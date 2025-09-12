Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Путин призвал освободить мир от предрассудков и отмены культур
Путин на форуме предложил объединять усилия ради сохранения культур
На международном форуме в Петербурге президент России подчеркнул важность совместной борьбы с предрассудками и защитой культурного разнообразия.
Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой объединения усилий стран по противодействию предрассудкам и попыткам отменить различные культуры, передает ТАСС. Выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, он отметил, что общая задача человечества – сохранять самобытность и многообразие культур, традиций и мировоззрений.
«Наша задача в современном мире – объединять усилия для сбережения самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений. Идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, возвышающее, поднимающее самые лучшие качества в душе человеческой, противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов, попыток отменить ту или иную культуру», – сказал президент.
Он обратил внимание на угрозу исчезновения малых культур и подчеркнул, что только совместная работа государств позволит защищать принципы справедливости и равноправия в международных отношениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей. Президент также отметил роль национальной культуры в развитии страны, подчеркнув значимость взаимодействия с другими культурами и сохранения уникальных ценностей.