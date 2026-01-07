  • Новость часаООН призвала не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    7 января 2026, 20:01 • Справки

    Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это государственный сберегательный инструмент, запущенный в России с 1 января 2024 года. Программа позволяет гражданам формировать накопления на будущее с существенной поддержкой государства: софинансированием взносов, налоговыми вычетами и гарантией сохранности средств.

    ПДС разработана Министерством финансов Российской Федерации и Банком России как альтернатива замороженной с 2014 года накопительной пенсии. По состоянию на октябрь 2025 года в программе участвуют более 7,4 миллиона человек, сумма привлечённых средств превысила 512 миллиардов рублей.

    Что такое ПДС и для чего она нужна

    Программа долгосрочных сбережений – это добровольный накопительный продукт, который позволяет создать финансовую подушку безопасности на долгосрочные цели: дополнительный доход к пенсии, покупку жилья, образование детей, крупные приобретения. Участие в программе является добровольным.

    Источники формирования накоплений:

    • Добровольные взносы участника (от 2 000 рублей в год).

    • Пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год (можно перевести в ПДС).

    • Государственное софинансирование (до 36 000 рублей в год в течение 10 лет).

    • Инвестиционный доход от размещения средств.

    Операторы программы – негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые инвестируют средства участников в надёжные финансовые инструменты: государственные облигации (ОФЗ), корпоративные облигации, акции и другие ценные бумаги с оптимальным соотношением доходности и риска.

    Кто может участвовать

    Присоединиться к программе может любой гражданин России, достигший 18 лет. Ограничений по возрасту сверху нет – участниками могут стать в том числе пенсионеры и предпенсионеры.

    Договор можно заключить в пользу себя или третьих лиц – например, детей, внуков, родителей. Это позволяет накапливать средства на образование детей или формировать дополнительную пенсию для родителей.

    Как вступить в программу

    Для участия в ПДС необходимо:

    1. Выбрать негосударственный пенсионный фонд из числа операторов программы.

    2. Заключить договор долгосрочных сбережений.

    3. Внести первый взнос (минимум 2 000 рублей в год для получения софинансирования).

    Способы заключения договора:

    • на официальном сайте НПФ (онлайн);

    • в офисе негосударственного пенсионного фонда;

    • в отделении банка-партнёра (например, Сбербанк, ВТБ);

    • через мобильное приложение банка (раздел «Накопления»).

    Необходимые документы:

    • паспорт гражданина РФ;

    • СНИЛС;

    • ИНН.

    Список НПФ - операторов программы можно найти на сайте Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или на портале моифинансы.рф.

    Государственное софинансирование

    Одно из главных преимуществ ПДС – государство добавляет средства к личным взносам участника. Софинансирование действует в течение 10 лет с момента уплаты первого взноса.

    Условия получения софинансирования:

    • минимальная сумма взносов за календарный год – 2 000 рублей;

    • максимальная сумма софинансирования – 36 000 рублей в год;

    • общая сумма господдержки за 10 лет – до 360 000 рублей.

    Размер софинансирования зависит от среднемесячного дохода участника:

    Среднемесячный доход Взнос для максимального софинансирования
    До 80 000 рублей 36 000 рублей в год
    От 80 001 до 150 000 72 000 в год
    Свыше 150 000 144 000 в год

    Пример расчёта:

    • При доходе до 80 000 рублей в месяц: внесите 36 000 рублей за год - государство добавит ещё 36 000 рублей.

    • При доходе от 80 001 до 150 000 рублей: внесите 72 000 рублей за год – государство добавит 36 000 рублей.

    • При доходе свыше 150 000 рублей: внесите 144 000 рублей за год – государство добавит 36 000 рублей.

    Если у Федеральной налоговой службы (ФНС) отсутствует информация о доходах участника, софинансирование начисляется как при доходе до 80 000 рублей (соотношение 1:1).

    Когда начисляется софинансирование:

    Государственная поддержка рассчитывается по итогам календарного года и зачисляется на счёт участника в мае-июле следующего года. Например, за взносы 2024 года софинансирование поступит в первом полугодии 2025 года.

    Налоговые льготы

    Участники программы имеют право на инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ.

    Условия получения вычета:

    • Максимальная сумма взносов, с которой можно получить вычет – 400 000 рублей в год.

    • Вычет распространяется на совокупность взносов по ПДС, ИИС-3 и договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

    • Вычет можно оформить ежегодно.

    Размер возврата в зависимости от ставки НДФЛ (с 2025 года):

    Ставка НДФЛ Максимальный возврат
    13% 52 000 рублей
    15% 60 000 рублей
    18% 72 000 рублей
    20% 80 000 рублей
    22% 88 000 рублей

    С 2025 года в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ максимальный размер возврата увеличился до 88 000 рублей для участников с высокими доходами.

    Освобождение от налога на инвестиционный доход:

    Доход от инвестирования средств по программе не облагается НДФЛ, за исключением:

    • досрочного расторжения договора (тогда вычет придётся вернуть, а Инвестиционный доход будет облагаться налогом);

    • части дохода, превышающей 30 миллионов рублей в совокупности по всем договорам ПДС при участии более 10 лет.

    Как оформить вычет:

    • за 2025 год - в упрощённом порядке через личный кабинет на сайте ФНС (без подачи декларации 3-НДФЛ);

    • через работодателя в течение года;

    • через налоговую декларацию по итогам года.

    Перевод пенсионных накоплений в ПДС

    Граждане могут перевести в программу свои пенсионные накопления, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) с 2002 по 2014 год (до «заморозки» накопительной части пенсии). Это позволяет «разморозить» средства и получить над ними больший контроль.

    Как перевести накопления:

    1. Если пенсионные накопления находятся в том же НПФ, где заключён договор ПДС:

    • подать заявление о единовременном взносе в НПФ или через Госуслуги.

    2. Если накопления находятся в другом НПФили Социальном фонде России:

    • сначала перевести накопления в выбранный НПФ (подать заявление о переходе);

    • затем подать заявление о направлении накоплений в ПДС.

    Виды перехода:

    • Срочный переход – накопления переводятся через 5 лет после подачи заявления, без потери инвестиционного дохода.

    • Досрочный переход – накопления переводятся на следующий год, но есть риск потери части инвестиционного дохода (если год перехода не совпадает с годом фиксинга).

    С 1 июля 2024 года заявление на перевод пенсионных накоплений можно подать онлайн через портал Госуслуги.

    Когда можно получить средства

    Основания для получения выплат:

    1. По истечении 15 лет с даты заключения первого договора ПДС (возраст участника не имеет значения).

    2. По достижении возраста:

    • 55 лет – для женщин;

    • 60 лет – для мужчин.

    3. В особых жизненных ситуациях (досрочно, без потери льгот).

    Виды выплат:

    • пожизненная периодическая выплата – ежемесячно до конца жизни;

    • срочная периодическая выплата – на срок не менее 10 лет (в некоторых НПФ возможен срок от 5 лет);

    • единовременная выплата – вся сумма сразу, если размер ежемесячной пожизненной выплаты составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера.

    Конкретные варианты выплат определяются условиями договора с НПФ.

    Особые жизненные ситуации

    Законодательство предусматривает возможность досрочного получения до 100% накоплений без потери налоговых льгот и софинансирования в двух случаях:

    1. Необходимость оплаты дорогостоящего лечения

    Правительством утверждён перечень из 18 заболеваний и состояний, при которых можно использовать средства ПДС на лечение:

    • онкологические заболевания;

    • инсульт;

    • инфаркт миокарда;

    • некоторые заболевания нервной системы (рассеянный склероз и др.);

    • последствия травм и ожогов;

    • установка протезов, электрокардиостимуляторов;

    • другие серьёзные заболевания (полный перечень - Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2023 № 3392-р).

    2. Потеря кормильца

    Участник программы может получить средства в случае смерти или признания безвестно отсутствующим кормильца.

    Порядок получения средств в особых ситуациях:

    1. Подать заявление в НПФ.

    2. Приложить подтверждающие документы (медицинские заключения, свидетельство о смерти и др.).

    3. Можно получить частично или всю сумму по выбору участника.

    Досрочное расторжение договора

    Участник может забрать свои личные взносы в любой момент, но это экономически невыгодно из-за потери льгот.

    Последствия досрочного расторжения:

    • Прекращается право на государственное софинансирование по всем договорам ПДС (включая заключённые в будущем).

    • Необходимо вернуть полученный налоговый вычет.

    • Инвестиционный доход облагается НДФЛ.

    • В договоре могут быть предусмотрены понижающие коэффициенты.

    Что остаётся на счёте при досрочном расторжении:

    • переведённые пенсионные накопления;

    • государственное софинансирование;

    • инвестиционный доход по этим средствам.

    Эти средства можно будет получить только при наступлении оснований для выплаты (через 15 лет или по достижении 55/60 лет).

    Гарантии и защита средств

    Страхование Агентством по страхованию вкладов (АСВ):

    • Личные взносы и инвестиционный доход застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей.

    • Дополнительно застрахованы: переведённые пенсионные накопления, государственное софинансирование и доход по ним (без ограничения суммы).

    Это вдвое больше, чем по банковским вкладам (1,4 млн рублей).

    Гарантия безубыточности:

    НПФ обязаны обеспечить сохранность средств на счёте по итогам каждого периода (от 1 года до 5 лет) в размере не ниже суммы на начало периода. Если инвестиционный доход был отрицательным, фонд компенсирует убытки из страхового резерва или собственных средств.

    Защита от взысканий:

    • на средства ПДС нельзя наложить арест по судебному решению;

    • средства не делятся при разводе.

    Наследование:

    Все накопленные средства (за вычетом уже выплаченных) передаются по наследству правопреемникам, указанным в договоре. Исключение - если участник выбрал пожизненную выплату, остаток средств не наследуется.

    Минимальный срок участия

    Для сохранения налоговых льгот договор должен действовать:

    • не менее 5 лет – для договоров, заключённых в 2024–2026 годах;

    • не менее 6 лет – для договоров 2027 года;

    • и далее по возрастающей до 10 лет (для договоров 2031 года и позднее).

    При расторжении договора раньше этого срока участник теряет право на налоговый вычет и обязан вернуть полученные суммы.

    Вознаграждение НПФ

    За управление средствами негосударственные пенсионные фонды взимают вознаграждение:

    • Постоянное вознаграждение: 0,6% от средней стоимости средств в 2024–2026 годах, 0,5% – с 2027 года.

    • Переменное вознаграждение: 20% от инвестиционного дохода до достижения бенчмарка и 25% – сверх бенчмарка.

    Преимущества и недостатки программы

    Преимущества:

    • государственное софинансирование до 360 000 рублей за 10 лет;

    • налоговый вычет до 88 000 рублей ежегодно (с 2025 года);

    • повышенная страховая защита (2,8 млн рублей от АСВ);

    • возможность «разморозить» пенсионные накопления;

    • гарантия безубыточности от НПФ;

    • защита от взысканий и раздела при разводе;

    • досрочный доступ к средствам в особых жизненных ситуациях;

    • наследование накоплений;

    • возможность открытия договора в пользу детей или родителей.

    Недостатки:

    • длительный срок до получения средств (15 лет или возраст 55/60 лет);

    • ограничения при досрочном расторжении;

    • доходность зависит от результатов инвестирования НПФ;

    • лимит налогового вычета распределяется между ПДС, ИИС-3 и НПО.

    Практические рекомендации

    Кому подойдёт ПДС:

    • гражданам с официальным доходом (для получения максимального софинансирования);

    • тем, кто планирует долгосрочные накопления на пенсию или крупные цели;

    • владельцам «замороженных» пенсионных накоплений;

    • родителям, желающим накопить средства для детей.

    Кому стоит рассмотреть альтернативы:

    • тем, кому могут понадобиться деньги в ближайшие годы;

    • людям без официального дохода (не смогут получить налоговый вычет);

    • тем, кто предпочитает самостоятельно управлять инвестициями.

    На что обратить внимание при выборе НПФ:

    • историческая доходность фонда;

    • размер комиссий;

    • условия договора (минимальный взнос, понижающие коэффициенты при расторжении);

    • удобство онлайн-сервисов;

    • репутация и надёжность фонда.

