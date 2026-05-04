Совбез сообщил о планах ВМС Финляндии провести учения у границы России

Совбез: ВМС Финляндии проведут учения у границы России в мае

Tекст: Валерия Городецкая

По данным российского Совбеза, маневры пройдут в акватории Финского залива и прибрежной зоне в районе населенных пунктов Виролахти, Хамина и Котка, в непосредственной близости от российской территории, передает РИА «Новости».

Учения состоятся в два этапа: первый с 4 по 8 мая, второй с 17 по 29 мая. На период с 20 по 22 мая запланированы боевые стрельбы. В маневрах будет задействован личный состав бригады береговой обороны ВМС Финляндии.

В Совете безопасности подчеркнули, что в ходе учений военнослужащие создадут на побережье боевые позиции и возведут укрепления, которые останутся и после завершения маневров.

Пресс-служба аппарата Совбеза также отметила, что после вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года масштабы военных учений на ее территории существенно выросли, особенно в районах, прилегающих к российской границе.

На прошлой неделе в Финляндии начались учения ВВС с участием самолетов F/A-18 Hornet.

В субботу артиллерийские учения стартовали в Финляндии у границ России.