозы в адрес государств-членов.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Посол Венесуэлы рассказал забавную историю о первой встрече Путина и Чавеса

    Посол Венесуэлы рассказал о шутке Уго Чавеса про дзюдо на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Во время первой встречи в 2000 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес пошутил про спортивную форму президента России Владимира Путина, спросив о его навыках дзюдо, и получил неожиданный ответ, заявил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

    Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес поделился забавным воспоминанием о первой встрече Владимира Путина и Уго Чавеса в 2000 году, передает ТАСС.

    Он рассказал, что на сессии ООН Чавес обратил внимание на спортивную форму Путина и спросил: «Как твое дзюдо?» В ответ президент России предложил показать приемы прямо на месте, на что Чавес поспешил отказаться: «Нет, нет, нет. Это я сказал не для того, чтобы ты показывал мне здесь свое дзюдо».

    По словам Саласара Веласкеса, этот курьезный эпизод часто вспоминается в неофициальных беседах. Он отметил, что регулярно возвращается к этой истории в разговоре с директором латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.

    История прозвучала на открытии Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

    Ранее директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что власти России поддерживают курс Николаса Мадуро на фоне усиливающегося политического давления и угроз в адрес Венесуэлы. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    Белоруссия передала на Украину 114 помилованных заключенных

    Tекст: Вера Басилая

    Белорусские власти передали на Украину 114 человек, среди которых оказались известные оппозиционеры, еще девять человек отправились в Литву.

    Белоруссия передала на Украину 114 из 123 ранее помилованных заключенных, передает ТАСС. В эту группу вошли в том числе оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова, как уточняет агентство РБК-Украина.

    По информации Рейтер, девять человек, включая Алеся Беляцкого, были отправлены в Литву. Посольство США в Литве отмечает, что Беляцкий и еще восемь человек прибыли на территорию страны после освобождения из белорусских тюрем, передает РИА «Новости».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    В числе помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

    До этого Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Постпред при ООН заявил о моментальной отмене санкций против белорусского калия

    Постпред при ООН: Санкции США против «Беларуськалия» отменены моментально

    Tекст: Вера Басилая

    Отмена санкций Соединенных Штатов в отношении белорусской калийной отрасли вступят в силу «моментально», заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

    Решение Вашингтона по отмене санкций с белорусской калийной отрасли будет реализовано немедленно, сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что американские санкции с калийного сектора страны будут полностью сняты, отметив, что объявление об этом сделал специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул во время переговоров в Минске. Рыбаков уточнил, что решение уже принято и немедленно вступит в силу.

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что республика готова экспортировать калийные удобрения через любые порты, если это будет экономически оправдано. По словам Эйсмонт, главное – учитывать экономику и логистику, передает ТАСС.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия по указанию президента США.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 10:55 • Новости дня
    МИД Литвы отказал Белоруссии в транзите удобрений через порт

    Tекст: Ольга Иванова

    Несмотря на частичную отмену американских ограничений, Литва не станет проводить транзит белорусских удобрений через Клайпедский порт из-за сохранения санкций Евросоюза, заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

    Литва не пропустит белорусские удобрения через свою территорию и порт Клайпеда, несмотря на возможную отмену санкций США против Минска, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в эфире национального радио LRT.

    Будрис подчеркнул: «Санкции, введенные против Белоруссии Евросоюзом, продолжают действовать как в отношении импорта удобрений, так и в отношении заключения договоров на транзит. Мы их придерживаемся». Он также отметил, что аналогичной позиции придерживаются и другие страны региона, входящие в Европейский союз.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия по указанию президента США.


    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 20:13 • Новости дня
    Трамп и его супруга Мелания передали личное послание Лукашенко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил личное послание от Дональда Трампа и его супруги Мелании, в котором содержались поздравления с Рождеством и слова благодарности, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания направили личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко через спецпосланника Джона Коула. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала, что послание содержало слова благодарности за гостеприимство, которое делегации США традиционно оказывают в Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В послании Трамп и его супруга поблагодарили Лукашенко за подарки, которые президент Белоруссии ранее передал им. Семья Трампов также поздравила Лукашенко с наступающим Рождеством и пожелала счастливых праздников, подчеркнув радушный прием американской делегации в Минске.

    Эйсмонт отметила, что Трамп выразил желание получить подробности о переговорах, состоявшихся в Минске 12 и 13 декабря, сразу после возвращения спецпосланника Коула в США.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    В списке помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусского калия по указанию Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 18:21 • Новости дня
    Reuters: Лукашенко помиловал оппозиционеров Беляцкого, Колесникову и Бабарико

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 заключенных, среди которых Алесь Беляцкий,Мария Колесникова и Виктор Бабарико, сообщает Reuters.

    Агентство Reuters и посольство США в Литве сообщили, что власти Белоруссии освободили из заключения 123 человека, среди которых оказались известные оппозиционеры, передает РИА «Новости».

    В их числе – Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико. Решение о помиловании принял президент Александр Лукашенко в субботу.

    Супруга Беляцкого рассказала, что после освобождения ее муж направляется в Литву, добавив, что сейчас главное – его безопасность и восстановление после заключения.

    Также Reuters отмечает, что помимо Беляцкого, освобождены известные оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико. Информация о месте их пребывания после освобождения уточняется.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    До этого Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 15:41 • Новости дня
    Коул оценил советы Лукашенко по конфликту на Украине

    Коул: Лукашенко дает хорошие советы по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что обсуждал с белорусским лидером Александром Лукашенко разные вопросы, и отметил его помощь и рекомендации по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, передает БелТА.

    После переговоров с Лукашенко в Минске Коул рассказал журналистам, что обсуждал с белорусским лидером разные вопросы, включая ситуацию на Украине.

    «Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», – отметил американский дипломат.

    Особое внимание Коул уделил роли Лукашенко в мирном процессе, подчеркнув его давние и хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. По словам дипломата, благодаря такому личному контакту Лукашенко способен давать рекомендации, полезные для урегулирования ситуации между Россией и Украиной. Коул отметил, что президент России может прислушиваться к советам белорусского лидера или не принимать их, но такой канал коммуникации способствует продвижению мирного процесса.

    Коул назвал переговоры с Лукашенко продуктивными. По его словам, стороны обсуждали не только ситуацию на Украине, но и вопросы, связанные с Венесуэлой, а также отношения между США и Белоруссией. Дипломат рассказал, что разговор прошел в конструктивном ключе и был посвящен будущему, в частности – путям сближения Вашингтона и Минска с целью нормализации отношений.

    Отвечая на вопрос о необходимых шагах для дальнейшего улучшения двусторонних отношений, Коул отметил, что стороны уже начали двигаться в правильном направлении: снимаются санкции, освобождаются заключенные, регулярно ведется диалог. По его мнению, такой обмен идеями позволяет перейти от первых «младенческих шагов» к более уверенной фазе сотрудничества.

    Ранее Коул объявил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа снимаются санкции с белорусского калия.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 03:38 • Новости дня
    Министр обороны Венесуэлы Лопес обвинил США в захвате Карибского бассейна

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с обвинениями в адрес США, говоря о попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов региона.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в эфире национального телевидения заявил, что США стремятся незаконно завладеть природными богатствами Латинской Америки и усилить влияние в Карибском бассейне.

    По словам Лопеса, действия США по захвату танкера с венесуэльской нефтью были названы «грубым пиратством, воровством с применением силы с целью захватить природные ресурсы».

    Министр обратил внимание, что до сих пор отсутствует информация о состоянии экипажа танкера.

    Лопес заявил: «Правительство США начало стратегическое развертывание в Карибском бассейне, чтобы полностью закрыть и использовать его в собственных интересах».

    Кроме того, министр подчеркнул, что венесуэльское государство и вооруженные силы сохраняют единство и непоколебимость перед лицом американского давления.

    Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил задержание нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, объявив о планах оставить нефть, находившуюся на судне, себе. Министерство юстиции США пояснило, что танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана в нарушение американских санкций.

    В министерстве иностранных дел Венесуэлы назвали действия США в Карибском море «вопиющим грабежом и актом международного пиратства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Кубы осудило действия США по задержанию военного танкера с венесуэльской нефтью.

    Военно-морские силы США задержали крупный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро.

    Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него трех племянников супруги Мадуро, одного бизнесмена из Панамы и шесть судоходных компаний нефтяной отрасли.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Лукашенко передал подарки Трампу и его супруге Меланье

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник США в Белоруссии Джон Коул провел с президентом республики Александром Лукашенко переговоры, после которых передал американскому коллеге Дональду Трампу и его супруге Меланье дорогие подарки.

    «Меланье Трамп глава государства передал утонченное ювелирное изделие в виде белорусских васильков. В числе подарков для первой пары США оказалась и икона Николая Чудотворца, в Америке этого святого очень почитают», – сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

    Встреча Лукашенко с американской делегацией проходила за закрытыми дверями, после чего на видео попал момент передачи Коулу подарков для главы Белого дома и супруги.

    «Вот это передашь Меланье. Славянские. А это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает Николая. Здесь всё написано. Это Трампу и Меланье», – сказал Лукашенко, вручая американскому спецпосланнику ювелирное изделие и икону Николая Угодника для четы Трамп.

    Ранее сообщалось, что Трамп передал Лукашенко личное послание через Коула, в котором поблагодарил белорусскую сторону и президента республики за гостеприимство к делегации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко помировал 123 иностранца на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В списке помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают  санкции с белорусского калия по указанию Трампа.

    Комментарии (2)
    13 декабря 2025, 09:31 • Новости дня
    Лукашенко утвердил обновление законов по обороне и безопасности Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменение законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны. Соответствующий документ, подписанный главой государства, опубликован на национальном правовом портале.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменения в законодательство по вопросам военной безопасности и обороны, сообщает ТАСС. Подписанный документ размещён на национальном правовом портале. Законопроект был принят Палатой представителей 5 ноября и одобрен Советом Республики 27 ноября.

    Корректировки внесены в три ключевых закона – «Об обороне», «О Вооруженных силах Республики Беларусь» и «О военном положении». Начальник Генштаба Павел Муравейко отметил, что изменения в закон «Об обороне» закрепляют уточненные подходы страны к защите суверенитета, независимости и территориальной целостности. Он заявил: «Эти изменения устанавливают четкую градацию понятий обеспечения военной безопасности, подготовки обороны, обороны и вооружённой защиты».

    В законе «О военном положении» появились положения с учётом обновлённой военной доктрины и расширено понятие нападения на республику. Теперь нападение на Союзное государство признается вооружённой агрессией против Белоруссии.

    Закон «О Вооружённых силах» дополнен и конкретизирован с учётом опыта 2020 года и последующих событий, направлен на устранение дублирующихся задач и определяет новые механизмы недопущения и разрешения вооружённых конфликтов. Уточнены также задачи вооружённых сил в обеспечении безопасности и порядке антикризисного реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность размещения на территории страны ракет «Буревестник» и комплекса «Посейдон». Президент Белоруссии подтвердил, что подлодка «Орешник» заступит на боевое дежурство в декабре. В Кремле рассказали о возможных планах по постановке «Орешника» на дежурство в декабре.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 15:32 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Польше пострадали 14 граждан Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате аварии с туристическим автобусом в Жешуве на территории Польши были госпитализированы 14 белорусских граждан, серьезных жертв удалось избежать, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

    Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находилась группа туристов из Белоруссии, произошло в польском городе Жешув, передает РИА «Новости». В автобусе находились 48 граждан Белоруссии, которые направлялись в Венгрию.

    Как рассказали в пресс-службе МИД Белоруссии, по предварительным данным погибших в результате аварии нет.

    МИД Белоруссии подчеркнул, что находится в постоянном контакте с польскими компетентными органами, а ситуацию держит под контролем. Консульство Белоруссии в Бяла-Подляска уже принимает меры для оказания помощи пострадавшим соотечественникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Таиланде россияне начали искать доноров крови для белорусски, пострадавшей в ДТП. Туристы с России и Белоруссии были участниками нелегальной экскурсии. В Таиланде перевернулся автобус с туристами.


    Комментарии (2)
