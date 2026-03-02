Макрон решил усилить войска на Ближнем Востоке

Макрон заявил об усилении военного контингента на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Президент Эммануэль Макрон анонсировал укрепление позиций и оборонительную поддержку союзников, передает Politico.

Политик выступил с соответствующим обращением перед экстренным заседанием Совета по обороне и национальной безопасности.

«Франция укрепит свою позицию и оборонительную поддержку, чтобы встать рядом с теми, с кем у нас есть оборонные договоры, и быть в состоянии адаптировать нашу позицию к событиям последних нескольких часов», – подчеркнул французский лидер.

Изначально Париж не был проинформирован об ударах США и Израиля по Ирану и призывал к дипломатии. Настроения властей изменились после того, как два иранских беспилотника поразили французскую военно-морскую базу в ОАЭ.

Франция вместе с Германией и Британией договорились работать с Вашингтоном для защиты общих интересов в регионе. Ответные меры могут включать пропорциональные действия по уничтожению иранского потенциала для запуска ракет и дронов.

