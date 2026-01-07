«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.2 комментария
Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды
Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это государственный сберегательный инструмент, запущенный в России с 1 января 2024 года. Программа позволяет гражданам формировать накопления на будущее с существенной поддержкой государства: софинансированием взносов, налоговыми вычетами и гарантией сохранности средств.
ПДС разработана Министерством финансов Российской Федерации и Банком России как альтернатива замороженной с 2014 года накопительной пенсии. По состоянию на октябрь 2025 года в программе участвуют более 7,4 миллиона человек, сумма привлечённых средств превысила 512 миллиардов рублей.
Что такое ПДС и для чего она нужна
Программа долгосрочных сбережений – это добровольный накопительный продукт, который позволяет создать финансовую подушку безопасности на долгосрочные цели: дополнительный доход к пенсии, покупку жилья, образование детей, крупные приобретения. Участие в программе является добровольным.
Источники формирования накоплений:
- Добровольные взносы участника (от 2 000 рублей в год).
- Пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год (можно перевести в ПДС).
- Государственное софинансирование (до 36 000 рублей в год в течение 10 лет).
- Инвестиционный доход от размещения средств.
Операторы программы – негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые инвестируют средства участников в надёжные финансовые инструменты: государственные облигации (ОФЗ), корпоративные облигации, акции и другие ценные бумаги с оптимальным соотношением доходности и риска.
Кто может участвовать
Присоединиться к программе может любой гражданин России, достигший 18 лет. Ограничений по возрасту сверху нет – участниками могут стать в том числе пенсионеры и предпенсионеры.
Договор можно заключить в пользу себя или третьих лиц – например, детей, внуков, родителей. Это позволяет накапливать средства на образование детей или формировать дополнительную пенсию для родителей.
Как вступить в программу
Для участия в ПДС необходимо:
- Выбрать негосударственный пенсионный фонд из числа операторов программы.
- Заключить договор долгосрочных сбережений.
- Внести первый взнос (минимум 2 000 рублей в год для получения софинансирования).
Способы заключения договора:
- на официальном сайте НПФ (онлайн);
- в офисе негосударственного пенсионного фонда;
- в отделении банка-партнёра (например, Сбербанк, ВТБ);
- через мобильное приложение банка (раздел «Накопления»).
Необходимые документы:
- паспорт гражданина РФ;
- СНИЛС;
- ИНН.
Список НПФ - операторов программы можно найти на сайте Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или на портале моифинансы.рф.
Государственное софинансирование
Одно из главных преимуществ ПДС – государство добавляет средства к личным взносам участника. Софинансирование действует в течение 10 лет с момента уплаты первого взноса.
Условия получения софинансирования:
- минимальная сумма взносов за календарный год – 2 000 рублей;
- максимальная сумма софинансирования – 36 000 рублей в год;
- общая сумма господдержки за 10 лет – до 360 000 рублей.
Размер софинансирования зависит от среднемесячного дохода участника:
-
Среднемесячный доход Взнос для максимального софинансирования До 80 000 рублей 36 000 рублей в год От 80 001 до 150 000 72 000 в год Свыше 150 000 144 000 в год
Пример расчёта:
- При доходе до 80 000 рублей в месяц: внесите 36 000 рублей за год - государство добавит ещё 36 000 рублей.
- При доходе от 80 001 до 150 000 рублей: внесите 72 000 рублей за год – государство добавит 36 000 рублей.
- При доходе свыше 150 000 рублей: внесите 144 000 рублей за год – государство добавит 36 000 рублей.
Если у Федеральной налоговой службы (ФНС) отсутствует информация о доходах участника, софинансирование начисляется как при доходе до 80 000 рублей (соотношение 1:1).
Когда начисляется софинансирование:
Государственная поддержка рассчитывается по итогам календарного года и зачисляется на счёт участника в мае-июле следующего года. Например, за взносы 2024 года софинансирование поступит в первом полугодии 2025 года.
Налоговые льготы
Участники программы имеют право на инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ.
Условия получения вычета:
- Максимальная сумма взносов, с которой можно получить вычет – 400 000 рублей в год.
- Вычет распространяется на совокупность взносов по ПДС, ИИС-3 и договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
- Вычет можно оформить ежегодно.
Размер возврата в зависимости от ставки НДФЛ (с 2025 года):
-
Ставка НДФЛ Максимальный возврат 13% 52 000 рублей 15% 60 000 рублей 18% 72 000 рублей 20% 80 000 рублей 22% 88 000 рублей
С 2025 года в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ максимальный размер возврата увеличился до 88 000 рублей для участников с высокими доходами.
Освобождение от налога на инвестиционный доход:
Доход от инвестирования средств по программе не облагается НДФЛ, за исключением:
- досрочного расторжения договора (тогда вычет придётся вернуть, а Инвестиционный доход будет облагаться налогом);
- части дохода, превышающей 30 миллионов рублей в совокупности по всем договорам ПДС при участии более 10 лет.
Как оформить вычет:
- за 2025 год - в упрощённом порядке через личный кабинет на сайте ФНС (без подачи декларации 3-НДФЛ);
- через работодателя в течение года;
- через налоговую декларацию по итогам года.
Перевод пенсионных накоплений в ПДС
Граждане могут перевести в программу свои пенсионные накопления, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) с 2002 по 2014 год (до «заморозки» накопительной части пенсии). Это позволяет «разморозить» средства и получить над ними больший контроль.
Как перевести накопления:
1. Если пенсионные накопления находятся в том же НПФ, где заключён договор ПДС:
- подать заявление о единовременном взносе в НПФ или через Госуслуги.
2. Если накопления находятся в другом НПФили Социальном фонде России:
- сначала перевести накопления в выбранный НПФ (подать заявление о переходе);
- затем подать заявление о направлении накоплений в ПДС.
Виды перехода:
- Срочный переход – накопления переводятся через 5 лет после подачи заявления, без потери инвестиционного дохода.
- Досрочный переход – накопления переводятся на следующий год, но есть риск потери части инвестиционного дохода (если год перехода не совпадает с годом фиксинга).
С 1 июля 2024 года заявление на перевод пенсионных накоплений можно подать онлайн через портал Госуслуги.
Когда можно получить средства
Основания для получения выплат:
1. По истечении 15 лет с даты заключения первого договора ПДС (возраст участника не имеет значения).
2. По достижении возраста:
- 55 лет – для женщин;
- 60 лет – для мужчин.
3. В особых жизненных ситуациях (досрочно, без потери льгот).
Виды выплат:
- пожизненная периодическая выплата – ежемесячно до конца жизни;
- срочная периодическая выплата – на срок не менее 10 лет (в некоторых НПФ возможен срок от 5 лет);
- единовременная выплата – вся сумма сразу, если размер ежемесячной пожизненной выплаты составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера.
Конкретные варианты выплат определяются условиями договора с НПФ.
Особые жизненные ситуации
Законодательство предусматривает возможность досрочного получения до 100% накоплений без потери налоговых льгот и софинансирования в двух случаях:
1. Необходимость оплаты дорогостоящего лечения
Правительством утверждён перечень из 18 заболеваний и состояний, при которых можно использовать средства ПДС на лечение:
- онкологические заболевания;
- инсульт;
- инфаркт миокарда;
- некоторые заболевания нервной системы (рассеянный склероз и др.);
- последствия травм и ожогов;
- установка протезов, электрокардиостимуляторов;
- другие серьёзные заболевания (полный перечень - Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2023 № 3392-р).
2. Потеря кормильца
Участник программы может получить средства в случае смерти или признания безвестно отсутствующим кормильца.
Порядок получения средств в особых ситуациях:
- Подать заявление в НПФ.
- Приложить подтверждающие документы (медицинские заключения, свидетельство о смерти и др.).
- Можно получить частично или всю сумму по выбору участника.
Досрочное расторжение договора
Участник может забрать свои личные взносы в любой момент, но это экономически невыгодно из-за потери льгот.
Последствия досрочного расторжения:
- Прекращается право на государственное софинансирование по всем договорам ПДС (включая заключённые в будущем).
- Необходимо вернуть полученный налоговый вычет.
- Инвестиционный доход облагается НДФЛ.
- В договоре могут быть предусмотрены понижающие коэффициенты.
Что остаётся на счёте при досрочном расторжении:
- переведённые пенсионные накопления;
- государственное софинансирование;
- инвестиционный доход по этим средствам.
Эти средства можно будет получить только при наступлении оснований для выплаты (через 15 лет или по достижении 55/60 лет).
Гарантии и защита средств
Страхование Агентством по страхованию вкладов (АСВ):
- Личные взносы и инвестиционный доход застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей.
- Дополнительно застрахованы: переведённые пенсионные накопления, государственное софинансирование и доход по ним (без ограничения суммы).
Это вдвое больше, чем по банковским вкладам (1,4 млн рублей).
Гарантия безубыточности:
НПФ обязаны обеспечить сохранность средств на счёте по итогам каждого периода (от 1 года до 5 лет) в размере не ниже суммы на начало периода. Если инвестиционный доход был отрицательным, фонд компенсирует убытки из страхового резерва или собственных средств.
Защита от взысканий:
- на средства ПДС нельзя наложить арест по судебному решению;
- средства не делятся при разводе.
Наследование:
Все накопленные средства (за вычетом уже выплаченных) передаются по наследству правопреемникам, указанным в договоре. Исключение - если участник выбрал пожизненную выплату, остаток средств не наследуется.
Минимальный срок участия
Для сохранения налоговых льгот договор должен действовать:
- не менее 5 лет – для договоров, заключённых в 2024–2026 годах;
- не менее 6 лет – для договоров 2027 года;
- и далее по возрастающей до 10 лет (для договоров 2031 года и позднее).
При расторжении договора раньше этого срока участник теряет право на налоговый вычет и обязан вернуть полученные суммы.
Вознаграждение НПФ
За управление средствами негосударственные пенсионные фонды взимают вознаграждение:
- Постоянное вознаграждение: 0,6% от средней стоимости средств в 2024–2026 годах, 0,5% – с 2027 года.
- Переменное вознаграждение: 20% от инвестиционного дохода до достижения бенчмарка и 25% – сверх бенчмарка.
Преимущества и недостатки программы
Преимущества:
- государственное софинансирование до 360 000 рублей за 10 лет;
- налоговый вычет до 88 000 рублей ежегодно (с 2025 года);
- повышенная страховая защита (2,8 млн рублей от АСВ);
- возможность «разморозить» пенсионные накопления;
- гарантия безубыточности от НПФ;
- защита от взысканий и раздела при разводе;
- досрочный доступ к средствам в особых жизненных ситуациях;
- наследование накоплений;
- возможность открытия договора в пользу детей или родителей.
Недостатки:
- длительный срок до получения средств (15 лет или возраст 55/60 лет);
- ограничения при досрочном расторжении;
- доходность зависит от результатов инвестирования НПФ;
- лимит налогового вычета распределяется между ПДС, ИИС-3 и НПО.
Практические рекомендации
Кому подойдёт ПДС:
- гражданам с официальным доходом (для получения максимального софинансирования);
- тем, кто планирует долгосрочные накопления на пенсию или крупные цели;
- владельцам «замороженных» пенсионных накоплений;
- родителям, желающим накопить средства для детей.
Кому стоит рассмотреть альтернативы:
- тем, кому могут понадобиться деньги в ближайшие годы;
- людям без официального дохода (не смогут получить налоговый вычет);
- тем, кто предпочитает самостоятельно управлять инвестициями.
На что обратить внимание при выборе НПФ:
- историческая доходность фонда;
- размер комиссий;
- условия договора (минимальный взнос, понижающие коэффициенты при расторжении);
- удобство онлайн-сервисов;
- репутация и надёжность фонда.