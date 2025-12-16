Лукашенко пригласил Мадуро в Белоруссию

Tекст: Денис Тельманов

Лукашенко заявил, что для Мадуро двери Белоруссии всегда открыты

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь – двери для него здесь открыты», – заявил белорусский президент, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что с самим Мадуро о такой аозможности не говорил и сомневается, что тот покинет Венесуэлу.

«Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек», – подчеркнул Лукашенко.

Он также назвал Мадуро «крепким мужиком» и «чавистом» с отсылкой к бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу.

«Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», – сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США в попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов Карибского бассейна.

Минисфин США ввело санкции в отношении трех племянников супруги Мадуро, панамского бизнесмена и шести судоходных компаний нефтяной отрасли.