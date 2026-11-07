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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    7 ноября 2026, 04:08 • Новости дня

    Маск пообещал увеличить группировку Starlink до десятков тысяч спутников

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону рассказал о планах радикально нарастить группировку спутников Starlink и заявил о необходимости перенести часть серверов для развития искусственного интеллекта на околоземную орбиту.

    Маск сообщил, что на орбите сейчас находится около 11 тыс. спутников связи Starlink в основном версии V2 и уже начались запуски более мощных аппаратов V3. По его словам, спутники третьего поколения превосходят V2 по возможностям более чем в десять раз, и их общее количество также возрастет примерно в десять раз, передает РИА «Новости».

    По оценке Маска, в ближайшие два–три года суммарная пропускная способность сети Starlink увеличится в сто раз по сравнению с нынешним уровнем. Он заявил, что основным драйвером спроса становится интернет-активность автономных ИИ-агентов и роботов, которая уже сейчас превышает пользовательский трафик людей и, как он ожидает, через пять лет будет больше его в тысячи раз.

    Основатель SpaceX анонсировал разработку спутников следующего поколения V4, мощность которых, по его словам, вырастет еще примерно в десять раз. Маск отметил, что аппараты четвертой генерации получат лазерные каналы межспутниковой связи с рекордной скоростью передачи данных до десяти терабит в секунду.

    Маск также заявил о необходимости выноса серверов и вычислительных центров для ИИ на орбиту, где их можно постоянно питать от солнечных панелей без нагрузки на земные электросети.

    «Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или даже, скажем, 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объемы», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил, что при среднем потреблении электроэнергии в США чуть выше 500 гигаватт ежегодное добавление даже 200 гигаватт только под нужды ИИ потребовало бы наращивать мощность всей энергосистемы на 40% в год, что он назвал нереалистичным.

    По его словам, солнечные панели в космосе вырабатывают примерно на 30% больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания и могут быть круглосуточно сориентированы на Солнце, что позволяет обойтись без массивных аккумуляторов.

    Маск добавил, что с удешевлением запуска полезной нагрузки ракетами Starship космическая генерация энергии и орбитальные вычислительные центры обойдутся дешевле наземных, и сообщил, что на орбите уже испытаны аппараты с процессорами Nvidia и Google TPU, а первые специализированные комплексы Star Mind планируется запустить в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск ответил на претензии Киева по использованию системы Starlink на Украине. Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Члены научно-экспертного совета Совбеза России заявили об угрозе дестабилизации суверенных государств со стороны спутниковых сервисов Starlink и OneWeb.

    6 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева об ограничениях работы Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink
    @ REUTERS/Evan Vucci

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил на критику Владимира Зеленского, назвав ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    Маск сделал репост публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), где отправка Киеву тысяч бесплатных терминалов Starlink и ежемесячная оплата их обслуживания на миллионы долларов названа ошибкой компании SpaceX, передает РИА «Новости».

    «То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе», – говорится в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Илон Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского использовать решение американского предпринимателя для критики Дональда Трампа.

    Напомним, проблемы с работой Starlink украинская сторона зафиксировала 14 октября. Позднее там заявили о якобы восстановлении работы всех систем.

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    6 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Медведев: Маск поздно прозрел об ошибке с передачей Starlink Киеву

    Медведев заявил о позднем прозрении Маска после признания ошибки со Starlink

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американский предприниматель Илон Маск поздно прозрел, признав ошибкой передачу терминалов Starlink украинским военным.

    Спутниковая связь применялась украинской стороной для ударов по гражданским объектам, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Всё Илон понимал с самого начала. Хотя, конечно, даже триллионер зависим от Белого дома и «глубинного государства», – заявил политик.

    По его словам, теперь бизнесмена смешивают с грязью и даже предлагают казнить за работу на Россию, как супругов Розенберг в период маккартизма. Медведев добавил, что Маску стало противно и он клеймит войну, участником которой сам стал.

    Зампред Совбеза заключил, что понять свои ошибки и покаяться всегда лучше, чем жить до конца дней иудой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский бизнесмен Илон Маск назвал ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    В прошлом месяце Медведев предупредил о риске космической войны в случае попыток блокировки спутниковой группировки по просьбе властей в Киеве.

    В мае МИД обратил внимание на угрозу применения интернета от компании SpaceX.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    6 ноября 2026, 14:43 • Новости дня
    Совбез назвал Starlink и OneWeb угрозой для суверенных государств

    Совбез России предупредил об угрозе дестабилизации из-за Starlink и OneWeb

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Члены научно-экспертного совета Совета безопасности России заявили, что сервисы спутниковой связи Starlink и OneWeb создают риски дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных государствах.

    Члены президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России провели совещание по вопросам использования отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи и доступа в интернет в интересах информационной безопасности страны, передает РИА «Новости».

    «В ходе совещания отмечены основные риски и угрозы применения западных космических систем связи над территорией суверенных государств для дестабилизации социально-политической обстановки», – сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

    В ведомстве уточнили, что в первую очередь это относится к широко распространенным сервисам спутниковой связи Starlink и OneWeb. Эти системы проводят активную экспансию в странах, заинтересованных в ускоренной цифровизации национальных экономик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский бизнесмен Илон Маск назвал ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    Во вторник немецкие правоохранительные органы задержали подозреваемого в организации поджога терминала Starlink в Польше.

    В прошлом месяце американская корпорация SpaceX приступила к отключению терминалов у пользователей в ЮАР.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    6 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Провайдер Beget заявил об уничтожении облачной инфраструктуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский хостинг-провайдер Beget сообщил, что его облачная инфраструктура была полностью уничтожена в результате кибератаки.

    «К сожалению, облачная инфраструктура уничтожена. Облачную инфраструктуру строим заново», – заявили представители компании в Telegram-канале.

    В Beget отметили, что резервные копии данных частных виртуальных серверов (VPS) получат лишь около половины пользователей. «К сожалению, восстановить все данные невозможно», – пояснили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хостинг-провайдер Beget сообщил о планах восстановить работу серверов облачной инфраструктуры с резервными копиями в течение суток после масштабного сбоя.

    Во вторник компания заявила об утрате данных в облачной инфраструктуре после массированной кибератаки.

    В понедельник Beget подвергся массированной кибератаке, нарушившей работу части сервисов.

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    6 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    Японский астронавт Юи оценил надежность российских кораблей «Союз»

    Японский астронавт Юи заявил о высокой надежности российских кораблей «Союз»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи поделился положительными впечатлениями от полетов на пилотируемых кораблях «Союз МС» и Crew Dragon, особо отметив надежность российской техники.

    «Я очень люблю оба [корабля], конечно. Да, «Союз» очень надежный, у нас был замечательный командир Олег. И также Dragon, там [места для ног] чуть-чуть больше. Это удобно, если честно. Но я очень люблю оба. Поэтому я очень хочу еще раз полететь на «Драконе» и «Союзе», – заявил Юи на торжественной встрече в Звездном городке, передает ТАСС.

    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков выразил надежду на продолжение традиции встреч международных экипажей в Звездном городке после возвращения с орбиты.

    В январе американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю. В состав экспедиции входили космонавт Роскосмоса Олег Платонов, астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, а также Кимия Юи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу космонавт-испытатель Сергей Прокопьев сообщил о назначении Дмитрия Петелина командиром экипажа для полета на МКС весной 2027 года.

    В среду российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта МКС поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    В понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке вкуса российского творога и мясных консервов американскими астронавтами.

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    6 ноября 2026, 13:47 • Новости дня
    Глава АТЦ СНГ заявил об использовании искусственного интеллекта для кибератак

    Руководитель АТЦ СНГ сообщил о применении ИИ для масштабных кибератак

    Tекст: Мария Иванова

    Злоумышленники уже применяют технологии искусственного интеллекта для проведения масштабных хакерских нападений, сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев.

    Искусственный интеллект уже активно применяется для организации масштабных хакерских нападений, сообщил в ходе первого экспертного диалога в формате «ШОС плюс» по безопасности руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев. Об этом передает ТАСС.

    «В киберпространстве произошел переход от ручных хакерских атак к применению самообучающихся ботнетов», – отметил Сысоев. По его словам, технологии используются для постоянного сканирования цифрового периметра государственных, финансовых, транспортных и энергетических объектов, а также для создания вредоносных кодов, которые остаются невидимыми для традиционных антивирусов.

    Руководитель центра добавил, что страны СНГ перевели государственные системы противодействия компьютерным атакам на проактивную защиту на базе машинного обучения. Это позволяет перехватывать сложные угрозы до того, как они проникнут в контур управления критической инфраструктуры. Кроме того, субъекты инфраструктуры планово переводятся на отечественное программное обеспечение для исключения рисков дистанционного отключения оборудования из-за рубежа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о росте угрозы кибератак по мере развития искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце главный аналитик ЭАЦ InfoWatch Сергей Слепцов сообщил об активном применении злоумышленниками нейросетей для обхода блокировок.

    Главы государств Содружества Независимых Государств утвердили концепцию развития информационного взаимодействия в борьбе с киберпреступлениями.

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    6 ноября 2026, 14:27 • Новости дня
    Вернувшихся с МКС космонавтов и астронавтов наградили медалями Роскосмоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Олег Платонов и Андрей Федяев, а также трое иностранных астронавтов получили ведомственные медали за успешные полеты на Международную космическую станцию.

    Торжественная церемония прошла в Центре подготовки космонавтов. За успешное выполнение программы полета Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев получили знаки Академика Королева, а Сергей Микаев и Олег Платонов удостоились медалей Юрия Гагарина, передает РИА «Новости».

    Астронавты НАСА Кристофер Уильямс, Зина Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи получили медали «Космос без границ». Кроме того, директор пилотируемых программ НАСА в России Джей Маршке вручил Кудь-Сверчкову, Микаеву и Федяеву американские медали за выдающуюся общественную службу. Платонов получил такую награду ранее, поэтому на церемонии ему выдали соответствующий сертификат.

    Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс работали на станции с 27 ноября 2025 года по 26 июля 2026 года в составе экипажа корабля «Союз МС-28». Платонов, Кардман и Юи летали на МКС на корабле Crew Dragon в рамках миссии Crew-11 с 1 августа 2025 года по 15 января 2026 года, а Федяев участвовал в американской миссии Crew-12 с 13 февраля по 8 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский космонавт Андрей Федяев на послеполетной конференции рассказал об организации экипажем Международной космической станции шоу талантов.

    Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом успешно отстыковался от станции. Летом российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс закрыли люки корабля «Союз МС-28» перед возвращением на Землю.

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    6 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Специалисты «Главкосмоса» выбрали площадки для космических объектов в Мали

    «Главкосмос» начал готовить малийских специалистов в космической сфере в МАИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты «Главкосмоса» осмотрели в Бамако площадки под размещение наземных станций будущего космического агентства Мали, малийские специалисты пройдут подготовку в Московском авиационном институте (МАИ).

    Делегация «Главкосмоса» (входит в Роскосмос) провела рекогносцировку в столице африканской страны Бамако, предваряющую создание в Мали собственного космического агентства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Представители «Главкосмоса» ознакомились с площадками для размещения наземных станций и объектов будущего космического агентства Мали», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что рекогносцировка проводилась в соответствии с контрактом, который «Главкосмос» заключил с Малийской телерадиовещательной компанией (SMTD-SA) 23 октября 2026 года. Соглашение предусматривает оказание аналитических и консультационных услуг по созданию космического агентства Мали.

    Кроме того, в соответствии с контрактом между «Главкосмосом» и главным управлением высшего образования и научных исследований Мали, малийские специалисты пройдут профильную подготовку в космической сфере в МАИ.

    Делегация «Главкосмоса» обсудила детали подготовки специалистов и перспективы дальнейшего взаимодействия с представителями образовательного и научного сообщества Мали. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что Мали заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией в космической сфере, в том числе в создании национального космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскосмос запланировал расширение сети станций ГЛОНАСС в странах Африки.

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов.

    Также СССР назвали создателем базы для современного партнерства Москвы и Бамако.

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    6 ноября 2026, 09:40 • Новости дня
    IT-эксперт заявил об отсутствии настоящего искусственного интеллекта

    Эксперт Корнейчук: Никакого искусственного интеллекта не существует

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мораторий на открытие центров обработки данных в США не остановит технологический прогресс, поскольку до создания настоящего общего искусственного интеллекта еще очень далеко, заявил IT-эксперт Илья Корнейчук.

    Мораторий на открытие центров обработки данных в США после победы Демократической партии на промежуточных выборах не помешает развитию профильных технологий. Современные модели еще не достигли уровня, на котором можно было бы говорить об общем искусственном интеллекте, сказал Корнейчук телеканалу 360.

    «Никакого искусственного интеллекта не существует. И на данный момент нет никаких признаков того, что он появится в ближайшее время», – заявил Корнейчук.

    Специалист отметил, что создатели нейросетей уже использовали для их обучения все знания, накопленные человечеством. По его словам, применяемые сегодня алгоритмы представляют собой лишь рассуждающие генеративные модели, не способные самостоятельно понимать и принимать решения.

    Корнейчук добавил, что современные нейросети активно помогают программистам, беря на себя часть задач, и по своей сути напоминают очень продвинутую систему T9, однако до появления настоящего общего искусственного интеллекта разработчикам еще далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости эффективного использования технологий искусственного интеллекта.

    Во вторник крупнейшие технологические компании создали специальные оперативные штабы для борьбы со сгенерированной ИИ дезинформацией на промежуточных выборах в США.

    В сентябре в Калифорнии подали судебный иск против ведущих технологических компаний из-за предполагаемого сговора с целью замедления развития искусственного интеллекта.

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    6 ноября 2026, 12:26 • Новости дня
    НАСА решило отправить робота для исследования лавовых трубок на Луне

    New Scientist: НАСА выбрало робота GIMLI для изучения лавовых трубок на Луне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАСА готовится отправить робота GIMLI для исследования подземной лавовой трубки на Луне, которая может стать укрытием для будущей базы, сообщил журнал New Scientist.

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) планирует отправить непилотируемую миссию к яме холмов Мариуса на Луне. Робот GIMLI исследует естественное углубление, которое может оказаться входом в подземную лавовую трубку, пишет New Scientist.

    Отмечается, что такие подземные пустоты предлагают «естественные, готовые укрытия, обеспечивающие критически важную термическую стабильность и защиту от смертоносной ионизирующей радиации и бомбардировки микрометеороидами». Лавовые трубки могли бы стать надежным убежищем для астронавтов, защитив их от экстремальных температур на поверхности Луны, а также от метеоритов и солнечных бурь.

    Миссия GIMLI – совместный проект Института планетологии, НАСА, Норвежского космического агентства и американской технологической фирмы Honeybee Robotics. Робот приземлится рядом с ямой и задействует комплекс инструментов, в том числе георадар, сейсмические датчики и прибор для измерения гравитационного поля, чтобы составить карту скрытых недр. Камеры аппарата сделают снимки углубления.

    НАСА рассматривает южный полюс Луны как перспективное место для будущей обитаемой базы, однако лавовые трубки чаще встречаются в вулканических регионах. В связи с этим предполагается, что если укрытия будут найдены, они могут использоваться для создания дополнительных аванпостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США выразили надежду на длительные экспедиции астронавтов на Луну по образцу Международной космической станции (МКС).

    В сентябре в ходе проверки качества данных НАСА обнаружило крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе.

    Летом американское космическое агентство рассказало о планах применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы.

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    6 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская народная республика успешно вывела на орбиту три спутника серии Yaogan-51 («Яогань-51»), предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

    Космические аппараты под номерами 07, 08 и 09 были запущены с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в четверг в 23.58 по пекинскому времени (18.58 мск) с помощью ракеты-носителя Changzheng-2C («Чанчжэн-2-си»), передает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

    Спутники предназначены главным образом для проведения научных экспериментов и исследования электромагнитной обстановки. Для ракет серии Changzheng этот запуск стал 675-м.

    Changzheng-2C – одноразовая жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее высота составляет 42 метра, диаметр – 3,35 метра, стартовая масса – около 230 т, а грузоподъемность достигает 3,85 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты. В сентябре Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-4В» с шестью спутниками дистанционного зондирования Земли. В августе Россия и Китай запланировали обсудить технологическое партнерство в космической сфере на форуме в Хабаровске.

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    6 ноября 2026, 18:54 • Новости дня
    AST SpaceMobile решила создать ракету для конкуренции со SpaceX

    Американская AST SpaceMobile решила создать 20-тонную ракету-носитель

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания AST SpaceMobile планирует самостоятельно разработать 20-тонную ракету-носитель для выведения на орбиту спутников BlueBird.

    AST SpaceMobile построит собственную 20-тонную ракету для выведения спутников BlueBird на низкую околоземную орбиту с использованием двигателей Miranda компании Firefly Aerospace, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

    Ракета Blacklift получит многоразовую конструкцию и будет разработана специально для нужд AST SpaceMobile. Начиная с конца 2028 года она должна выводить на орбиту до пяти спутников BlueBird за один запуск.

    Собственная ракета позволит AST SpaceMobile напрямую конкурировать со SpaceX Илона Маска в сфере выведения спутников на орбиту. Сейчас SpaceX выводит на низкую околоземную орбиту около 20–30 спутников Starlink за один запуск ракеты Falcon 9.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program, созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет.

    Ранее Космические силы США анонсировали запуск новой спутниковой разведывательной группировки для отслеживания движения объектов на суше и воде.

    До этого компания Amazon реализовала успешный запуск первой партии интернет-спутников в рамках проекта Kuiper для конкуренции со SpaceX.

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    6 ноября 2026, 10:20 • Новости дня
    МВД выпустило инструкцию по защите данных от персонализированной рекламы Google

    МВД: Google использует личные фотографии пользователей для настройки рекламы

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило граждан о способности алгоритмов Google анализировать личные фотографии для создания персонализированной рекламы.

    Корпорация Google предусмотрела возможность использования информации из личных фотографий, писем и документов пользователей для настройки рекламных объявлений. Речь идет о функции Personal Intelligence, которая позволяет сервисам учитывать сведения из подключенных приложений, включая Google Фото и Gmail, сообщает МВД.

    В ведомстве пояснили, что при получении соответствующих разрешений система анализирует доступные сведения, чтобы точнее определять интересы человека и подбирать предложения. Предоставляя цифровым сервисам доступ к личной информации, пользователи расширяют объем данных для персонализации.

    Для защиты личных сведений полиция рекомендует проверить настройки конфиденциальности аккаунта Google и отключить ненужные подключения приложений к функциям персонализации. Также следует проверить параметры в разделе «Мой центр рекламы» и предоставлять программам доступ только к необходимой для их работы информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об обострении проблемы сохранности персональных данных из-за деятельности западных транснациональных IT-корпораций.

    В сентябре ирландский орган по защите данных оштрафовал корпорацию Google на 403 млн евро за незаконный сбор информации о геолокации.

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