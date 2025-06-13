Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.18 комментариев
Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары
Новый глава КСИР Пакпур поклялся отомстить Израилю за удары
Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории, сообщило Mehr.
Новый главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур пообещал Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль получит ответ за удары по иранской территории, передает ТАСС.
В обращении, которое приводит агентство Mehr, Пакпур подчеркнул, что преступление, совершенное в пятницу «сионистским террористическим режимом», посягнувшим на национальную безопасность и территориальную целостность исламской республики, определенно не останется без ответа. Он также добавил, что, согласно обещаниям великого лидера, благодаря мудрым и мощным мерам Хаменеи и поддержке армии, других родов войск и КСИР, Израиль ждет горькая и мучительная судьба с разрушительными последствиями.
Пакпур отметил, что действия Израиля рассматриваются Тегераном как серьезное нарушение суверенитета Ирана. По его словам, реакция на подобные преступления будет решительной.
Ранее Иран подтвердил гибель командующего военно-космическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде при атаке Израиля на один из центров подразделения.
Израильские авиаудары по Тегерану привели к гибели главкома КСИР генерал-майора Хоссейна Салами и командующего центральным штабом генерал-майора Голам Али Рашида.
Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.