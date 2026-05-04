Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.2 комментария
Путин указал Здунову на необходимость повысить рождаемость в регионе
Президент Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым обратил внимание на то, что уровень рождаемости в Мордовии оказался ниже среднего по стране.
Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым призвал обратить особое внимание на демографическую ситуацию в регионе. Путин подчеркнул, что уровень рождаемости в Мордовии остается ниже, чем в среднем по стране, и призвал руководителя республики работать над улучшением этого показателя, сообщается на сайте Кремля.
«Есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание. Вы наверняка знаете об этом. Например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране. Я понимаю, что здесь много очень составляющих. Это такой показатель, который обобщает многие вещи: социальные вопросы, здравоохранение», – заявил президент.
Путин также отметил, что видит вовлеченность Здунова в решение демографических задач, и выразил уверенность в дальнейшем внимании к этой теме.
Ранее Путин назвал преодоление демографического спада главной задачей правительства на 2026 год.