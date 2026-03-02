Reuters: Британскую авиабазу на Кипре атаковали два беспилотника

Tекст: Ольга Иванова

База военно-воздушных сил Британии Акротири на Кипре подверглась атаке двух беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным источников, один из дронов был сбит при попытке приблизиться к объекту. Инцидент произошел в ночь на понедельник – президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил, что удар по базе был нанесен дроном типа «Шахед» около 00:03 по местному времени.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Республика Кипр не была целью атаки. Она пояснила, что проинформировалась о происшествии в разговоре с президентом Кипра. По ее словам, страны Евросоюза «коллективно, твердо и безоговорочно поддерживают свои государства-члены перед лицом любой угрозы».

На данный момент подробности о последствиях атаки, а также официальные комментарии от властей Британии и Кипра не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, афганская авиация атаковала несколько военных объектов на территории Пакистана, включая штаб армейского корпуса. Тегеран атаковал военные базы США в семи государствах Ближнего Востока. Военно-воздушные силы страны нанесли удары по американским объектам в Персидском заливе и Ираке.



