Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей

Путин: Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей
Россия не может позволить себе критическую зависимость от иностранных нейросетей, заявил президент России Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Он отметил, что этот вопрос напрямую касается государственного и технологического суверенитета страны, передает РИА «Новости». «Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», – сказал Путин.
Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.
Ранее в России создали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов.