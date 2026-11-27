При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Суд в Белграде арестовал главреда портала Informer Вучичевича на 30 суток
Суд в Белграде постановил заключить под стражу на 30 суток директора и главного редактора портала Informer Драгана Вучичевича по подозрению в создании паники и воспрепятствовании правосудию, пишет N1.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил медиаменеджеру меру пресечения в виде содержания под стражей, пишет N1.
Следствие полагает, что журналист в течение длительного времени вызывал панику в обществе своими заявлениями в телеэфире. Кроме того, его подозревают в публикации секретных документов и нападках на прокурора.
«Мы обязательно будем обжаловать решение», – заявил адвокат Борис Богданович. Он добавил, что защита пока изучает постановление суда, а сам обвиняемый уже направляется в Центральную тюрьму Белграда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце участники протестов в Сербии после проникновения в студию телеканала TV Informer вступили в конфликт с Вучичевичем.
В октябре Сербская прогрессивная партия во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в стране.