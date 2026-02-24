В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

Tекст: Анастасия Куликова

В ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв. Как сообщает «МВД медиа», инцидент произошел около 00.05 мск. К сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования, подошел неизвестный. После этого произошла детонация неустановленного устройства.

В результате один полицейский погиб, еще двое были госпитализированы. Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк уточнила, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Следователи установили, что причиной стал самоподрыв. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Подозреваемый умер на месте. Его личность также установлена: им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики, который 22 февраля приехал на поезде из Петербурга в Москву.

Произошедшее прокомментировал и Владимир Путин. На заседании коллегии ФСБ он предположил, что взорвавшего автомобиль ДПС могли завербовать в интернете. Он допустил, что исполнитель не знал о готовящемся преступлении и ему «всучили взрывное устройство, а потом взорвали».

«Динамика основных показателей в сфере антитеррора понятна и продиктована текущей оперативной обстановкой. Не удалось нанести стратегическое поражение России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушения на представителей государственных и военных властей», – сказал он.

Напомним, в конце декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС. Военкор Александр Коц напоминает, что еще годом ранее – в декабре 2024 года – в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт-Петербурге и Твери, фигурантами становились в том числе несовершеннолетние.

«В ноябре 2025 года в Петербурге у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС, поджигателем оказался 15-летний сын мигранта, получивший указания в мессенджере. В мае 2025 года в Санкт-Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37-го отдела полиции; по данным МВД и ФСБ, ее склоняли к поджогу через историю со «взломанными Госуслугами» и долгами», – указал он.

В экспертном сообществе считают, что к взрыву возле машины ДПС у Савеловского вокзала может быть причастна Украина. «На мой взгляд, произошедшее – это целенаправленная диверсия против силовых структур России. Сложно поверить в то, что инцидент именно в четвертую годовщину СВО – это случайность или совпадение», – сказал Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». По его мнению,

злоумышленник – не профессиональный агент, заказчики могли его использовать «втемную».

«Возможно, человека попросили передать информацию или какую-то вещь сотрудникам полиции, а когда он приблизился к ним, взрывное устройство привели в действие. Такие случаи известны», – рассуждает Филатов. Он также не исключает, что речь может идти о смертнике.

Как бы то ни было, произошедшее – уже второй случай подрыва полицейского патруля в столице за последнее время. Спикер напомнил, что, по одной из версий, злоумышленник действовал под влиянием мошенников. Его, вероятно, обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг». По мнению ветерана ФСБ, представители силовых структур – в фокусе внимания украинских спецслужб.

«Для противника все, кто обеспечивает правопорядок, – потенциальная цель диверсии и теракта.

Различие в проведении операций против полицейских или, скажем, генерала ГРУ состоит лишь в том, что во втором случае необходима более длительная и тщательная подготовка», – пояснил Филатов. По его мнению, если будет найден украинский след, цель противника предельно ясна: «Дестабилизировать обстановку, посеять в россиянах страх и неуверенность, а также создать условия, при которых люди отказывались бы служить в органах».

«Фокус атак смещается. Удар по ДПС и полиции, по их машинам и отделам – это попытка ударить по вертикали власти и безопасности, показать «уязвимость» государства. При этом именно рядовые инспекторы, выходящие на смену, оказываются первыми в зоне риска. Удары по сотрудникам МВД и Росгвардии рассматриваются противником и как попытка ослабить российские силовые структуры и отвлечь ресурсы с фронта на внутреннюю безопасность», – соглашается Коц.

На то, что диверсии против силовиков происходят все чаще, указывает и военный эксперт Юрий Кнутов. «Как правило, за ними стоят украинские структуры и связанные с ними западные спецслужбы. Они используют нейролингвистическое программирование: находят и обзванивают людей, на которых заранее получены определенные данные, убеждаются в неустойчивости их психики, а затем шантажируют и вынуждают совершить противоправные действия, как, например, самоподрыв или поджог военкоматов, полицейских участков, патрульных машин полиции», – отметил собеседник. Аналитик допускает, что

устроивший взрыв возле Савеловского вокзала стал жертвой психологической атаки.

По мнению собеседника, противник преследовал несколько целей. «Во-первых, омрачить праздник – День защитника Отечества. Во-вторых, попытаться дестабилизировать обстановку в России и создать напряжение в обществе. В-третьих, создать условия, при которых число людей, желающих служить в полиции, сокращалось бы», – перечислил аналитик, напомнив заявление Владимира Колокольцева о проблеме некомплекта личного состава МВД.

Кнутов указал, что в России уже предпринимаются меры против схем мошенников. По его оценкам, дополнительно необходимо усилить контроль со стороны операторов сотовой связи. «Но сейчас задача не только в поиске виновных в проведении новой диверсии против силовиков, но и в выслеживании на территории Украины мест размещения кол-центров, если причастность Киева подтвердится. Их следует включить в список законных целей для наших Вооруженных сил», – подчеркнул эксперт.

«Кроме того, с сотрудниками полиции необходимо проводить дополнительные работы, повышать бдительность, предупреждать о вероятности такого рода сценариев. Важно также работать с населением, которое может стать жертвой мошенников и под их влиянием пойти на противоправные действия», – заключил Филатов.