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В США подали в суд на ведущих разработчиков ИИ
Компании Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google обвинили в сговоре
В Калифорнии подан судебный иск против ведущих технологических компаний из-за предполагаемого сговора с целью замедления развития искусственного интеллекта.
Иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии подан на компании Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google, передает РИА «Новости».
В судебном документе утверждается, что разработчики вступили в сговор с целью замедления темпов развития искусственного интеллекта.
«Данный иск отправлен в суд в связи с соглашением между четырьмя компаниями-лидерами в развитии искусственного интеллекта – Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google – о замедлении темпов совершенствования конкурирующих продуктов, которые каждая из этих компаний предлагает потребителям», – говорится в документе, оказавшемся в распоряжении издания Hill.
Один из юристов со стороны истцов отметил, что решения о принятии мер безопасности ИИ должно принимать государство, а не частные компании. Истцами выступили адвокаты Чарльз Бьюст, Ник Спецас и Шайенн Хант, а также жительница Калифорнии Кристин Буллок.
Ранее глава Anthropic Дарио Амодей предложил замедлить разработку мощных моделей ИИ из соображений безопасности. Миллиардер Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман выражали согласие с этой идеей.
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