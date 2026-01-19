Орешкин и Григоренко возглавили штаб по искусственному интеллекту

Tекст: Вера Басилая

Замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко официально станут сопредседателями национального штаба по искусственному интеллекту, пишет «Коммерсантъ».

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании штаба в формате межведомственной комиссии, подписав резолюцию с согласием в соответствующем письме. Основные задачи комиссии включают координацию работы правительственных органов, региональных властей и заинтересованных организаций по внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта, а также решение возникающих проблемных вопросов и выработку предложений по повышению эффективности этой деятельности.

В состав штаба войдут также руководители Минэнерго, Минцифры, Минэкономики, Минфина, представители ФСБ и Минобороны, а также главы комиссий Госсовета по технологическому лидерству и экономике данных.

Дмитрий Григоренко дополнительно возглавит подкомиссию по ИИ для оперативного внедрения решений. Включение Максима Орешкина в работу штаба связано с задачей расширения цифровой повестки правительства, включая взаимодействие с силовыми и президентскими ведомствами, такими как МВД, ФСБ, Минобороны и МИД. Управление этими структурами не входит в компетенцию Белого дома.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что совокупный вклад искусственного интеллекта в ВВП России к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей.

Путин поручил правительству и администрации рассмотреть создание штаба для координации деятельности в сфере искусственного интеллекта.

Российский лидер также призвал обеспечить независимость страны от зарубежных нейросетей.