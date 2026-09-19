В США подали в суд на ведущих разработчиков ИИ

Компании Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google обвинили в сговоре

Tекст: Мария Иванова

Иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии подан на компании Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google, передает РИА «Новости».

В судебном документе утверждается, что разработчики вступили в сговор с целью замедления темпов развития искусственного интеллекта.

«Данный иск отправлен в суд в связи с соглашением между четырьмя компаниями-лидерами в развитии искусственного интеллекта – Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google – о замедлении темпов совершенствования конкурирующих продуктов, которые каждая из этих компаний предлагает потребителям», – говорится в документе, оказавшемся в распоряжении издания Hill.

Один из юристов со стороны истцов отметил, что решения о принятии мер безопасности ИИ должно принимать государство, а не частные компании. Истцами выступили адвокаты Чарльз Бьюст, Ник Спецас и Шайенн Хант, а также жительница Калифорнии Кристин Буллок.

Ранее глава Anthropic Дарио Амодей предложил замедлить разработку мощных моделей ИИ из соображений безопасности. Миллиардер Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман выражали согласие с этой идеей.

Президент США Дональд Трамп отверг опасения об угрозе нейросетей для человечества.

Ранее Пентагон договорился о сотрудничестве с компаниями OpenAI и Google.