Роспотребнадзор: Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на оспу обезьян

Tекст: Вера Басилая

В Петербурге два человека находятся под медицинским наблюдением в стационаре из-за подозрения на заражение оспой обезьян. Специалисты профильного управления по городу и Ленинградской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование ситуации, сообщает Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства организовали полный комплекс противоэпидемических мер и активно ведут работу по вычислению всех контактных лиц. Наряду с этим выдано официальное предписание на проведение дезинфекционных мероприятий.

Для подтверждения или опровержения диагноза применяются современные высокотехнологичные тест-системы, разработанные и зарегистрированные самим Роспотребнадзором. Данное оборудование позволяет детектировать вирус в кратчайшие сроки. Ситуация остается на строгом контроле управления ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор рекомендовал гражданам избегать контактов с животными во время зарубежных поездок из-за распространения оспы обезьян.

В том же месяце в Петербурге подтвердили заражение инфекцией у пятерых пациентов.

В апреле в Московской области выявили новый случай заболевания.