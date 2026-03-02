Грузия выразила соболезнования Ирану и Израилю

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В заявлении правительства Грузии от 2 марта выражаются соболезнования «народу Ирана и Исламской республике Иран, где в результате военных действий погибло больше всего людей, в том числе верховный лидер, другие политические лидеры, много невинных людей и десятки детей».

Также в заявлении выражается «соболезнование дружескому еврейскому народу и Израилю из-за гибели мирных граждан в результате военных действий».

Правительство Грузии в этом же заявлении выражает «полную солидарность арабским странам Персидского залива, с которыми Грузию связывает особое партнерство».

«Военные действия должны смениться дипломатией и политическим диалогом. Надеемся, что на Ближнем Востоке в ближайшее время восстановится мир», – заявило правительство Грузии.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе созвонился с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид аль Нахайяном, чтобы обсудить ситуацию в регионе и подтвердить готовность развивать «сильное и растущее партнерство».