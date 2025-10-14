Эксперты: Игорная зона на Алтае повысит турпоток

РСТ: Игорная зона на Алтае значительно увеличит туристический поток

Tекст: Елизавета Шишкова

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов в беседе с Газетой.Ru отметил, что предложение Минфина открыть игорную зону в Республике Алтай действительно повлияет на увеличение туристического потока.

Он заявил: «Создание игорной зоны повысит инвестиционную привлекательность региона. Ожидается значительное увеличение туристического потока из разных регионов страны. Республика Алтай известна своими природными богатствами и становится все более популярной как среди индивидуальных, так и среди организованных туристов».

Также Абдюханов подчеркнул, что открытие казино спровоцирует развитие местной инфраструктуры. Он уточнил, что наряду с притоком инвестиций планируется строительство отелей, гостиниц и иных объектов размещения.

По его словам, улучшится дорожная сеть и будут созданы необходимые условия для устойчивого роста туризма. Статистика показывает, что в 2024 году республику посетило около 2,7 млн туристов.

Иное мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, заявивший, что идея Минфина не принесет региону счастья. Он пояснил, что туда поедут тратить деньги «маньяки и лудоманы», просаживая семейные средства.

Депутат также подчеркнул, что безблагодатные деньги от «шайтанских рулеток» не принесут блага или счастья. Он призвал сохранить духовную и нравственную чистоту Алтая от «бесовских игрищ».

Напомним, Министерство финансов выступило с инициативой создать новую игорную зону в Республике Алтай.