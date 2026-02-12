  • Новость часаВ России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    17 комментариев
    12 февраля 2026, 16:45 • В мире

    Какое тайное оружие США использовали для захвата Мадуро

    Какое тайное оружие США использовали для захвата Мадуро
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Александр Тимохин

    «Дискомбобулятором» называет президент США некое секретное оружие, которое, как заявлялось, было использовано для атаки на Венесуэлу и захвата Николаса Мадуро. Что в этих сообщениях явная ложь, что более похоже на правду – и какие выводы из произошедшего напрашиваются для российских Вооруженных сил?

    Одним из вопросов, оставшихся без ответа после захвата американским спецназом президента Венесуэлы и его жены, остается вопрос о некоем секретном оружии, позволившем быстро нейтрализовать охрану Николаса Мадуро. Как известно, Мадуро ночевал в гарнизоне военной базы Фуэрте-Тиуна.

    Президент США подлил масла в огонь любопытства, озвучив название нового оружия – «дискомбобулятор» (discombobulator, сбиватель с толку, если дословно). Дональд Трамп заявил, что из-за этого устройства венесуэльские ракеты ПВО падали сразу после старта. Однако, скорее всего, ПВО показала неэффективность из-за низкой подготовки и уровня дисциплины венесуэльских зенитчиков и высокого мастерства американской авиации. Поэтому слова Трампа стоит воспринимать как попытку пошутить – «дискомбобулятором» называется фантастическое оружие из компьютерной игры в жанре фэнтези World of Warhammer. Куда более интересны другие утечки.

    Например, некий венесуэльский военный сообщил, что американцы использовали какое-то оружие, вызывающее «очень мощную звуковую волну», головную боль, носовые кровотечения и рвоту, а у погибших при вскрытии обнаружены разрывы внутренних органов и кишечника. Со слов неназванного венесуэльского свидетеля, все это произошло уже после высадки американского спецназа. Затем в дело вступили американские военные блогеры, заявившие, что указанный вред венесуэльским военным нанесли системы на базе акустических пушек LRAD (Long Range Acoustic Devise – акустическое устройство большой дальности действия) и микроволновые излучатели ADS (Active Denial System).

    Конечно, хотя в общих чертах ясно, как происходили описываемые события, и то, почему венесуэльская охрана ничего не смогла сделать, какие-то детали надолго останутся засекреченными. Но некоторые догадки все же высказать стоит – хотя бы потому, чтобы понять, какие сюрпризы и для нас может подкинуть потенциальный противник.

    Сначала стоит отбросить ADS и любые производные этой охранной системы. Микроволновое излучение действует не так – оно вызывает боль на коже, чувство ожога, в пределе приводит к свертыванию белка. В принципе об этом легко догадаться, глядя на то, что точно такие же волны делают с едой в микроволновке. ADS давно используется США для охраны разных объектов, эти излучатели изучены и их действие тоже. К тому же они большие и требуют много электричества, а действие их направленное – они поражают ту цель, на которую наведены.

    В Фуэрте-Тиуна были сотни солдат, и микроволновые системы вряд ли бы оказали на них всех подобное воздействие. Мощные излучатели США и Великобритания сейчас испытывают, чтобы бороться с беспилотниками, но они в вертолет просто не поместятся.

    Куда интереснее варианты акустического воздействия. LRAD в базовом варианте – это просто мощный акустический излучатель, причиняющий человеку боль звуковым давлением. Ничего секретного в этом оружии нет, оно даже продается на открытом рынке, например, для защиты торговых судов от пиратов. И ему тоже требуется электричество. А еще отметим, что хотя «акустика» при некоторых частотах и способна вызвать у человека тошноту, страх, дезориентацию в пространстве и, возможно, рвоту – к разрывам внутренних органов ее воздействие привести не может. По крайней мере, если до цели хотя бы несколько десятков метров – а американцам вменяют и это тоже. И все же можно построить непротиворечивую версию того, как «акустика» могла применяться в случае с Венесуэлой.

    Известно, что инфразвук (низкочастотный звук, который ухо не слышит) может оказывать на организм угнетающий эффект. Громкий мощный звук может причинять боль. Скоростной штурм убежища Мадуро и небольшая численность десанта, проводившего захват, исключает применение стандартных устройств LRAD. Но тут нужно вспомнить то, как проходил бой на базе Фуэрте-Тиуна.

    Американцы поддерживали свой спецотряд с воздуха, ведя непрерывный обстрел венесуэльских войск с вертолетов MH-60M DAP с помощью неуправляемых 70-мм ракет Hydra и шестиствольных пулеметов, возможно, и из другого бортового оружия. При этом, если сличить видео с вертолетами, ведущими обстрел наземных подразделений венесуэльцев, и спутниковые фото с места боя, то становится понятно, как они работали.

    Несколько вертолетов «крутили карусель» вблизи занятых охраной базы зданий, уходя в сторону после одного захода на цель и давая возможность атаковать следующему вертолету – а затем возвращаясь на боевой курс, как бы летая по кругу. И на части этого круга дальность до противника позволяла применить акустические излучатели.

    При этом опыт применения полицейских акустических пушек говорит о том, что для носителя пушки и людей, находящихся за ней, она не опасна, а вот для тех, на кого направлена ее антенна – опасна на расстоянии в десятки метров. А высота, с которой американские вертолеты атаковали обороняющихся венесуэльцев, как раз и была около ста метров. Если вертолеты были оснащены какими-то акустическими средствами воздействия, то можно предположить следующее.

    Вертолет сначала атаковал венесуэльских солдат ракетами, а потом, сблизившись, из пулеметов, а на выходе из атаки, в самый для себя опасный момент мог «полоснуть» по залегшим солдатам противника акустической волной. Она никого бы не убила. Боль бы причинила, помешала стрелять, и в целом, вместе с паникой необстрелянных солдат, попавших под внезапную и профессионально проводимую атаку со всех сторон, все выглядело бы так, как описал венесуэльский свидетель. Но никаких разрывов внутренних органов бы не было.

    Тем не менее описанные свидетелем несмертельные эффекты частично могли бы иметь место. Встает вопрос о том, как была убита часть венесуэльских солдат, у которых потом нашли описанные выше травмы, раз акустика тут ни при чем.

    Здесь, с одной стороны, вроде как все понятно – примененные американцами ракеты Hydra имеют боевые части, подрывающиеся в воздухе без удара о землю или препятствие. Это максимизирует радиус поражения, а причинившие солдатам смерть травмы вполне объясняются ударной волной. Но у «Гидры» максимальный радиус поражения ударной волной 10 м, а осколками – 50 м. В одном блоке 19 ракет, обычно MH-60 несет один или два блока. Вертолетов в группе огневой поддержки было четыре или пять.

    Венесуэльские солдаты не находились на одной позиции, а были рассредоточены по постам и помещениям военной базы – накрыть их кучно несколькими залпами было бы крайне сложно. А ракет у американцев было, как видно, немного. Еще меньше было их, если часть вертолетов несла и применяла управляемые ракеты Hellfire.

    Здесь можно сделать два предположения. Во-первых,

    американские спецподразделения могли применять ударные БПЛА типа LUCAS – американский клон «Шахеда-136» или нашей «Герани-2». Возможно, атака с воздуха была комбинированной – и БПЛА, и вертолеты.

    Еще один вариант, который объясняет специфику смертельных ранений венесуэльцев – американцы могли принять на вооружение вариант «Гидры» с объемно-детонирующей (вакуумной) боевой частью, но засекретить это (официально таких боевых частей для «Гидры» нет). Тогда с солдатами, попавшими под удар, но при этом прячущимися за стенами зданий, будет происходить именно это – объемно-детонирующие боеприпасы поражают живую силу и в таком случае. Такие же боевые части могли применяться на БПЛА LUCAS.

    Наконец, известно, что на базе «Гидры» в США создана малогабаритная ракета с лазерным наведением для поражения дешевых и массовых воздушных целей. Если предположить применение подобного оружия, то тогда американцы могли бы выявлять ведущие огонь с земли маленькие группы венесуэльцев и отдельных солдат и поражать их ракетами прицельно, стреляя буквально по одной ракете и укладывая ее точно в цель. Тогда ракет хватило бы.

    Все это, конечно, спекуляции. Тем не менее, руководствуясь принципом «нет дыма без огня» можно сделать из произошедшего выводы и для наших Вооруженных Сил. Прежде всего, важно отметить, с какой интенсивностью американцы проводят свои рейды – все развивается быстрее, чем обороняющийся успевает реагировать. После начала атаки организованного сопротивления уже нет – есть только очаговое, и обороняющиеся горстки солдат без управления не смогли ничего противопоставить атакующим.

    Второе – это то, что огонь с вертолетов может поддерживаться тяжелыми ударными дронами, например, аналогами наших «Гераней». Третье – возможно как массовое применение управляемых ракет небольшого размера десятками штук с каждого вертолета, так и применение объемно-детонирующих боевых частей, от которых бесполезно прятаться за преградами, в окопах и т. д.

    Помимо традиционного оружия, возможно применение нетрадиционных средств, которые подрывают способность солдат на земле вести прицельный огонь или реагировать на изменение обстановки – того же инфразвука, или, как это массово было во Вьетнаме – слезоточивого газа. Или всего вместе.

    А вот то, что вряд ли произойдет, так это воздействие микроволновым излучением – смысла нет, и технически очень сложно. Стоит учитывать все это при подготовке к оборонительным действиям и уметь делать самим в наступательных. Неуправляемые ракеты с объемно-детонирующей боевой частью у России тоже есть, возможно и применение «Гераней» с камерами и дистанционным управлением по целям на поле боя. И даже работы по поражению живой силы различными акустическими волнами в СССР тоже велись.

    В действиях американцев нет ничего фантастического или непостижимого. Это просто качественная подготовка к войне, и не более.

