В ДТП с тремя машинами под Воронежем погибли три человека
В Нижнедевицком районе Воронежской области три человека погибли на трассе Р-298 после столкновения Kia Cerato, грузовика и «Газели», сообщили в региональной ГАИ.
На трассе Р-298 «Курск – Саратов» в Нижнедевицком районе Воронежской области в четверг произошло крупное ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Воронежской области. Авария случилась примерно в 12:00 мск на 182-м километре автодороги, где столкнулись три автомобиля: легковой Kia Cerato, грузовик «Даф» с полуприцепом и «Газель».
По предварительной информации инспекторов, 72-летний водитель Kia Cerato выехал со второстепенной дороги из села Верхнее Турово и оказался на встречной полосе, где столкнулся с грузовым автомобилем «Даф». После удара грузовик по инерции врезался в «Газель», которая двигалась в попутном направлении под управлением 38-летнего мужчины. Затем и Kia Cerato, и грузовой автомобиль съехали в кювет.
В результате аварии водитель и пассажирка Kia Cerato, 67-летняя женщина, а также водитель «Газели» скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин трагедии.
