Грузия выразила соболезнования Ирану и Израилю
Грузия выразила соболезнования Ирану и Израилю, в том числе в связи с кончиной верховного лидера Али Хаменеи и гибелью мирных израильтян, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении правительства Грузии от 2 марта выражаются соболезнования «народу Ирана и Исламской республике Иран, где в результате военных действий погибло больше всего людей, в том числе верховный лидер, другие политические лидеры, много невинных людей и десятки детей».
Также в заявлении выражается «соболезнование дружескому еврейскому народу и Израилю из-за гибели мирных граждан в результате военных действий».
Правительство Грузии в этом же заявлении выражает «полную солидарность арабским странам Персидского залива, с которыми Грузию связывает особое партнерство».
«Военные действия должны смениться дипломатией и политическим диалогом. Надеемся, что на Ближнем Востоке в ближайшее время восстановится мир», – заявило правительство Грузии.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе созвонился с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид аль Нахайяном, чтобы обсудить ситуацию в регионе и подтвердить готовность развивать «сильное и растущее партнерство».