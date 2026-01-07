Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это государственный сберегательный инструмент, запущенный в России с 1 января 2024 года. Программа позволяет гражданам формировать накопления на будущее с существенной поддержкой государства: софинансированием взносов, налоговыми вычетами и гарантией сохранности средств.

ПДС разработана Министерством финансов Российской Федерации и Банком России как альтернатива замороженной с 2014 года накопительной пенсии. По состоянию на октябрь 2025 года в программе участвуют более 7,4 миллиона человек, сумма привлечённых средств превысила 512 миллиардов рублей.

Что такое ПДС и для чего она нужна

Программа долгосрочных сбережений – это добровольный накопительный продукт, который позволяет создать финансовую подушку безопасности на долгосрочные цели: дополнительный доход к пенсии, покупку жилья, образование детей, крупные приобретения. Участие в программе является добровольным.

Источники формирования накоплений:

Добровольные взносы участника (от 2 000 рублей в год).

Пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год (можно перевести в ПДС).

Государственное софинансирование (до 36 000 рублей в год в течение 10 лет).

Инвестиционный доход от размещения средств.

Операторы программы – негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые инвестируют средства участников в надёжные финансовые инструменты: государственные облигации (ОФЗ), корпоративные облигации, акции и другие ценные бумаги с оптимальным соотношением доходности и риска.

Кто может участвовать

Присоединиться к программе может любой гражданин России, достигший 18 лет. Ограничений по возрасту сверху нет – участниками могут стать в том числе пенсионеры и предпенсионеры.

Договор можно заключить в пользу себя или третьих лиц – например, детей, внуков, родителей. Это позволяет накапливать средства на образование детей или формировать дополнительную пенсию для родителей.

Как вступить в программу

Для участия в ПДС необходимо:

Выбрать негосударственный пенсионный фонд из числа операторов программы. Заключить договор долгосрочных сбережений. Внести первый взнос (минимум 2 000 рублей в год для получения софинансирования).

Способы заключения договора:

на официальном сайте НПФ (онлайн);

в офисе негосударственного пенсионного фонда;

в отделении банка-партнёра (например, Сбербанк, ВТБ);

через мобильное приложение банка (раздел «Накопления»).

Необходимые документы:

паспорт гражданина РФ;

СНИЛС;

ИНН.

Список НПФ - операторов программы можно найти на сайте Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или на портале моифинансы.рф.

Государственное софинансирование

Одно из главных преимуществ ПДС – государство добавляет средства к личным взносам участника. Софинансирование действует в течение 10 лет с момента уплаты первого взноса.

Условия получения софинансирования:

минимальная сумма взносов за календарный год – 2 000 рублей;

максимальная сумма софинансирования – 36 000 рублей в год;

общая сумма господдержки за 10 лет – до 360 000 рублей.

Размер софинансирования зависит от среднемесячного дохода участника:

Среднемесячный доход Взнос для максимального софинансирования До 80 000 рублей 36 000 рублей в год От 80 001 до 150 000 72 000 в год Свыше 150 000 144 000 в год

Пример расчёта:

При доходе до 80 000 рублей в месяц: внесите 36 000 рублей за год - государство добавит ещё 36 000 рублей.

При доходе от 80 001 до 150 000 рублей: внесите 72 000 рублей за год – государство добавит 36 000 рублей.

При доходе свыше 150 000 рублей: внесите 144 000 рублей за год – государство добавит 36 000 рублей.

Если у Федеральной налоговой службы (ФНС) отсутствует информация о доходах участника, софинансирование начисляется как при доходе до 80 000 рублей (соотношение 1:1).

Когда начисляется софинансирование:

Государственная поддержка рассчитывается по итогам календарного года и зачисляется на счёт участника в мае-июле следующего года. Например, за взносы 2024 года софинансирование поступит в первом полугодии 2025 года.

Налоговые льготы

Участники программы имеют право на инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ.

Условия получения вычета:

Максимальная сумма взносов, с которой можно получить вычет – 400 000 рублей в год.

Вычет распространяется на совокупность взносов по ПДС, ИИС-3 и договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Вычет можно оформить ежегодно.

Размер возврата в зависимости от ставки НДФЛ (с 2025 года):

Ставка НДФЛ Максимальный возврат 13% 52 000 рублей 15% 60 000 рублей 18% 72 000 рублей 20% 80 000 рублей 22% 88 000 рублей

С 2025 года в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ максимальный размер возврата увеличился до 88 000 рублей для участников с высокими доходами.

Освобождение от налога на инвестиционный доход:

Доход от инвестирования средств по программе не облагается НДФЛ, за исключением:

досрочного расторжения договора (тогда вычет придётся вернуть, а Инвестиционный доход будет облагаться налогом);

части дохода, превышающей 30 миллионов рублей в совокупности по всем договорам ПДС при участии более 10 лет.

Как оформить вычет:

за 2025 год - в упрощённом порядке через личный кабинет на сайте ФНС (без подачи декларации 3-НДФЛ);

через работодателя в течение года;

через налоговую декларацию по итогам года.

Перевод пенсионных накоплений в ПДС

Граждане могут перевести в программу свои пенсионные накопления, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) с 2002 по 2014 год (до «заморозки» накопительной части пенсии). Это позволяет «разморозить» средства и получить над ними больший контроль.

Как перевести накопления:

1. Если пенсионные накопления находятся в том же НПФ, где заключён договор ПДС:

подать заявление о единовременном взносе в НПФ или через Госуслуги.

2. Если накопления находятся в другом НПФили Социальном фонде России:

сначала перевести накопления в выбранный НПФ (подать заявление о переходе);

затем подать заявление о направлении накоплений в ПДС.

Виды перехода:

Срочный переход – накопления переводятся через 5 лет после подачи заявления, без потери инвестиционного дохода.

– накопления переводятся через 5 лет после подачи заявления, без потери инвестиционного дохода. Досрочный переход – накопления переводятся на следующий год, но есть риск потери части инвестиционного дохода (если год перехода не совпадает с годом фиксинга).

С 1 июля 2024 года заявление на перевод пенсионных накоплений можно подать онлайн через портал Госуслуги.

Когда можно получить средства

Основания для получения выплат:

1. По истечении 15 лет с даты заключения первого договора ПДС (возраст участника не имеет значения).

2. По достижении возраста:

55 лет – для женщин;

60 лет – для мужчин.

3. В особых жизненных ситуациях (досрочно, без потери льгот).

Виды выплат:

пожизненная периодическая выплата – ежемесячно до конца жизни;

– ежемесячно до конца жизни; срочная периодическая выплата – на срок не менее 10 лет (в некоторых НПФ возможен срок от 5 лет);

– на срок не менее 10 лет (в некоторых НПФ возможен срок от 5 лет); единовременная выплата – вся сумма сразу, если размер ежемесячной пожизненной выплаты составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера.

Конкретные варианты выплат определяются условиями договора с НПФ.

Особые жизненные ситуации

Законодательство предусматривает возможность досрочного получения до 100% накоплений без потери налоговых льгот и софинансирования в двух случаях:

1. Необходимость оплаты дорогостоящего лечения

Правительством утверждён перечень из 18 заболеваний и состояний, при которых можно использовать средства ПДС на лечение:

онкологические заболевания;

инсульт;

инфаркт миокарда;

некоторые заболевания нервной системы (рассеянный склероз и др.);

последствия травм и ожогов;

установка протезов, электрокардиостимуляторов;

другие серьёзные заболевания (полный перечень - Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2023 № 3392-р).

2. Потеря кормильца

Участник программы может получить средства в случае смерти или признания безвестно отсутствующим кормильца.

Порядок получения средств в особых ситуациях:

Подать заявление в НПФ. Приложить подтверждающие документы (медицинские заключения, свидетельство о смерти и др.). Можно получить частично или всю сумму по выбору участника.

Досрочное расторжение договора

Участник может забрать свои личные взносы в любой момент, но это экономически невыгодно из-за потери льгот.

Последствия досрочного расторжения:

Прекращается право на государственное софинансирование по всем договорам ПДС (включая заключённые в будущем).

Необходимо вернуть полученный налоговый вычет.

Инвестиционный доход облагается НДФЛ.

В договоре могут быть предусмотрены понижающие коэффициенты.

Что остаётся на счёте при досрочном расторжении:

переведённые пенсионные накопления;

государственное софинансирование;

инвестиционный доход по этим средствам.

Эти средства можно будет получить только при наступлении оснований для выплаты (через 15 лет или по достижении 55/60 лет).

Гарантии и защита средств

Страхование Агентством по страхованию вкладов (АСВ):

Личные взносы и инвестиционный доход застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей.

Дополнительно застрахованы: переведённые пенсионные накопления, государственное софинансирование и доход по ним (без ограничения суммы).

Это вдвое больше, чем по банковским вкладам (1,4 млн рублей).

Гарантия безубыточности:

НПФ обязаны обеспечить сохранность средств на счёте по итогам каждого периода (от 1 года до 5 лет) в размере не ниже суммы на начало периода. Если инвестиционный доход был отрицательным, фонд компенсирует убытки из страхового резерва или собственных средств.

Защита от взысканий:

на средства ПДС нельзя наложить арест по судебному решению;

средства не делятся при разводе.

Наследование:

Все накопленные средства (за вычетом уже выплаченных) передаются по наследству правопреемникам, указанным в договоре. Исключение - если участник выбрал пожизненную выплату, остаток средств не наследуется.

Минимальный срок участия

Для сохранения налоговых льгот договор должен действовать:

не менее 5 лет – для договоров, заключённых в 2024–2026 годах;

не менее 6 лет – для договоров 2027 года;

и далее по возрастающей до 10 лет (для договоров 2031 года и позднее).

При расторжении договора раньше этого срока участник теряет право на налоговый вычет и обязан вернуть полученные суммы.

Вознаграждение НПФ

За управление средствами негосударственные пенсионные фонды взимают вознаграждение:

Постоянное вознаграждение: 0,6% от средней стоимости средств в 2024–2026 годах, 0,5% – с 2027 года.

0,6% от средней стоимости средств в 2024–2026 годах, 0,5% – с 2027 года. Переменное вознаграждение: 20% от инвестиционного дохода до достижения бенчмарка и 25% – сверх бенчмарка.

Преимущества и недостатки программы

Преимущества:

государственное софинансирование до 360 000 рублей за 10 лет;

налоговый вычет до 88 000 рублей ежегодно (с 2025 года);

повышенная страховая защита (2,8 млн рублей от АСВ);

возможность «разморозить» пенсионные накопления;

гарантия безубыточности от НПФ;

защита от взысканий и раздела при разводе;

досрочный доступ к средствам в особых жизненных ситуациях;

наследование накоплений;

возможность открытия договора в пользу детей или родителей.

Недостатки:

длительный срок до получения средств (15 лет или возраст 55/60 лет);

ограничения при досрочном расторжении;

доходность зависит от результатов инвестирования НПФ;

лимит налогового вычета распределяется между ПДС, ИИС-3 и НПО.

Практические рекомендации

Кому подойдёт ПДС:

гражданам с официальным доходом (для получения максимального софинансирования);

тем, кто планирует долгосрочные накопления на пенсию или крупные цели;

владельцам «замороженных» пенсионных накоплений;

родителям, желающим накопить средства для детей.

Кому стоит рассмотреть альтернативы:

тем, кому могут понадобиться деньги в ближайшие годы;

людям без официального дохода (не смогут получить налоговый вычет);

тем, кто предпочитает самостоятельно управлять инвестициями.

На что обратить внимание при выборе НПФ: