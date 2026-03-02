Макрон решил усилить войска на Ближнем Востоке

До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.2 комментария
Макрон заявил об усилении военного контингента на Ближнем Востоке
После удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ Париж объявил об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке.
Президент Эммануэль Макрон анонсировал укрепление позиций и оборонительную поддержку союзников, передает Politico.
Политик выступил с соответствующим обращением перед экстренным заседанием Совета по обороне и национальной безопасности.
«Франция укрепит свою позицию и оборонительную поддержку, чтобы встать рядом с теми, с кем у нас есть оборонные договоры, и быть в состоянии адаптировать нашу позицию к событиям последних нескольких часов», – подчеркнул французский лидер.
Изначально Париж не был проинформирован об ударах США и Израиля по Ирану и призывал к дипломатии. Настроения властей изменились после того, как два иранских беспилотника поразили французскую военно-морскую базу в ОАЭ.
Франция вместе с Германией и Британией договорились работать с Вашингтоном для защиты общих интересов в регионе. Ответные меры могут включать пропорциональные действия по уничтожению иранского потенциала для запуска ракет и дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон решил запустить европейскую инициативу по урегулированию ирано-израильского кризиса. Ранее французский лидер пообещал оказать поддержку Тель-Авиву в случае ответных действий Тегерана. Париж официально поддержал право Израиля на обеспечение безопасности после ударов по иранским объектам.