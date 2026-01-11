NYP: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро

Tекст: Вера Басилая

По данным NYP, в ходе операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные использовали неизвестное ранее вооружение, сообщает РБК.

Венесуэльский военный, ставший свидетелем событий, рассказал, что в момент появления американских беспилотников и вертолетов неожиданно перестали работать все радары системы ПВО.

Он рассказал, что происходившее было не сражением, а бойней.

«Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью», – заявил военный.

По его словам, они упали на землю и не могли пошевелиться.

Источник издания, ранее служивший в американской разведке, сообщил, что у США действительно есть оружие, основанное на направленном излучении микроволн, однако ранее его не применяли. Он также отметил, что похожее вооружение использовали китайские военные во время конфликта с Индией в 2020 году.

Сообщается, что в начале операции радары системы ПВО Венесуэлы были выведены из строя, а в небе появились беспилотники и вертолеты. Местные военные признались, что с таким оружием сталкиваются впервые.

Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро рядом с ним не было охраны.

США задействовали для захвата Мадуро вертолеты с уникальным вооружением и защитой.

