    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией
    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля
    Американист объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели
    Авиаэксперт: Атака на Иран болезненно ударила по мировой гражданской авиации
    Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке
    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбиты три истребителя США
    Сотрудники посольства России не пострадали при ударе по центру Тегерана
    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    2 марта 2026, 17:28 • Новости дня

    Гражданин Ирана задержан в Грузии за нападение на здание иранского посольства

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Служба государственной охраны Грузии задержала гражданина Ирана, который выбил окно в здании иранского посольства в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщил иранский посол в Грузии Сейед Али Моджани, вызванные на место инцидента сотрудники службы действовали «быстро и профессионально», задержав выбившего окно иранца.

    После этого на место происшествия прибыла криминальная полиция, чтобы оценить ущерб, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

    Гражданин Ирана проведет в заключении полгода, а затем его депортируют, обязав выплатить штраф, отметил посол.

    По его словам, оперативные и профессиональные действия грузинских правоохранительных органов являются отражением «конструктивного сотрудничества двух стран, которое основано на уважении и доверии».

    У посольства Ирана в Грузии проводятся митинги против властей Тегерана.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Грузия выразила соболезнования Ирану и Израилю, в том числе в связи с кончиной верховного лидера Али Хаменеи и гибелью мирных израильтян.

    2 марта 2026, 11:08 • Новости дня
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предпринимателя Умара Джабраилова нашли в квартире на Тверской-Ямской улице в столице с тяжелой травмой, врачи не смогли спасти ему жизнь, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Известный коммерсант ушел из жизни в медицинском учреждении, куда его доставили из жилья в центре столицы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Его нашли с огнестрельным ранением головы в квартире дома на 1-й Тверской-Ямской улице, после этого мужчину госпитализировали, но ранение оказалось смертельным, он скончался в клинике.

    Между тем источник в правоохранительных органах ТАСС сообщил, что предприниматель якобы свел счеты с жизнью. Рядом с его телом нашли пистолет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружили фотографии российского предпринимателя Умара Джабраилова.

    Джабраилов в 1990-е был одним из самых ярких бизнесменов Москвы, управлял совместным предприятием «Интурист-Радамер», главным активом которого являлась гостиница «Рэдиссон-Славянская» у Киевского вокзала. Именно там во время официальных визитов останавливался американский лидер Билл Клинтон.

    Позднее предприниматель возглавил группу «Плаза», под управлением которой находились торговые комплексы «Охотный ряд» и «Смоленский Пассаж». Джабраилов прославился любовью к искусству и часто становился героем светской хроники.

    В 2000 году бизнесмен принял участие в президентской гонке, заняв 12-е место с результатом 80 тыс. голосов. С 2004 по 2009 год он представлял интересы Чеченской Республики в Совете Федерации.

    В последнее время Джабраилов владел долями в строительном бизнесе и возглавлял попечительский совет Московского музея современного искусства.

    2 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом

    Иранские военные сбили истребитель ВВС США F-15 над Кувейтом

    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Кувейтом силы Ирана сбили американский истребитель F-15, при этом пилоты успели катапультироваться.

    Военные подразделения Ирана нанесли удар по самолету Военно-воздушных сил США F-15, находившемуся в воздушном пространстве над Кувейтом, передает ТАСС.

    Иранское новостное агентство Tasnim распространило информацию об инциденте и разместило соответствующие видеоматериалы. На опубликованных кадрах запечатлено падение сбитого летательного аппарата.

    По заявлению источника, находившиеся на борту пилоты успели воспользоваться системами спасения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны. ВВС Исламской республики нанесли удары по базам США в Персидском заливе. Тегеран атаковал американские военные объекты в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кувейте утром произошло крушение нескольких американских военных самолетов, экипажи были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии, сообщило кувейтское Минобороны.

    Несколько американских военных самолетов потерпели крушение на территории Кувейта, все летчики остались живы, передает ТАСС.

    Информация об инциденте была подтверждена официальным представителем Минобороны Кувейта.

    Известно, что все летчики были оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

    Ранее военные подразделения Ирана сбили истребитель ВВС США в воздушном пространстве Кувейта.

    Силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.

    2 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    The Washington Post: Первые потери в войне с Ираном усилили опасения о ПВО США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых на фоне массированных ударов по более чем 1000 целям в Иране обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США, пишет The Washington Post.

    Трое американских военнослужащих погибли, еще пятеро получили серьезные ранения в результате иранского контрудара, сообщает The Washington Post. Это первые потери США в новой кампании против Ирана, которые усилили обеспокоенность по поводу способности ПВО США защищать личный состав в регионе.

    По данным Центрального командования ВС США, еще несколько солдат получили легкие осколочные ранения и сотрясения, сейчас они возвращаются к службе. Официально не уточняется, где именно погибли военнослужащие, что стало отступлением от обычных процедур Пентагона при информировании о боевых потерях. Источники издания отмечают, что погибшие входили в подразделение обеспечения, базировавшееся в Кувейте.

    Президент Дональд Трамп в обращении из Белого дома назвал погибших «теми, кто принес высшую жертву ради страны» и подчеркнул: «К сожалению, жертв, вероятно, будет больше, прежде чем всё закончится». По словам Трампа, нынешняя операция может продлиться до четырех недель. С начала военной кампании США и Израиль нанесли удары более чем по 1000 целям в Иране, включая корабли, подлодки, ракетные комплексы и центры управления Корпусом стражей исламской революции.

    Несмотря на массированные удары, иранские силы продолжили запускать десятки ракет и беспилотников по американским объектам и союзникам в разных странах Ближнего Востока. Источники The Washington Post отмечают, что после гибели верховного лидера Ирана ситуация остается крайне напряженной, командование обеспокоено растущей угрозой со стороны «Шахедов» – дронов, которые сложно перехватывать штатными средствами ПВО.

    По данным собеседников издания, в Пентагоне и среди части администрации усиливаются опасения, что конфликт может затянуться, что приведет к исчерпанию запасов американских ПВО и боеприпасов. Как заявил конгрессмен Адам Смит, «ресурсы США серьезно истощены, а возможностей провести паузу и восполнить их попросту нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и на территории Ирака. Bloomberg отметил, что США и Израиль могут скоро столкнуться с истощением запасов ракет-перехватчиков. Иран осуществил ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    2 марта 2026, 12:07 • Новости дня
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    @ Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи приведут к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР, сообщает The New York Times.

    Масштабные авиаудары по Ирану приведут к его значительному ослаблению. Даже несмотря на возможную смену руководства и попытки режима выстоять, Иран уже не сможет оказывать прежнее влияние на соседей и регион в целом. Эксперты отмечают, что разрушения и гибель ключевых военных лидеров нанесут серьезный удар как по внутренней стабильности, так и по позиции Ирана во внешней политике, пишет The New York Times.

    По мнению Санам Вакил из Chatham House, «Исламская Республика в нынешнем виде не переживет этого». Она добавила: «Ближний Восток уже не будет прежним. На протяжении 47 лет регион жил с враждебным и дестабилизирующим режимом, который сначала пытались изолировать, а затем контролировать».

    Издание отмечает, что даже если режим не падет, что по-прежнему является заявленной целью президента Трампа, эта масштабная атака, вероятно, будет иметь стратегические последствия на Ближнем Востоке, сравнимые с распадом Советского Союза.

    Специалисты прогнозируют, что Иран может попытаться повысить цену войны для США и Израиля, расширяя конфликты через свои прокси-группы, чтобы добиться прекращения боевых действий.

    В случае эскалации противостояния с участием «Хезболлы», шиитских милиций и хуситов конфликт может перерасти в региональную войну, что скажется на ценах на нефть и инфляции, а возможная блокировка Ормузского пролива окажет глобальное влияние. В долгосрочной перспективе ослабленный Иран может утратить роль ключевого игрока, а Израиль укрепит свои позиции в регионе.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.

    В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой гибель атака на Иран и гибель Хаменеи.

    1 марта 2026, 18:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»

    Эксперт Юшков: США и ЕС захватами танкеров повышают стоимость перевозки российской нефти

    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и страны ЕС периодически захватывают танкеры с нефтью для удержания высокой стоимости перевозки энергоносителей. Их цель в том, чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее Бельгия захватила в Северном море судно Ethera.

    «У стран Запада не хватит ресурсов захватить весомую часть судов с углеводородами из России. Но им и не обязательно это делать. Достаточно периодически совершать подобные акции, чтобы повышать стоимость перевозки и посреднических услуг. Судовладельцы и страховые компании воспринимают такую тенденцию как дополнительный риск», – объяснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Для Москвы негативом является захват танкеров с углеводородами любой страны происхождения. Если Запад хотел бы вообще остановить поставки, он бы ввел запрет на покупку российской нефти. Но этого мы не видим ни со стороны США, ни Британии, ни ЕС. Смысл именно в удержании высокой стоимости перевозки энергоносителей – чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала», – резюмировал он.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсетях сообщил, что бельгийские вооруженные силы при поддержке французских военных захватили в Северном море нефтяной танкер, причисленный Брюсселем как так называемому «теневому флоту».

    По его словам, в ходе операции «Синий нарушитель» бельгийские военные высадились на борт судна с французских вертолетов, а затем сопроводили его в порт Зебрюгге города Брюгге. На судно был наложен арест.

    Начальник генштаба Бельгии Фредерик Вансина пояснил, что Брюссель следил за танкером «уже некоторое время». Он упомянул несколько типичных признаков «серых» операций: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение систем идентификации, смена флага. Премьер Бельгии Барт де Вевер поздравил военных «с профессионально и решительно проведенной операцией».

    По данным бельгийского портала RTBF, речь идет о танкере Ethera, шедшего под гвинейским флагом. Федеральная прокуратура объявила о начале расследования по факту нарушений бельгийского морского кодекса на фоне подозрений в обходе европейских санкций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, обнародовал видеозапись операции. По его словам, что вертолеты французских ВМС «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    В прошлом месяце Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права. Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС – это юридическая фикция.

    2 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели

    Американист Дудаков: Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели из-за американского законодательства

    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются ограничениями американского законодательства, а также истощением запасов противоракет у Пентагона. Также президент США пытается достичь своих целей с помощью раскола в иранских элитах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить кампанию против Ирана в течение четырех недель объясняются в первую очередь американским законодательством. Согласно «Резолюции о военных полномочиях», президент имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса около двух месяцев», – напомнил американист Малек Дудаков.

    «Впрочем, думаю, кампания не продлится и этот срок. США уже сейчас начинают испытывать ощутимый дефицит боеприпасов для систем ПРО. Они использовали более 150 ракет для систем THAAD в ходе прошлогодней кампании против Ирана, а всего их производится около 30 штук ежегодно», – отметил он.

    «Истощаются и запасы ракет SM-3 морского базирования, которые тоже используются для защиты объектов от атак Ирана. Если нынешняя кампания продлится даже шесть недель, то будет уничтожено огромное количество американских военных объектов, кораблей, которые находятся в регионе. Большие потери среди военных обрушат рейтинги Трампа. И в Белом доме это прекрасно понимают», – заметил спикер.

    «Таким образом, нынешние заявления Трампа, касающиеся Ирана – это элемент давления на оппонентов и попытка заставить их сесть за стол переговоров. Вашингтон убил часть иранского военно-политического руководства и теперь пытается говорить с Тегераном с позиции силы», – продолжил аналитик.

    «Сюда же относятся и слова Трампа о том, что Тегеран должен был пытаться договориться с Вашингтоном «на прошлой неделе». Это выраженная в трамповском стиле готовность к переговорам с предупреждением о том, что условия потенциального соглашения для Ирана неотвратимо ухудшаются», – пояснил политолог.

    «Призыв же Трампа к иранским военным «сдаваться или умереть» означает попытку сыграть на расколе иранских элит. Возможно, Белый дом также намекает, что в Иране есть ряд приемлемых для Вашингтона кандидатов на пост Хаменеи. Но, опять же, я бы не стал воспринимать эти заявления буквально. Это больше напоминает элемент политической риторики со стороны президента США», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью Daily Mail, что война с Ираном продлится не более месяца. «Несмотря на всю нашу мощь, это займет четыре недели или меньше», – сказал он. По словам главы Белого дома, операция «идет по плану».

    Трамп добавил, что по-прежнему открыт для дальнейших переговоров с Ираном, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время». «Они хотят диалога, но я ответил: «вам следовало говорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал Трамп.

    Кроме того, на своей странице в соцсети Truth Social он обратился к иранским военным с призывом «сложить оружие и получить полную неприкосновенность». В противном случае глава Белого дома пообещал им «неминуемую гибель».

    Напомним, новый этап американо-израильской операции против Ирана начался с «превентивного», как его назвали в Вашингтоне и Тель-Авиве, обезглавливающего удара. 28 февраля Израиль и США нанесли комбинированный ракетно-бомбовый удар по Тегерану и другим городам. Иранские силы нанесли ответные удары по Израилю, а также американским базам в других ближневосточных странах.

    2 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент, сообщило в понедельник Центральное командование США.

    Центральное командование США сообщило, что первого марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты над Кувейтом в ходе операции «Эпическая ярость», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел из-за дружественного огня, как указано в официальном заявлении военных в соцсети.

    Власти Кувейта признали свою причастность к уничтожению техники ВВС США. Американские военные поблагодарили силы обороны страны за признание факта и поддержку. Сейчас ведется расследование причин происшествия.

    Представитель штаба войск ПВО Ирана заявил об уничтожении трех американских истребителей.

    ВВС США объяснили потерю самолета над Кувейтом ошибкой при идентификации.

    2 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Иран заявил о «полномасштабной войне» с США
    Иран заявил о «полномасштабной войне» с США
    @ Mubarak Hussain/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля.

    Иран находится в состоянии полномасштабной войны после нападения Соединенных Штатов и Израиля, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

    По словам Аракчи, Иран нанес ответные удары по территории Израиля и по базам Соединенных Штатов в регионе, а также готов защищаться столько, сколько потребуется.

    Глава МИД Ирана отдельно подчеркнул, что страна намерена отомстить за убийство верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, назвав его «лидером-мучеником».

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вести военные действия против Ирана на протяжении четырех недель.

    В результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    Россия заявила о готовности выступить посредником для мира на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    Пакистан нанес авиаудар по бывшей военной базе США Баграм
    Пакистан нанес авиаудар по бывшей военной базе США Баграм
    @ DoD/ZUMA/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    По бывшей американской базе Баграм в Афганистане был нанесен ракетно-бомбовый удар пакистанской авиации, который афганская ПВО отразила.

    Власти в Кабуле сообщили о нанесении Пакистаном авиаударов по ключевому военному объекту страны, пишет The New York Times.

    «Сегодня утром около пяти часов несколько истребителей, принадлежащих военному режиму Пакистана, попытались осуществить бомбардировку в воздушном пространстве авиабазы Баграм», – заявил представитель полиции провинции Парван Фазал Рахим Мескиньяр.

    По словам чиновника, афганские силы противовоздушной обороны успешно отразили ракетную атаку, сообщений о пострадавших не поступало. База расположена примерно в 40 километрах к северу от Кабула и обладает взлетно-посадочными полосами длиной более 3,5 тыс. метров.

    Инцидент произошел на фоне обострения отношений между соседями, достигшего наивысшего уровня за последние годы. Исламабад называет удары ответом на поддержку правительством талибов боевиков, атакующих пакистанские силы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиаудар по армейскому корпусу в пакистанском городе Кветта. Начальник афганского Генштаба Кари Фасихуддин Фитрат сообщил о серьезных потерях противника и захвате постов в ходе приграничного конфликта.

    Президент США Дональд Трамп ранее озвучил планы по возвращению американского контроля над базой Баграм.

    1 марта 2026, 18:21 • Новости дня
    США сообщили о потерях от ударов Ирана
    США сообщили о потерях от ударов Ирана
    @ Wisam Hashlamoun/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе боевой операции против Ирана в рамках миссии «Эпическая ярость» были убиты трое военнослужащих США, еще пятеро получили тяжелые ранения, заявило в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    Трое американских военных погибли и еще пятеро получили тяжелые ранения в ходе военной операции против Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM). Операция под кодовым названием «Эпическая ярость» проходила в воскресенье.

    «По состоянию на 9.30 ET (17.30 мск) трое военнослужащих США погибли в бою и пятеро получили серьезные ранения в ходе операции »Эпическая ярость«. Еще несколько человек получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и в настоящее время возвращаются к службе», – говорится в публикации командования в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона и Тель-Авива после гибели верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    1 марта 2026, 23:57 • Новости дня
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение следующих четырех недель или закончиться раньше.

    «Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что он займет около четырех недель. Речь всегда шла о четырехнедельном процессе, поэтому, несмотря на всю мощь страны, это займет четыре недели или меньше», – сказал Трамп в интервью Daily Mail. 

    Он добавил, что пока его не удивляют никакие забастовки и протесты. По его мнению, всё идёт по плану.

    «Знаете, за исключением того, что мы устранили всё их руководство – гораздо, гораздо больше, чем предполагали. Похоже, их 48», – уточнил американский президент.

    Трамп по-прежнему заявляет, что открыт для переговоров с иранцами, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время».

    «Не знаю. Они хотят поговорить, но я говорил, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал он.

    Президент США заявил также о переговорах в воскресенье с лидерами Бахрейна и Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и «еще несколько стран».

    В ответ на новости о том, что Саудовская Аравия может начать атаки на Иран после того, как сама стала мишенью, президент заявил: «Они воюют, они тоже воюют».

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном. Позже он сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана». Белый дом объявил о переговорах Трампа с лидерами стран Ближнего Востока. США сообщили о потерях от ударов Ирана.

    2 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    Атака на объект нефтяной компании произошла в субботу, передает Reuters со ссылкой на информированный источник. Предприятие расположено в восточной части королевства.

    «Удар беспилотником нанесен по НПЗ Aramco в Рас-Таннуре, работа приостановлена в качестве меры предосторожности, ситуация под контролем», – говорится в сообщении агентства.

    Решение об остановке деятельности принято руководством комплекса, чтобы полностью исключить возможные риски для персонала и оборудования, передает РИА «Новости».

    Как отмечает ТАСС со ссылкой на Semafor, пожар возник на объекте саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    В настоящий момент профильные службы оценивают последствия инцидента на месте событий, однако подробности о масштабе ущерба пока не приводятся.

    НПЗ в Рас-Таннуре является крупнейшим в мире комплексом по переработке и экспорту нефти, его остановка способна нанести серьезный ущерб мировому рынку энергоресурсов.

    Ранее сообщалось, что нефтяной рынок ожидает скачка цен из-за перекрытия Ормузского пролива.

    1 марта 2026, 18:24 • Новости дня
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    @ United States Navy/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные заявили, что четыре иранские баллистические ракеты не только не попали по авианосцу «Авраам Линкольн», но и не достигли его района.

    Центральное командование ВС США опровергло информацию о попадании иранских баллистических ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении американские военные подчеркнули, что ни одна из выпущенных ракет не приблизилась к кораблю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Ирана нанесли новые удары по американскому авианосцу, обозначив начало очередного этапа противостояния после атак США и Израиля. Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    2 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть

    Эксперт Юшков: В конфликте США и Израиля против Ирана энергетическим победителем окажется Россия

    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции, это вызовет глобальный энергетический шок и энергокризис. В этом случае цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Так он прокомментировал реакцию рынка на конфликт на Ближнем Востоке.

    «Операция США и Израиля против Ирана и ответные удары Исламской республики спровоцировали рост котировок на нефтегазовом рынке. Пока мы видим типичную биржевую логику: цены сначала взлетели, потом началась корректировка – некоторые игроки зафиксировали свою прибыль», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Впрочем, собеседник допускает сценарий, при котором цены на нефть могут расти до 100 долларов за баррель и выше. Все будет зависеть от того, какая ситуация сложится в итоге в Ормузском проливе, указал он. Аналитик напомнил, что в минувшие выходные поступали противоречивые сообщения: Иран объявил о возобновлении работы коридора, однако затем появились кадры танкеров, попавших под удар.

    «Происходящее всех пугает. Так, например, страховщики аннулируют полисы для судов в Персидском заливе, а корабли стараются избегать прохода через пролив, – уточнил Юшков. – На этом фоне рынок пытается уловить сигналы, восстановится ли судоходство. Начнут ли Штаты и Израиль наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана или отлавливать танкеры с иранской нефтью, как американцы делают с Венесуэлой?».

    Как заметил эксперт, еврейскому государству было бы выгодно лишить Тегеран доходов для дальнейшего восстановления, а Штатам – оставить Китай без иранской нефти. Он напомнил, что Исламская республика продавала Поднебесной около двух млн баррелей в сутки. Если Тель-Авив и Вашингтон перейдут к мерам против иранских энергоресурсов, то в выигрыше может оказаться Россия.

    «Китай переключится на российскую нефть, что спровоцирует конкуренцию между Пекином и Дели. В результате Москва больше заработает за счет, во-первых, мирового роста цен на нефть, а во-вторых, снижения дисконта», – рассуждает экономист. Он прогнозирует, что ситуация на Ближнем Востоке скажется и на котировках на газ, которые в Европе уже превышают 800 долларов за тысячу кубометров.

    При этом если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции – как говорит Дональд Трамп, на 4 недели – то это вызовет глобальный энергетический шок, энергокризис. «В этом случае мы можем увидеть нефть и по 150 долларов за баррель», – считает специалист.

    «Но если такие цены будут держаться долго, то просто начнется снижение объемов потребления: страны перейдут к отбору из стратегических резервов. Для России это тоже хорошо, потому что, по разным данным, наша нефть хранится в танкерах около азиатских рынков, в частности Китая, Индии», – заключил Юшков.

    Напомним, мировые цены на нефть подскочили на девять-десять процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. К 8.19 по мск майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 4,77 доллара (6,55%), до 77,64 долларов за баррель, передает «Интерфакс». Как отмечает агентство, в прошлую пятницу Brent подорожала на 1,73 доллара (2,45%), до 72,48 долларов за баррель.

    Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 4,24 доллара (6,33%), до 71,26 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,81 доллар (2,78%), до 67,02 долларов за баррель.

    Стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 24,69% и на пике достигла 39,85 евро за 1 МВт·ч, или около 491 доллара за одну тыс. куб. м по текущим курсам валют на рынке форекс, передает РБК со ссылкой на данные биржи ICE Futures на 10.00 мск.

    Как отмечают опрошенные Axios эксперты, основной причиной скачка цен стали опасения по поводу перебоев в поставках, связанных с военным конфликтом и возможным сужением судоходства через Ормузский пролив. Артерия обеспечивает примерно четверть мировых морских перевозок нефти, а страховки для танкеров уже резко подорожали. Сообщается также о нападениях на танкеры вблизи пролива.

    Напомним, в субботу утром Израиль и США начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    В ответ Тегеран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Более того, иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар. По информации Reuters, компания остановила работу НПЗ. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия выигрывает от конфликта США и Ирана.

