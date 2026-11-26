При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
В Петербурге госпитализированы два человека с подозрением на оспу обезьян
Роспотребнадзор: Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на оспу обезьян
В Петербурге два человека госпитализированы с подозрением на оспу обезьян, начато санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.
В Петербурге два человека находятся под медицинским наблюдением в стационаре из-за подозрения на заражение оспой обезьян. Специалисты профильного управления по городу и Ленинградской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование ситуации, сообщает Роспотребнадзор.
Сотрудники ведомства организовали полный комплекс противоэпидемических мер и активно ведут работу по вычислению всех контактных лиц. Наряду с этим выдано официальное предписание на проведение дезинфекционных мероприятий.
Для подтверждения или опровержения диагноза применяются современные высокотехнологичные тест-системы, разработанные и зарегистрированные самим Роспотребнадзором. Данное оборудование позволяет детектировать вирус в кратчайшие сроки. Ситуация остается на строгом контроле управления ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор рекомендовал гражданам избегать контактов с животными во время зарубежных поездок из-за распространения оспы обезьян.
В том же месяце в Петербурге подтвердили заражение инфекцией у пятерых пациентов.
В апреле в Московской области выявили новый случай заболевания.