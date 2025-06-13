Макрон пообещал поддержку Израилю в случае ответа Ирана

Макрон заявил о готовности Франции поддержать Израиль при атаке Ирана

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции в Париже о том, что если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет поддержку Тель-Авиву, передает РИА «Новости».

Он отметил, что страна считает ядерную программу Ирана угрозой для Израиля. В то же время, Макрон уточнил, что Франция не рекомендовала Израилю наносить удары по Ирану и предпочла бы иной подход.

По словам французского президента, Иран за последние месяцы продолжал обогащение урана и, по оценке Парижа, достиг стадии, позволяющей производить ядерное оружие.

Ранее Макрон поддержал право Израиля на безопасность и призвал к деэскалации на Ближнем Востоке. Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал ответить на удары и пригрозил заставить Израиль пожалеть о случившемся.

Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал суровые последствия Израилю за удары по иранской территории.

Владимир Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля, которые были предприняты в нарушение Устава ООН.