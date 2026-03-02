В Кувейте задержали сбитого Ираном американского пилота

Сбитого Ираном американского летчика увезли в багажнике в Кувейте

Tекст: Мария Иванова

Кувейтские силы безопасности задержали пилота истребителя ВВС США, который был сбит в небе над государством, передает ТАСС.

Соответствующие видеокадры распространил иранский телеканал SNN.

На записи видно, как полицейские общаются на английском языке с мужчиной, который катапультировался после попадания ракеты. Летчик приземлился на территории Кувейта, после чего правоохранители разместили его в багажнике служебной машины.

Ранее в понедельник иранские военные сбили американский истребитель в небе над Кувейтом.

ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

Соединенные Штаты и Израиль в субботу начали военную операцию против Исламской республики.