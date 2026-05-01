    Как Европа увязла в спирали милитаризма
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Японский политик перед визитом в Россию рассказал о тайном послании от премьера
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков
    Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    1 мая 2026, 14:55 • Новости дня

    Пентагон открыл доступ к военным секретам нейросетям

    Минобороны США решило интегрировать разработки IT-компаний в секретные сети

    Tекст: Мария Иванова

    Семь крупнейших технологических гигантов, включая OpenAI и Google, предоставят свои передовые нейросети для решения оперативных военных задач в закрытых американских системах Пентагона.

    Пентагон договорился о сотрудничестве с компаниями SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services для использования их ИИ-разработок в военных целях, передает РИА «Новости

    Интеграция передовых технологий в защищенные сети направлена на ускорение обработки данных и улучшение понимания оперативной обстановки.

    «Министерство заключило соглашения с семью ведущими мировыми компаниями в сфере передового искусственного интеллекта – SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services – для развертывания их передовых ИИ-возможностей в секретных сетях министерства для законного оперативного применения», – говорится в заявлении американского военного ведомства.

    В Минобороны США отметили, что эти соглашения призваны трансформировать вооруженные силы в структуру, где искусственному интеллекту отводится ключевая роль. Это поможет американским военным сохранять стратегическое преимущество в принятии решений во всех сферах боевых действий.

    Официальной ИИ-платформой ведомства GenAI.mil уже воспользовались более 1,3 млн сотрудников, которые за пять месяцев создали десятки миллионов запросов и развернули сотни тысяч ИИ-агентов. Пентагон подчеркнул важность использования решений разных компаний, чтобы избежать зависимости от одного поставщика, и назвал лидерство США в сфере искусственного интеллекта необходимым условием национальной безопасности.

    Накануне сообщалось, что создатели ИИ тайно обсудили киберугрозы с Конгрессом США.

    Компания Anthropic признала невозможность отключения переданного Пентагону искусственного интеллекта.

    Агентство национальной безопасности США задействовало для работы мощную ИИ-модель Mythos Preview.

    30 апреля 2026, 16:24 • Новости дня
    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал изучение ИИ в школе
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев согласился с необходимостью добавить изучение современных технологий в образовательную программу для детей.

    Инициативу обсудили во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве, передает РИА «Новости». Один из участников мероприятия поинтересовался у председателя партии «Единая Россия», какие предметы стоит внедрить в отечественное образование.

    «Знаете, я, ребята, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней... Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше другое спрошу: а чего не хватает?» – ответил политик.

    Собеседник отметил нехватку занятий, посвященных искусственному интеллекту. По его словам, задания профильных олимпиад часто требуют навыков, которые сейчас отсутствуют в базовых дисциплинах.

    Зампред Совбеза полностью разделил эту позицию. Он подчеркнул, что развивающиеся системы необходимо изучать во избежание ситуаций, когда они смогут перехитрить человека, поэтому подобные курсы должны войти в школьную программу.

    30 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампредседателя Совбеза РФ рассказал о трудностях противодействия одновременному применению большого числа беспилотников на поле боя.

    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил учебный центр Ленинградского военного округа, и прокомментировал проблему массового использования дронов в современных военных конфликтах, передает РИА «Новости».

    «Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира. Просто потому, что это такая очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров», – заявил Медведев.

    По его словам, в будущем подобные технологии для противодействия роям дронов будут разработаны, но пока подобная угроза остается крайне сложной для всех военных систем. Медведев отметил, что сбить одновременно сто беспилотников сейчас чрезвычайно сложно, и подчеркнул необходимость подготовиться к появлению таких технологий в будущем.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса и отметил отсутствие признаков стремления Ирана к созданию ядерного оружия.

    Также Медведев подчеркнул прямое участие десятков западных стран в противостоянии с Россией и сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн. Кроме того, он раскритиковал руководство Евросоюза и пожаловался на потерю прежних связей с Европой.


    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    28 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское военное ведомство официально признало перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад, подчеркнув, что ситуация расследуется.

    Министерство обороны Украины подтвердило проблемы с поставками продовольствия на ряде позиций украинских военных, передает РИА «Новости». В частности, речь идет о дефиците продуктов в 30-й отдельной механизированной бригаде, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 108-й отдельной бригаде территориальной обороны.

    В министерстве заявили: «Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции... не должны стать системными. Минобороны работает с генштабом по этому вопросу».

    Особое внимание уделено ситуации в 14-й отдельной механизированной бригаде, где начато расследование, а командир соединения снят с должности. По словам представителей Минобороны, виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности.

    Между тем в российских силовых структурах уже сообщали, что украинские военные из 14-й бригады остались без воды, еды, медикаментов и топлива, а некоторые из них теряют сознание от истощения и вынуждены пить дождевую воду. Осложняет ситуацию отсутствие связи с передовыми позициями в течение трех-четырех дней и крайне трудная логистика подвоза продовольствия и снабжения на фронт.

    Ранее во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ на передовой регулярно сталкиваются с нехваткой еды и воды, что уже привело к истощению в ряде подразделений.

    До этого Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после появления в Сети фотографий украинских солдат, испытывающих нехватку продовольствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области.


    30 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    TWZ сообщил о создании новых боевых подразделений морской пехоты США
    @ U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус морской пехоты США представил концепцию GCE 2040, предусматривающую интеграцию ИИ и беспилотников для повышения боеспособности наземных войск.

    Корпус морской пехоты США презентовал на выставке Modern Day Marine Expo в Вашингтоне концепцию развития своих наземных войск под названием Ground Combat Element 2040 (GCE 2040), передает TWZ.

    В основу концепции легла инициатива бывшего командующего корпусом генерала Дэвида Бергера по модернизации к 2030 году. Основное внимание уделяется не только оснащению новейшими технологиями, но и подготовке бойцов к их эффективному применению в бою.

    Генерал-майор Джейсон Моррис отметил, что задача состоит в создании самого «летального и живучего» наземного элемента, способного действовать в любых условиях и интегрировать новые системы в течение ближайших трех бюджетных циклов. По его словам, концепция предусматривает акцент на подготовке личного состава, а не только на внедрении техники, что отражено в слогане «оснащать морпеха, а не машину».

    В рамках GCE 2040 особое место занимают автоматизированные системы управления, интеграция искусственного интеллекта, а также применение автономных платформ для разведки и поражения целей. Видеоматериалы, показанные на презентации, подчеркивают, что новые технологии позволят быстрее обнаруживать и нейтрализовать угрозы во всех сферах, включая воздух, сушу и море. Также морпехи отмечают возрастание роли средств ПВО вплоть до уровня отделения из-за массового распространения ударных дронов.

    В концепции прописан переход к распределенному командованию, усилению сетей разведки и связи, а также развитию взаимодействия с другими родами войск США и союзниками. Моррис подчеркнул, что подготовка кадров и адаптация к новым угрозам – ключ к успеху.

    Отдельно подчеркивается, что опыт конфликтов последних лет, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке, подтверждает необходимость ускоренной адаптации к новым видам угроз, прежде всего беспилотным и высокотехнологичным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Корпуса морской пехоты США запланировала активное внедрение технологий искусственного интеллекта.

    Американское военное командование рассматривает возможность масштабного оснащения каждого боевого дивизиона тысячей беспилотников.

    Офицеры армии США подчеркнули необходимость ускоренной интеграции робототехники для современных условий.

    29 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Человекоподобные роботы приблизились к рекорду Усэйна Болта на стометровке
    @ VCG/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Человекоподобные роботы уже обгоняют людей в полумарафоне и вплотную приблизились к мировому рекорду Усэйна Болта на стометровой дистанции.

    Современные роботы стремительно наращивают скорость бега, пишет New Scientist.

    В апреле разработка китайской компании Honor превзошла человеческий рекорд в полумарафоне, а модель H1 от Unitree достигла скорости 10,1 метра в секунду, что лишь немногим уступает показателю Усэйна Болта (10,44 метра в секунду).

    Быстрый прогресс объясняется удешевлением и улучшением компонентов. По словам Петара Кормушева из Имперского колледжа Лондона, появились более мощные моторы, быстрые микрочипы и точные датчики. «Люди не так оптимизированы для бега, потому что наша главная потребность в выживании и эволюции заключалась не в беге», – отметил Бехнам Дадашзаде из Борнмутского университета.

    Исследования показывают, что роботы, имитирующие бег эму, до 300% эффективнее моделей с человекоподобными ногами. Хотя коммерческой потребности в бегающих гуманоидах пока нет, соревнования служат отличным стресс-тестом для оборудования.

    При этом специалисты уверены: роботы превзойдут человеческие рекорды, но их скорость вряд ли уйдет далеко за пределы человеческих возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, робот-гуманоид «Молния» выиграл пекинский полумарафон с результатом 48 минут.

    Антропоморфный аппарат H1 превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров. Эта модель разогналась на стадионе до скорости десять метров в секунду.

    30 апреля 2026, 14:03 • Новости дня
    ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный»
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенный для Северного флота на Средне-Невском судостроительном заводе, вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщили в Минобороны.

    Новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит» официально пополнил состав Военно-морского флота России, передает ТАСС.

    Как сообщили в Министерстве обороны, церемония подъема Военно-морского флага и включения корабля в состав флота прошла сегодня в Балтийске.

    «Сегодня в Балтийске состоялась церемония подъема Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенного для Северного флота на АО «Средне-Невский судостроительный завод» ОСК», – сообщили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Полярный».

    Позже на Средне-Невском судостроительном заводе заложили шестнадцатый морской тральщик проекта «Александрит».

    29 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    The National Interest признал российский Т-72 лучшим танком в мире
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский танк Т-72 занял первое место в рейтинге боевых машин по версии журнала The National Interest.

    Эксперты выделили его по таким параметрам, как выживаемость, система защиты, дальность хода и способность к длительному бою без дозаправки, а также многофункциональность и стратегическое влияние, передает ТАСС.

    Авторы рейтинга считают, что Т-72 полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному эффективному танку. Также подчеркивается его высокая адаптивность, потенциал для модернизации и простота производства. В статье говорится, что даже с учетом появления новых видов вооружений, например, беспилотников, Т-72 способен сыграть значимую роль в победе России в конфликте на Украине.

    На второй и третьей строчках рейтинга расположились американский танк M1 Abrams и израильский Merkava V соответственно. Т-72 был принят на вооружение Советской армии летом 1973 года и с тех пор неоднократно модернизировался. В настоящее время на вооружении состоят такие версии, как Т-72А, Т-72Б, Т-72БА, Т-72Б3 и самая современная – Т-72Б3М.

    Танк Т-72 разработан в конструкторском бюро Уралвагонзавода (ныне – Уральское КБ транспортного машиностроения, входящее в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Сегодня различные модификации Т-72 эксплуатируются армиями почти пятидесяти стран мира.

    Ранее в концерне «Уралвагонзавод» сообщили, что модернизированная боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) может быть вооружена дистанционно управляемым боевым модулем вместо открытой пулемётной турели.

    29 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для ПВО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности, сообщили в российских силовых структурах.

    Удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» вызывают сильный страх у украинских военных в тылу, поскольку системы противовоздушной обороны, включая американские комплексы Patriot, практически не способны противостоять этим средствам поражения, передает ТАСС.

    «Скорость ракеты составляет 10 Махов, и системы ПВО, включая американские Patriot, просто не успевают на нее среагировать», – сообщили в российских силовых структурах.

    Источник также добавил, что недавние удары «Кинжалами» по местам дислокации натовских офицеров стали для противника полной неожиданностью и вызвали шок. Ракеты обладают возможностью маневрировать на всей траектории полета, что делает их практически неуязвимыми для современных средств ПВО.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что комплекс «Кинжал» оснащается как обычной, так и ядерной боевой частью массой 500 кг, а дальность полета превышает 2 тыс. км. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

    Российская армия применяла более сорока раз высокоточные гиперзвуковые комплексы «Кинжал» для уничтожения объектов противника в ходе спецоперации на Украине.

    28 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Посол России заявил о поставках дронов из Молдавии на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молдавские беспилотники, несмотря на нейтралитет страны, используются украинскими военными для атак на российские цели, заявил посол РФ в этой стране Олег Озеров.

    Посол России в Молдавии Олег Озеров сообщил корреспонденту ТАСС, что Молдавия, обладая нейтральным статусом, поставляет Украине беспилотники, которые применяются против России. Он подчеркнул, что российская сторона зафиксировала производство таких дронов в городе Вадул-луй-Водэ.

    «Мы зафиксировали производство беспилотников в городе Вадул-луй-Водэ. По нашим данным, они поставляются на нужды ВСУ», – заявил Озеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры выявили одну из площадок в Молдавии, где проходят испытания беспилотников для украинских военных.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало список иностранных предприятий из восьми европейских стран, производящих беспилотники для Украины. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот список следует воспринимать как перечень потенциальных целей для Вооруженных сил России.

    30 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Пентагон направил Украине военную помощь на 400 млн долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военное ведомство США отправило Украине военную помощь, сумма которой составила 400 млн долларов, после длительной задержки финансирования, отмечают американские СМИ.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что одобренная ранее военная поддержка Украине на сумму 400 млн долларов была разморожена и направлена Киеву. По его словам, департамент признал выделение этих средств на укрепление европейского потенциала, и 28 апреля они были предоставлены, передает ТАСС.

    Хегсет сообщил об этом во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он подчеркнул, что решение было принято после обвинений сенатора США Митча Макконнелла в адрес замглавы Пентагона Элбриджа Колби относительно задержки передачи помощи.

    В декабре 2025 года Пентагон опубликовал проект бюджета, которым предусматривалось выделение Украине в 2026 и 2027 финансовых годах в общей сложности 800 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон удерживает 400 млн долларов, выделенных Конгрессом США на поддержку Киева.

    Ранее западные СМИ заявляли, что именно Колби настаивает на переориентации военной машины США на противостояние с Китаем. Также западная пресса отмечала, что Колби переложил бремя военной поддержки Киева на европейских союзников Вашингтона.


    30 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Дроны и лазерное оружие включили в охрану госграницы России

    Tекст: Вера Басилая

    Дроны-перехватчики и лазерное оружие включили в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве, следует из постановления правительства России.

    Как следует из постановления правительства России, дроны-перехватчики и лазерное оружие официально включены в состав дежурных сил, отвечающих за охрану государственной границы России в воздушном пространстве, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что к дежурным силам по противовоздушной обороне теперь относятся не только традиционные радиотехнические средства и комплексы автоматизации, но и новейшие образцы вооружения. В перечень добавлены комплексы радиочастотного и лазерного оружия, а также специализированные дроны для перехвата.

    В постановлении уточняется, что такие силы осуществляют радиолокационную разведку, обеспечивают сбор и передачу информации о воздушно-космической обстановке, а также способны отражать угрозы с воздуха. Новые комплексы предназначены для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими средствами воздушно-космического нападения.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил направить на борьбу с беспилотниками лазерные комплексы ПВО.

    29 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Комбат ВСУ умер от пьянства на фронте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне боевых действий комбат ВСУ Александр Будник из 159-й бригады погиб не при выполнении задания, а из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в российских силовых структурах.

    Комбат ВСУ из 159-й отдельной мотострелковой бригады Александр Будник умер от пьянства в зоне боевых действий, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, неожиданные отклики появились после публикации некролога о Буднике, где утверждалось, что он погиб, выполняя боевую задачу недалеко от села Белый Колодезь в Харьковской области.

    Однако в социальных сетях появилось множество критических комментариев в адрес погибшего комбата. Несколько женщин написали, что Будник регулярно отправлял своих подчинённых на самые опасные задания и часто отсутствовал на позиции. Они утверждают, что причиной его смерти стало не выполнение боевой задачи, а злоупотребление алкоголем.

    Одна из украинских женщин сообщила, что потеряла сына из-за действий этого офицера. По ее словам, перед смертью Будник был «в стельку пьяный».

    Ранее военнопленный Дмитрий Пархоменко рассказал о регулярном вымогательстве денег и пьянстве командиров 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовой.

    До этого командир 225-го полка ВСУ оказался неспособен возглавить оборону на сумском направлении, потому что заснул в пьяном состоянии. А военнослужащая ВСУ и парамедик Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат с дебошами и стрельбой.


    29 апреля 2026, 10:08 • Новости дня
    Создатели ИИ тайно обсудили киберугрозы с Конгрессом США

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущие разработчики нейросетей предупредили американских парламентариев о способности новейших систем искусственного интеллекта быстро находить и атаковать уязвимости критической инфраструктуры.

    Представители компаний OpenAI и Anthropic провели закрытые встречи с аппаратом комитета Палаты представителей по внутренней безопасности, передает портал Axios.

    Темой обсуждения стали новые модели искусственного интеллекта и их влияние на киберзащиту уязвимых секторов инфраструктуры.

    Anthropic отложила публичный релиз своей модели Mythos Preview из-за ее способности быстро находить и использовать критические уязвимости. OpenAI, в свою очередь, выбрала поэтапный подход к выпуску модели GPT-5.4-Cyber. Обе компании сотрудничают с федеральными агентствами США для предоставления им доступа к технологиям.

    «Продуктивное партнерство между отраслью и правительством необходимо для того, чтобы помочь нам оставаться впереди меняющегося ландшафта угроз», – заявил председатель комитета Палаты представителей по внутренней безопасности Эндрю Гарбарино. Он добавил, что правительство должно быть готово безопасно использовать ИИ для обороны и защищать американские разработки от конкурентов.

    На брифингах также обсуждался меморандум Белого дома, обвиняющий Китай в масштабных попытках скопировать американские модели ИИ. Законодателям продемонстрировали взломанные нейросети, способные обойти встроенные системы безопасности. По словам конгрессменов, возможности этих программ вызывают серьезные опасения и требуют скорейшего регулирования сферы искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Anthropic признала невозможность отключения переданного Пентагону искусственного интеллекта.

    Агентство национальной безопасности США задействовало для работы мощную ИИ-модель Mythos Preview.

    Компании OpenAI, Anthropic и Google объединились для противодействия копирующим американские технологии китайским фирмам.

    29 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Маск предрек человечеству гибель из-за ИИ по сценарию Терминатора

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках судебного процесса против компании OpenAI американский миллиардер Илон Маск предрек человечеству гибель от искусственного интеллекта по сценарию культового фильма «Терминатор».

    Американский предприниматель Илон Маск в суде по иску против компании OpenAI выразил опасения, что развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человечества, как в голливудском фильме «Терминатор», передает ТАСС.

    «Мы не хотим, чтобы все закончилось как в «Терминаторе». Мы хотим, чтобы все закончилось как в «Звездном пути» Джина Родденберри», – заявил бизнесмен.

    Маск рассказал, что в 2015 году он обсуждал с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом способы защиты технологий от злоумышленников. Тревога миллиардера возросла после встречи с сооснователем Google Ларри Пейджем, который обвинил его в том, что он ставит интересы людей выше будущих цифровых форм жизни.

    В марте 2024 года Маск подал судебный иск против OpenAI и Альтмана. Миллиардер считает, что стремление компании к коммерческой выгоде, поддерживаемое корпорацией Microsoft, нарушает первоначальное соглашение от 2015 года, которое он подписывал в качестве соучредителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году американский предприниматель оценил вероятность гибели человечества из-за искусственного интеллекта в 10–20%.

    Позже бизнесмен предсказал превосходство нейросетей над человеческим разумом к концу 2025 года.

    Из-за смены некоммерческого статуса компании OpenAI миллиардер потребовал через суд многомиллиардную компенсацию.

    29 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    Ростех создал камеры для всех типов беспилотников России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Ростеха разработали новую линейку камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников, которые видят подвижные и стационарные цели в любое время суток, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Специалисты холдинга «Росэл» государственной корпорации «Ростех» разработали новую линейку оптико-электронных камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников, сообщает РИА «Новости». Новое оборудование способно обнаруживать как подвижные, так и стационарные цели в любое время суток.

    В корпорации уточнили, что некоторые модификации камер оснащены нейросетями, которые позволяют автоматически распознавать типы объектов и тем самым снижать нагрузку на операторов. В линейку входит семь моделей, различающихся по массе, размерам и дальности обнаружения. Все устройства экономичны и построены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям, что обеспечивает стабильное изображение в движении.

    Устройства работают в видимом диапазоне, а часть моделей дополнительно оснащена инфракрасными каналами для работы в условиях слабого освещения. Изображение выводится в стандартном видеоформате, что облегчает интеграцию с существующими системами наблюдения.

    По словам представителей Ростеха, наиболее компактные камеры предназначены для установки на беспилотные летательные аппараты, средние – для наземных роботизированных платформ, а самые крупные могут использоваться на безэкипажных катерах и боевых кораблях. Разработчики отмечают, что новое оборудование подойдет не только для военных задач, но и для мониторинга дорожного движения, а также для наблюдения за лесами и обнаружения очагов пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» создала арсенал унифицированных боевых частей для FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике
    Женщина рассказала, как губернатор Паслер прикрыл ее во время нападения
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    Глава Эстонии исключил возможность переговоров с Путиным
    Режиссер-иноагент Таланкин лишился статуэтки «Оскара» после досмотра в США
    Глава ФИФА спровоцировал политический скандал из-за Палестины и Израиля
    Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

