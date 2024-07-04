Лукашенко предложил принять Евразийскую хартию многополярности на уровне глав государств

ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
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Пограничники перешли на усиленный режим охраны госграницы, развернуты силы специальных операций, на позиции выведены ракетные системы «Полонез», сообщил Лукашенко, передает ТАСС.
По его словам, Москва и Минск координируют действия в сфере воздушной обороны. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не намерена вступать в боевые действия. «Мы знаем, откуда они пойдут (НАТО в случае попыток эскалации ситуации). Мы предусмотрели все. Мы перекрыли как южную границу, так и западную», – пояснил он.
Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной. В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии.
Белоруссии совместно с ФСБ и Минобороны России «удается сдерживать этот натиск», Минск будет «обороняться и защищаться от этих беспилотников», чтобы не допустить повторения событий, подобных тем, что произошли в «Крокус Сити Холле», заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии в Минске, передает РИА «Новости».
Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия перекрыла границы на западе и юге и вывела ракетные системы на позиции.
Эта мера коснулась проектов, попадающих под действие Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), передает ТАСС.
В документе поясняется, что это превентивная мера, направленная на то, чтобы закрыть потенциальный путь для оспаривания санкций ЕС в судебном порядке.
Ранее страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.
Саммит ШОС начался с церемонии подписания документов о принятии Белоруссии
Решение о приеме Белоруссии было принято на заседании совета глав государств – членов ШОС, которое началось с церемонии подписания соответствующих документов, передает ТАСС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, предложивший начать саммит с подписания документов о вступлении Белоруссии, отметил, что страна «за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к членству в ШОС».
После подписания документов Токаев официально объявил о приеме Белоруссии в ШОС и поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с этим событием, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Владимир Путин приехал во Дворец Независимости в Астане на саммит ШОС.
Автобус с туристами из России и Белоруссии въехал в столб в Турции
Авария произошла рано утром в среду, микроавтобус, который вез туристов из России и Белоруссии из отелей города Аланья в аэропорт Антальи, въехал в бетонный столб, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.
ДТП произошло на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.
В результате аварии пострадало много людей, включая водителя, их доставили в больницы.
В мае российский турист в Турции умер в провинции Анталья.
В числе пострадавших – 16 граждан России, четверо граждан Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Бир гюн».
Их доставили в больницы города Манавгат.
Ранее сообщалось, что микроавтобус с российскими и белорусскими туристами в Турции врезался в столб в районе города Манавгат.
Лукашенко рассказал, что Москва попросила Минск по возможности освободить митрополита, при этом Украина также «обратилась с просьбой». В результате Белоруссия «отдала Украине» Швеца, а Киев в ответ «отдал священника», передает ТАСС.
Лукашенко сообщил, что обмен Швеца произвели по согласованию с российскими властями, передает Sputnik.
Напомним, митрополита Ионафана киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, 22 июня стало известно, что он освобожден. В марте Лукашенко сообщил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России на аэродроме в Минске.
Политолог Асафов: Присоединение Белоруссии к ШОС сулит пользу всем участникам объединения
«Вступление Белоруссии в ШОС – важное событие, поскольку Минск является одним из ключевых союзников России», – считает политолог Александр Асафов. Он также отмечает: ШОС подразумевает многолетнее сотрудничество по многим направлениям.
Одно из таковых – создание единого контура безопасности, добавил политолог. «Это важно не только для Белоруссии внутри организации, но и для объединения, членом которого стал Минск. Поэтому в данном случае речь идет о долгосрочной и разнонаправленной пользе для всех участников объединения», – пояснил собеседник.
Асафов обратил внимание, как в западной прессе отреагировали на расширение Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, накануне некоторые иностранные издания окрестили ШОС «антиамериканским альянсом», который пополнился еще одним сильнейшим сторонником России. При этом еще недавно представители западных стран озвучивали скептицизм относительно этого объединения, напомнил он.
«Сейчас же мы видим, с какой серьезностью на Западе относятся к объединениям, подобным ШОС», – подчеркнул политолог, упомянув БРИКС. «Ключевым является то, что в Шанхайской организации сотрудничества обсуждаются вызовы и угрозы коллективной безопасности, а также меры противодействия им», – заключил Асафов.
Напомним, Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документы о приеме страны в международную организацию были подписаны в четверг на саммите в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Белоруссия «за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к членству в ШОС». Он официально объявил о приеме Белоруссии в ШОС и поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с этим событием.
Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти. В организацию уже входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны – Афганистан и Монголия – имеют статус наблюдателя.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о важности присоединения Белоруссии к ШОС, отметил заинтересованность России в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. «Здесь все развивается в правильном направлении», – подчеркнул Лавров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал вступление Белоруссии в ШОС большим приобретением для организации. Он при этом обратил внимание на то, что процесс расширения ШОС – поэтапный, и на вступление в организацию требуется время.
По его словам, есть много проблем, которые лидеры стран должны обсудить, передает ТАСС.
Ранее Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.
Форум «Россия-Беларусь. Преступления нацистов – Без срока давности» стартовал в Минске
В рамках форума состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие депутат Госдумы, ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, директор Института истории НАН Белоруссии Вадим Лакиза, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Особое внимание на форуме будет уделено работе проекта «Без срока давности», направленного на сбор и систематизацию информации о преступлениях нацистов и их пособников на территории СССР. Участники форума обменяются опытом работы по увековечению памяти жертв нацизма, ознакомят друг друга с судебной практикой обеих стран и процессах, связанных с установлением фактов геноцида нацистами на оккупированных территориях Советского Союза.
«Когда мы работаем совместно, Россия и Республика Беларусь, в рамках проекта «Без срока давности», у меня сформировалось четкое ощущение, что мы идем в ногу, одинаково понимаем задачи, очень синхронно выстраиваем наши действия. Для нас важны общие точки ценностных ориентиров. У нас во многом одни методологические и научные подходы. И вот все это позволяет говорить о том, что у нас общая историческая память», – отметила Малышева.
Кроме дискуссионных площадок, участников форума ждет насыщенная культурная программа. Они уже посетили мемориальный комплекс «Хатынь», а завтра они станут гостями парада Вооруженных сил Белоруссии, посвященного освобождению республики от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
В работе форума принимают участие представители исторических, музейных, архивных и поисковых сообществ из 23 регионов России и семи регионов Белоруссии. Организаторами форума является ООД «Поисковое движение России» при поддержке Национальной академии наук, Института истории Республики Белоруссия, Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Белоруссии, Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны.
По его словам, люди в погонах способны не просто защитить, а предотвратить любую провокацию на государственных границах Белоруссии, передает ТАСС.
Ранее Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции.
Напомним, начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной.
Проверка региональной группировки войск двух стран, первая для Белоруссии тренировка нестратегических ядерных сил показала, что уровень обороноспособности Союзного государства «как никогда высок», сказал Лукашенко на параде в Минске, передает РИА «Новости».
Такая обороноспособность гарантирует то, что голос Белоруссии и ее партнеров будет услышан.
Глава белорусского государства отметил, что парад стал знаком силы союзнического стратегического партнерства двух стран, взаимодействия со странами ОДКБ, сотрудничества в военной сфере с КНР.
Эти страны объединены Победой над странами гитлеровского альянса, заключил Лукашенко.
Минобороны России сообщало в июне, что в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения.
Путин: Узы дружбы России и Белоруссии являются надежной основой развития отношений
«Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», – указаны его слова в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко в связи с Днем независимости республики.
Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам.
Главы ведомств решили не делать протокольных заявлений в присутствии прессы, а перешли к работе над рабочими вопросами, сообщает БелТА.
Эта встреча стала первой после назначения Рыженкова министром иностранных дел Белоруссии. Ранее он занимал пост первого замглавы администрации президента Белоруссии.
Напомним, в Казахстане начался саммит Шанхайской организации сотрудничества. В среду туда прибыл председатель КНР Си Цзиньпин.
Лавров: Союзное государство должно единым фронтом участвовать в международных процессах
На видеозаписи в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина министр заверяет, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах.
«Здесь все тоже развивается в правильном направлении», – подчеркнул Лавров.
Ранее Лавров отметил готовность стран ШОС совместно развивать экономические проекты.