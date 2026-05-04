Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»

Премьер Эстонии Михал поддержал украинские удары по российским портам

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил поддержку украинских ударов по российским портам после того, как беспилотники залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, передает Bloomberg.

«Для нас совершенно понятно, что Украина защищается и уничтожает российскую машину по выкачиванию денег, включая различные портовые сооружения для самообороны», – заявил политик в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По словам эстонского премьера, инциденты с дронами «в конечном итоге являются виной Кремля». Он также обвинил Россию в якобы атаках на украинские гражданские объекты, которые, по его мнению, не представляют собой военные цели.

Страны Евросоюза в последнее время столкнулись с серией нарушений воздушного пространства беспилотниками на фоне расширения украинских ударов вглубь российской территории.

В марте дрон повредил дымовую трубу эстонской электростанции, что привело к рассылке экстренных сообщений по всей стране. Позднее беспилотники вновь нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии, не причинив ущерба. Михал подчеркнул, что Таллин просит не допускать попадания обломков в свое воздушное пространство.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване занял схожую позицию, однако, по данным телерадиокомпании YLE, назвал вторжения дронов неприемлемыми.

Михал признал технологические трудности, с которыми сталкиваются соседние с Россией и Украиной страны ЕС и НАТО при мониторинге и уничтожении низколетящих военных беспилотников. Он добавил, что Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже располагает средствами противовоздушной обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник в марте в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии. Власти республики потребовали от Киева исключить подобные инциденты.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о падении украинских дронов на территории своей страны.