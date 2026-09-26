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Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета
Диетолог Ямилова: Осенью стоит добавить в рацион тыкву и зелень
В начале осени для укрепления иммунитета и улучшения настроения в рацион следует добавить тыкву, свежую зелень, яблоки и жирную рыбу, сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент Института профилактической медицины ТГМУ и кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
«В сентябре рацион должен быть направлен на поддержание центральной нервной системы и подготовку организма к зиме. Тыква, кабачки, морковь, свекла – источники клетчатки, бета-каротина и калия. Яблоки, сливы, виноград, облепиха содержат полифенолы, антоцианы и витамин C», – сообщила Ямилова РИА «Новости».
Диетолог отметила важность клетчатки для кишечника, где сосредоточена большая часть иммунитета. Антиоксиданты снижают воспаления, а витамин C помогает организму бороться с инфекциями.
Для восполнения витамина D врач рекомендовала жирную рыбу, желтки и грибы.
Также полезно включить в меню бурый рис, цельнозерновой хлеб и зелень для здоровой микрофлоры.
Мясо, птица, сыры и рыба обеспечат организм нужными аминокислотами для выработки гормонов радости – серотонина и дофамина.