Посольство России осудило решение Вены выслать российских дипломатов

Посольство России назвало возмутительной высылку дипломатов из Австрии
Российская дипломатическая миссия в Вене категорически осудила решение австрийских властей объявить сотрудников посольства и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата.
Решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата вызвало резкую реакцию Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале посольства.
Российское посольство в Вене назвало действия австрийских властей возмутительными, подчеркнув, что они ничем не оправданы, политически мотивированы и категорически неприемлемы.
В дипмиссии отметили, что МИД Австрии не представил никаких доказательств якобы имевших место нарушений Венской конвенции со стороны российских дипломатов. Представители посольства РФ также сообщили, что Россия приняла к сведению решение Вены о высылке своих сотрудников, но предупредила о скорой жесткой реакции Москвы на подобные действия.
В сентябре 2025 года МИД России анонсировал скорую высылку австрийского дипломата. Весной 2024 года посол Дмитрий Любинский заявил о курсе Вены на демонтаж двусторонних отношений.