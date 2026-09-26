Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета

Диетолог Ямилова: Осенью стоит добавить в рацион тыкву и зелень

Tекст: Катерина Туманова

«В сентябре рацион должен быть направлен на поддержание центральной нервной системы и подготовку организма к зиме. Тыква, кабачки, морковь, свекла – источники клетчатки, бета-каротина и калия. Яблоки, сливы, виноград, облепиха содержат полифенолы, антоцианы и витамин C», – сообщила Ямилова РИА «Новости».

Диетолог отметила важность клетчатки для кишечника, где сосредоточена большая часть иммунитета. Антиоксиданты снижают воспаления, а витамин C помогает организму бороться с инфекциями.

Для восполнения витамина D врач рекомендовала жирную рыбу, желтки и грибы.

Также полезно включить в меню бурый рис, цельнозерновой хлеб и зелень для здоровой микрофлоры.

Мясо, птица, сыры и рыба обеспечат организм нужными аминокислотами для выработки гормонов радости – серотонина и дофамина.



